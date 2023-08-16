新北國民法官單親媽殺子案開庭「精神抗辯」成攻防關鍵，鑑定醫師現身作證
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辯護律師以許女當時重鬱症發作、辨識能力及控制能力受損，作為精神抗辯，爭取減刑。不過，受委託進行精神鑑定的醫師到庭作證表示，重鬱症發作雖導致許女思想和行為負面，卻未影響控制自身行為的能力
新北市地方法院今（8月15日）開庭，由國民法官審理去年（2022年）一名新北單親媽媽殺子案，檢察官以「家暴殺人罪」起訴現年37歲、犯案後自殺未遂的許女，並依法加重其刑。辯護律師以許女當時重鬱症發作、辨識能力及控制能力受損，作為精神抗辯，爭取減刑。不過，受委託進行精神鑑定的醫師到庭作證表示，重鬱症發作雖導致許女思想和行為負面，卻未影響控制自身行為的能力；檢方則依據精神鑑定報告及其他物證，認定不符精神抗辯要件。此案將連續開庭審理到8月18日，之後2天由國民法官評議、討論量刑，22日宣判。
檢方出示遺書與學校紀錄，認定不符精神抗辯要件
許女在案發現場留下給父母、給前夫共兩封遺書，檢方今提供國民法官閱讀。遺書顯示許女對於自己的生命歷程有許多不滿和失望，稱人生最大錯誤就是嫁給外遇不斷的前夫，認為他沒有資格照顧孩子。許女向父母陳述自己身心狀況持續惡化，已有3、4年睡不好覺，導致上班精神恍惚、遭到開除，失業後情緒愈加不穩、不願出門，懷疑自己生病但未就醫，認為孩子跟自己很像、只要兩人能彼此陪伴就夠了。
檢方另出示孩子學校出勤及親師聯絡紀錄，指出許女頻繁為孩子請假，孩子在校表現並無問題，卻因頻繁缺課而跟不上學業。面對老師關切，許女會編造一些謊言，她也強烈不願意老師與前夫聯絡，也曾為此與老師發生口角。
檢方認為，精神抗辯的要件，是確定被告有經醫生診斷證明的精神障礙，且會導致其行為時的辨識能力和控制能力都有減損或喪失。許女案發前後可以和學校老師傳訊息請假、編造合理謊言，證明許女當時並無幻聽或幻覺，是清楚自己在做什麼、知道做了會有什麼後果，也有能力與人溝通、寫遺書，並不符合《刑法》19條減刑的條件。
行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。
辯方主張重鬱症發作導致悲劇，多重因素盼理解
辯護律師主張，許女原本就有憂鬱症，離婚後惡化導致失去工作和收入，案發前生活狀態差，身上僅剩下幾百元現金，信用卡也欠費停用，還背負著房租、信貸幾十萬元等債務，身心壓力極大，精神鑑定也證實許女當時重鬱症發作。辯護律師強調，當時許女一心尋死，無力跟學校老師多說，做筆錄時也坦承犯行，就是人生走入絕境，決定自殺，不忍讓孩子獨活，不幸結局的背後有多重原因，盼國民法官試著理解。
精神鑑定醫師到庭作證：有重鬱但能控制行為
為許女做精神鑑定的精神科醫師今出庭作證表示，報告是與社工師、心理師共同完成，證實許女案發當時重鬱症發作，有長期睡眠及食慾不佳、焦慮、無助、社交退避、無希望感、自殺意圖強烈等情況；重鬱症確實會導致負面思考，面對壓力易採取負面手段。
然而，精神鑑定結果也顯示，許女當時智能無損，具備辨識能力和控制能力，行為當下可理解殺人行為的意義及法律責任。這名醫師表示，從許女考慮做這件事開始，就有「選擇是否要做下去」的控制能力。此外，雖然案發後許女在精神病院住院期間曾表示聽到有人叫自己的名字，但是以精神醫學專業判斷，那還不算是幻聽。
這名醫生也對許女犯行背後的動機，提出兩種可能，但強調根據目前證據，尚無法確認許女當時真正的想法。首先是基於利他主義，根據過去相關案件研究，母親會出於主觀認為死亡是孩子當下最好的選擇，活下來的處境可能比死更慘。再者是報復，即為傷害前夫。醫師指出，鑑定時許女曾回憶情緒失控前有想起前夫，結果越想越生氣。
類似案件曾判到死刑，後改判無期徒刑定讞
2021年新北一名32歲吳姓單親媽媽，在旅館套房以童軍繩勒斃親生7歲女兒、6歲兒子，後傳簡訊給前夫說「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單。」然後吞藥輕生。前夫趕往旅館，但2童明顯死亡，吳女急救後撿回一命。
當時法院一審將吳女判處死刑，二審高等法院考量她當時受憂鬱症所苦、心理壓力極大、犯後深表後悔，鑑定認為並無泯滅人性的反社會人格。吳女在看守所也努力重新學習，評估經治療有復歸社會可能，因此改判無期徒刑。後來吳女上訴，檢方未上訴，最高法院在去年3月駁回上訴，全案定讞。
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核稿編輯：邱宜君
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國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
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WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。