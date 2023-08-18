新北國民法官審單親媽殺子案檢辯爭執「是否算自首」，媽媽死意堅定曾問兒「一起走好不好？」
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陳述自己從猶豫到動手時，許女數度哽咽哭泣出聲，表示自己很愛孩子，希望和孩子一起走才會做出這件錯事，當天和學校老師請假完後，開始寫遺書給父母和前夫，一邊滑手機看到前夫和其他女性出遊的照片，越想越憤怒，覺得自己十分悲哀，就情緒失控決定自殺，並要帶孩子一起走了。
新北1名許姓單親媽媽（以下簡稱許女）去年（2022年）親手用枕頭悶死6歲兒子後自殺，並留下遺書給父母和前夫，兒子死亡，許女在送醫急救後撿回一命。檢察官以家暴殺人罪起訴，並因是殺兒童要求依法加重其刑。昨（16）日此案在新北地方法院由國民法官共同參與審理；檢辯再次針對案發時許女的精神狀態以及案發後是否有自首，在法庭上相互攻防。
媽媽坦承說謊幫孩子請假：希望他能陪著我
昨天檢辯雙方、法官以及國民法官都針對案情詢問被告許女的想法。許女回答檢方，以回南部奔喪、孩子打疫苗等捏造的理由向學校請假，都是為了讓孩子陪在自己身邊。案發前，許女和孩子已好幾天沒出門，不讓前夫依照輪流照顧的約定接走孩子，也沒有帶孩子回娘家探視父母。
許女說，自己一直有自殺的想法，但不確定要帶著孩子一起走，直到案發當天早上還在猶豫。檢察官問許女為何猶豫？許女表示，假如自己自殺，孩子會被前夫帶走，但孩子曾說前夫一直在打電動、講電話，餐具都未清潔，因此他認為前夫無法妥善照顧孩子。若孩子由娘家父母照顧，許女又擔心管教過嚴，孩子長大後會像自己一樣抑鬱。
一位國民法官詢問許女，有沒有想過其他的可能性，例如尋求社福資源等，許女表示之前都沒想到，也不清楚有什麼資源。
許女說，當天早上和學校老師請假後，開始寫遺書給父母和前夫，滑手機看到前夫和其他女性出遊，越想越憤怒，也覺得十分悲哀，就情緒失控，下定決心自殺，帶孩子一起走。他用一旁的小抱枕壓在睡著的孩子臉上時，孩子曾掙扎表示「媽媽我不能呼吸了」，他卻整個人壓在孩子身上，並說「我好累，媽媽想離開了，你和媽媽一起走好不好？」孩子回「好」。他就繼續悶住孩子口鼻並要孩子抱住自己，直到孩子的手漸漸鬆開，他跟著鬆手。發現孩子沒有氣息後，他崩潰大哭，接著吞藥、割腕自殺。
檢察官詢問被告，孩子只有6歲，會理解媽媽說「和我一起走」的死亡意義嗎？許女表示，孩子應該不懂。檢察官又問，身為人母，情緒失控時怎麼不求助？許女回答，過去情緒失控時都被孩子拉回來，孩子總會先發現媽媽不對勁。這次失控時，孩子還在睡夢中，他就先動手了。許女也說，後來自殺時感覺不到痛，只覺得要趕快去找孩子，人生的痛苦就解脫了。
陳述自己從猶豫到動手的過程時，許女數度哽咽哭泣出聲，表示自己很愛孩子，希望和孩子一起走才做錯事。他也告訴法官，殺孩子時情緒太激動，很多細節不記得也沒想到法律後果。經過服藥治療好幾個月，他現在可以清楚意識到自己做錯了，也非常後悔。
檢辯雙方爭執許女到底算不算自首
許女是否算自首，也是檢辯攻防重點。自首的定義是：在犯罪未被發覺前，犯人向機關自行申告犯罪事實，並表達願意接受法院之裁判。假如符合自首，刑期可以減少一半。
檢察官主張，許女從被發現到送醫途中一直處於昏迷狀態，到隔天清醒做筆錄時才坦承自己殺了孩子，只是在承認前就已被發現是殺子嫌犯，所以不算是自首。
律師認為，警察在看到筆錄前不確定殺子嫌犯是誰，且許女未上鎖的手機和平板中都留有遺書，第一句話就坦承犯行：「我帶孩子一起走了。」因此合乎自首。
2位在案發時曾處理的警察昨天也出庭作證，支援的警察A表示，接獲報案就隨許女的家屬、里長和房東一起到許女租屋處找人，由消防破門而入，看見媽媽和孩子都躺在床上，孩子沒有外傷，媽媽渾身是血。他當下推測媽媽是殺子後自殺，不過當時並無明確證據。
另一位案件承辦員警B表示，他當晚沒進入案發房間，不清楚房內發生什麼事。他留下警察A在現場陪同鑑識人員採證，自己陪許女搭救護車到醫院，後來直接回派出所，看到鑑識科傳回的現場照片，才知道案情。辯護律師追問警察B，何時知道許女殺死孩子？警察一開始僅表示，在照片中看到美工刀和血跡才知道，後來又說，是看到筆錄才知道。辯護律師強調，可見警察B起初不知道許女做了什麼，許女算自首。
不過，警察B在被出庭過程一直無法順利表達，朗讀證人結文就支支吾吾。面對辯護律師詰問，回答更出現前後矛盾，對案情和證據掌握也常答不出來。檢察官對此非常不滿，拒絕詰問警察B，並對法官們表示，明明應該最了解案情的警察是狀況外，因此他的證詞不具備證據價值，請不要採信。
檢辯雙方對精神鑑定的結論意見分歧
辯護律師進一步指出，許女住院治療精神疾病期間，曾因自殘被送保護管束，有長達150頁的病歷紀錄為證，但為許女做精神鑑定的醫師卻沒看過這份紀錄，這名醫師日前也當庭證實，他只看過病歷摘要。辯方主張，重要病歷未納入考量，這份精神鑑定顯有瑕疵，應該重做。
檢察官主張，不管是精神鑑定報告或精神科醫師的證詞，都不影響報告的結論，也就是許女的殺子行為和重鬱症沒有直接關聯。精神科醫師雖然只讀過病歷摘要，但出庭作證時仍表示，許女在案發當時不合乎《刑法》19條精神抗辯的條件。
經過兩天犯罪事實和量刑的辯論後，此案將繼續開庭審理到18日，接著進入兩天的評議討論，將在22日下午正式宣判。
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核稿編輯：邱宜君
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