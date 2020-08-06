愛情依附理論（8）：佔所有人口約一成，高焦慮又高逃避的「矛盾依附」

藝彤是一個高三的女生，雖然說才高三，但交過的男朋友數目卻已經超過了20個。交往的時間短則五天，長則五個月，藝彤就是沒有辦法和一個人穩定的交往下去。

但說也奇怪，每次的分手，幾乎都是藝彤提出的，很少是對方提的。但藝彤又非常害怕單身，每次單身的時候，又會很快地和下一個人在一起，實在是讓人感到非常不解。

我曾經在〈愛情依附理論（1）：「極度需要感情」與「極度害怕感情」的兩種人〉當中談過焦慮依附和逃避依附這兩種人。在依附理論的分類中，可以依據焦慮（高／低）ｘ逃避（高／低）分成四種類型的人。

焦慮依附就是一群高焦慮、低逃避，害怕分離、對於失去人際連結感到極度焦慮的人。反之，逃避依附則是一群低焦慮、高逃避，雖然偶爾也會想要有個伴，但大多時候，他們需要的是自己的空間；和伴侶太過親密會讓他們備感壓力，因此往往會和伴侶維持一定的距離。

在生活當中，交過許多男、女朋友的人，通常多屬於「焦慮依附」。因為他們常常需要有人陪、有人在一起，才會感到比較有安全感。因此在分手之後，便會常常去找尋下一任。而他們也比較傾向不提分手，即使感情不好，也會堅持抓著眼前的浮木不放。

而「逃避依附」呢？他們很少會主動追別人，即使喜歡別人也常常默默放在心裡，因為他們不習慣與人親近，要他們主動示愛會讓他們覺得頗有壓力。也因此，他們戀愛的次數通常也不多。

那開頭提到的藝彤，又是怎麼回事呢？其實藝彤的狀況很罕見，大概只佔所有人口的5％～10％左右，他們就是所謂高焦慮、高逃避的矛盾依附。

在過去的研究中指出，矛盾型依附的孩子有可能是在成長過程中，受到照顧者的家暴或性暴力所造成的。對他們來說，本來該是安全避風港的人，卻威脅他們、啟動他們依附系統。這樣的情境之下，會讓他們的成長過程變得很混亂，遇到威脅時，會跑去找照顧者求助，但有時照顧者卻又成為造成他們威脅的來源，使得他們不知所措。

除此之外，有一些被棄養的孩子，或是因為家中各種狀況，而必須不斷更換照顧者或寄養家庭的孩子，也會出現這樣混亂的狀況──他們必須不斷適應新的照顧者、新的依附模式、新的生活方式，然後建立起一定程度的信任感之後，卻又被迫得換到下一個寄養家庭去。使得他們很難和一般的孩子一樣，和某個主要照顧者，建立起長久的依附關係。

這些人，結合了焦慮依附與逃避依附的特質，單身的時候，和焦慮依附一樣，很需要有人依賴，但交往之後，卻又容易對感情感到厭煩，覺得對方太親近很不舒服。因此交往的時間通常都不長，很快地把對方甩掉，原因往往是「對方太黏人」、「需要自己的空間」、「感覺不愛了」等等，或是根本不知道自己為什麼會提分手。

就這樣反反覆覆，很容易又進入下一段關係，又很容易離開關係，非常地不穩定。

那麼，矛盾依附要如何被克服呢？由於目前的研究太少，我也沒辦法給出詳細的科學證據。但若是從安全感的角度來看，他們需要的依然是「適時出現」、「敏感覺察」、「給予支持」，他們不但需要在感受到威脅、需要有人陪的時候，得到某個人給予他們安全感三要素，他們還得在威脅消失之後，陪伴者距離他們遠一點，不能太過靠近他們，遠遠地陪伴他們，讓他們免於受到親近時想逃跑的威脅。

心理諮商上，有一個用語叫做「矯正性情緒經驗」（corrective emotional experience），白話一點來說，就是讓個案經驗到與過去不同的經驗。一個穩定的陪伴者，譬如社工、老師、養父母、信任的長者等等，任何能夠給予安全感陪伴的人，都有機會讓他們獲得新的經驗。

矛盾依附者需要的經驗，是一個人在他們有需求時，能夠滿足他們的安全感三要素。而他們沒有需求時，也不會像過去的照顧者一般拋棄甚至攻擊他們，而是在旁邊靜靜地扮演好安全堡壘的角色。不太過靠近他們，也不太過疏遠他們。

對於矛盾依附重拾安全感的過程，會比單純的焦慮依附和逃避依附來得更加辛苦，能夠找尋諮商師、社工、師長的長期而穩定的陪伴，是一件很重要的事情。他們不但需要在焦慮時被安撫，還必須在逃避時保留空間給他們，才有可能讓矯正性情緒經驗得以發生。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航