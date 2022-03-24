2022/03/24,
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美歐評估把俄羅斯趕出G20，輪值主席國印尼立場陷兩難

美歐評估把俄羅斯趕出G20，輪值主席國印尼立場陷兩難
圖為2月17日在雅加達舉行的G20集團的財長及央行行長會議。Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

G20輪值主席國印尼在面臨來自俄羅斯的壓力，要求將俄羅斯入侵烏克蘭議題排除在G20議事日程外，同時也面對了西方國家抵制部長級會議和峰會的可能。 G20峰會將於今年11月15、16日在峇里島舉行。

美國和一些歐洲國家正在就是否把俄羅斯趕出二十國集團（G20），對俄羅斯入侵烏克蘭作出進一步制裁的議題進行評估。今年10月在印尼舉行的二十國集團峰會有可能因此引發爭議。

自普亭2月24日下令入侵烏克蘭以來，國際社會對俄羅斯實施了空前的經濟和金融制裁，試圖將俄羅斯孤立於全球主流經濟體系中。

據路透社3月22日報導，美國和歐洲盟國在評估俄羅斯是否應該繼續留在由全球主要經濟體組成的二十國集團中。由於把俄羅斯趕出G20可能會遭到中國、印度、南非、沙烏地等國的反對，美歐等國家缺席今年G20峰會的可能性增加。

G20像七國集團G7一樣是一個主要的國際平台，協調從氣候變化到跨境債務的幾乎所有議題。報導援引一個G7國家消息來源說，如果俄羅斯繼續留在G20，該組織的作用將減弱。

在被問道拜登總統這個星期在布魯塞爾與歐洲盟國會晤期間是否會推動將俄羅斯從G20中驅逐時，美國總統國家安全顧問週二表示，相信在國際組織和國際社會中，俄羅斯不能像以往一樣了。

印尼在面臨來自俄羅斯的壓力，要求將俄羅斯入侵烏克蘭排除在G20議事日程外的同時，也面對西方國家可能抵制G20部長級會議和峰會的可能。

路透社還報導，俄羅斯駐印尼大使柳德米拉・沃羅比耶娃（Lyudmila Vorobieva）週三在一個記者會上宣稱，俄羅斯總統普亭計劃參加今年晚些時候由印尼主辦的峇里島G20（二十國集團）峰會。她還表示，將敏感政治議題註入G20的議事日程將是適得其反的，沃羅比耶娃還說，「不只是G20，許多組織都在試圖驅逐俄羅斯......西方的回應絕對是不相稱的。」

不過，一名歐盟消息人士也證實，在各方討論俄羅斯在即將到來的G20系列會議上的地位時，今年G20的輪值主席國印尼已經非常清楚地被告知，俄羅斯出席即將舉行的部長級會議對歐洲國家來說，是一個很大的問題。

與此同時，俄羅斯在其他多邊機構的地位也遭受質疑。世界貿易組織官員表示，許多國家的代表團拒絕以任何形式與俄羅斯同行會面。一位西方國家的消息人士表示，不願在世貿與俄方接觸的國家包括歐盟成員國、美國、加拿大和英國。

美國《外交家》（外交學人）雜誌週三報導，目前，印尼處於一個非常尷尬的地位。像東協多數國家一樣，印尼在回應俄羅斯入侵烏克蘭上非常謹慎。儘管印尼在聯大3月2日要求俄羅斯從烏克蘭撤軍的決議上投下贊成票，但一直不願點名譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並且拒絕對俄羅斯經濟制裁。

同時，印尼官員還多次表示，G20是一個經濟和發展論壇，討論俄羅斯入侵烏克蘭與今年同疫情有關的全球恢復主題不符。儘管烏克蘭駐印尼大使譴責印尼的立場，但雅加達據報得到北京的支持，暗示北京可能阻攔任何暫停俄羅斯G20資格的舉動。

但是，隨著G20部長級會議6月會期的臨近，以及俄羅斯對烏克蘭平民攻擊及屠殺的升級令西方國家驅逐俄羅斯的立場更加堅定，印尼不太可能在避免做出相關決定上繼續拖延。對印尼來說，普亭自行退出今年的G20峰會，是印尼官員們求之不得的。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：美歐評估推動G20排斥俄羅斯，輪值主席印尼態度曖昧處境尷尬

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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