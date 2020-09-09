出現飛蚊症合併閃光感，小心可能是「視網膜剝離」

報導：黃慧玫｜圖片設計：Anita｜諮詢專家：潘志勤（前中華民國眼科醫學會理事長暨高雄上明眼科總院長）

Photo Credit: KingNet國家網路醫藥

66歲的林先生，一年多前因跌倒，於左眼眉上縫了三針。不到一周，突然出現飛蚊症，但他不以為意而未立即就醫。直到出現視力缺損時才就診，視網膜早已剝離。雖然透過視網膜剝離修補手術治療，但左眼視力已受損。

有了前次經驗，今（2020）年5月，當右眼又出現類似飛蚊症症狀時，林先生立即就醫。經過檢查，確診右眼視網膜已有破洞，且有局部視網膜剝離現像。於門診接受周邊網膜雷射治療後，視力已經穩定。

前中華民國眼科醫學會理事長潘志勤表示，視網膜剝離是一種嚴重的眼疾，可在任何年齡發生。但高危險族群以中老年人為主，或有視網膜剝離的家族史、曾經有過視網膜剝離，抑或是高度近視、男性、曾接受過眼科手術、有過嚴重眼部創傷等。

但最新研究及臨床顯示，台灣視網膜剝離族群有了新特色，分別是50～60歲及20～29歲的女性。這類患者不一定有高度近視的病史，但發病前飛蚊症的症狀會突然增加。該研究也顯示了，台灣視網膜剝離比例高，而且與其他各國相必較，明顯有年輕化趨勢，推測是與高度近視人口多有相關聯。

潘志勤解釋，視網膜是服貼於眼球後壁內面的感光組織，功能如同照相機的底片。光線從水晶體穿過，聚焦於視網膜上；視網膜上光感纖維負責照相，經由視神經傳達到大腦成為影像。底片不佳，再好的相機也拍不出好照片，而視網膜不好，就無法清晰看到景物。因此，若視網膜剝離了，便可能永久失明。

潘志勤表示，視網膜剝離分三種：

視網膜出現裂孔的「裂孔型」 視網膜結痂連結玻璃體產生拉扯的「牽扯型」 視網膜下積液「滲出型」

也可能出現混合型的視網膜剝離。

視網膜剝離發生時，並不會感到任何不適，但可能會出現飛蚊、眼前有黑影，或影像扭曲變形、視力減退，抑或色澤改變、突現閃光（即使閉眼也會感覺得到）等，務必立刻就醫，因為這些症狀表示視網膜開始剝離了。

據統計，當有飛蚊症症狀時，發生視網膜剝離的機率大約是15％；如果有飛蚊症合併閃光感，發生率更增加到20％。潘志勤提到，究竟飛蚊症發生多久後會視網膜剝離，目前醫學上仍沒有定論。但可以肯定的是，就醫不能拖延，就算只差一天就差很多，一旦黃斑部脫離視網膜，就會造成不可逆的視力損傷。

他強調，急性視網膜剝離可以藉由雷射快速治療、處理，但如果忽視眼睛健康、未能及早就醫，等到剝離很嚴重時，就無法完全恢復正常視力了。建議飛蚊症狀明顯增加，或出現閃光，以及周邊視野缺損等現象，即是視網膜剝離的警訊，一定要立即就醫，才能保住視力。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航