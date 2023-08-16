新北國民法官單親媽殺子案開庭「精神抗辯」成攻防關鍵，鑑定醫師現身作證

新北市地方法院今（8月15日）開庭，由國民法官審理去年（2022年）一名新北單親媽媽殺子案，檢察官以「家暴殺人罪」起訴現年37歲、犯案後自殺未遂的許女，並依法加重其刑。辯護律師以許女當時重鬱症發作、辨識能力及控制能力受損，作為精神抗辯，爭取減刑。不過，受委託進行精神鑑定的醫師到庭作證表示，重鬱症發作雖導致許女思想和行為負面，卻未影響控制自身行為的能力；檢方則依據精神鑑定報告及其他物證，認定不符精神抗辯要件。此案將連續開庭審理到8月18日，之後2天由國民法官評議、討論量刑，22日宣判。

檢方出示遺書與學校紀錄，認定不符精神抗辯要件

許女在案發現場留下給父母、給前夫共兩封遺書，檢方今提供國民法官閱讀。遺書顯示許女對於自己的生命歷程有許多不滿和失望，稱人生最大錯誤就是嫁給外遇不斷的前夫，認為他沒有資格照顧孩子。許女向父母陳述自己身心狀況持續惡化，已有3、4年睡不好覺，導致上班精神恍惚、遭到開除，失業後情緒愈加不穩、不願出門，懷疑自己生病但未就醫，認為孩子跟自己很像、只要兩人能彼此陪伴就夠了。

檢方另出示孩子學校出勤及親師聯絡紀錄，指出許女頻繁為孩子請假，孩子在校表現並無問題，卻因頻繁缺課而跟不上學業。面對老師關切，許女會編造一些謊言，她也強烈不願意老師與前夫聯絡，也曾為此與老師發生口角。

檢方認為，精神抗辯的要件，是確定被告有經醫生診斷證明的精神障礙，且會導致其行為時的辨識能力和控制能力都有減損或喪失。許女案發前後可以和學校老師傳訊息請假、編造合理謊言，證明許女當時並無幻聽或幻覺，是清楚自己在做什麼、知道做了會有什麼後果，也有能力與人溝通、寫遺書，並不符合《刑法》19條減刑的條件。

行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。

辯方主張重鬱症發作導致悲劇，多重因素盼理解

辯護律師主張，許女原本就有憂鬱症，離婚後惡化導致失去工作和收入，案發前生活狀態差，身上僅剩下幾百元現金，信用卡也欠費停用，還背負著房租、信貸幾十萬元等債務，身心壓力極大，精神鑑定也證實許女當時重鬱症發作。辯護律師強調，當時許女一心尋死，無力跟學校老師多說，做筆錄時也坦承犯行，就是人生走入絕境，決定自殺，不忍讓孩子獨活，不幸結局的背後有多重原因，盼國民法官試著理解。

精神鑑定醫師到庭作證：有重鬱但能控制行為

為許女做精神鑑定的精神科醫師今出庭作證表示，報告是與社工師、心理師共同完成，證實許女案發當時重鬱症發作，有長期睡眠及食慾不佳、焦慮、無助、社交退避、無希望感、自殺意圖強烈等情況；重鬱症確實會導致負面思考，面對壓力易採取負面手段。

然而，精神鑑定結果也顯示，許女當時智能無損，具備辨識能力和控制能力，行為當下可理解殺人行為的意義及法律責任。這名醫師表示，從許女考慮做這件事開始，就有「選擇是否要做下去」的控制能力。此外，雖然案發後許女在精神病院住院期間曾表示聽到有人叫自己的名字，但是以精神醫學專業判斷，那還不算是幻聽。

這名醫生也對許女犯行背後的動機，提出兩種可能，但強調根據目前證據，尚無法確認許女當時真正的想法。首先是基於利他主義，根據過去相關案件研究，母親會出於主觀認為死亡是孩子當下最好的選擇，活下來的處境可能比死更慘。再者是報復，即為傷害前夫。醫師指出，鑑定時許女曾回憶情緒失控前有想起前夫，結果越想越生氣。

類似案件曾判到死刑，後改判無期徒刑定讞

2021年新北一名32歲吳姓單親媽媽，在旅館套房以童軍繩勒斃親生7歲女兒、6歲兒子，後傳簡訊給前夫說「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單。」然後吞藥輕生。前夫趕往旅館，但2童明顯死亡，吳女急救後撿回一命。

當時法院一審將吳女判處死刑，二審高等法院考量她當時受憂鬱症所苦、心理壓力極大、犯後深表後悔，鑑定認為並無泯滅人性的反社會人格。吳女在看守所也努力重新學習，評估經治療有復歸社會可能，因此改判無期徒刑。後來吳女上訴，檢方未上訴，最高法院在去年3月駁回上訴，全案定讞。

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核稿編輯：邱宜君