陳椒華告發《鏡電視》7大股東人頭持股或轉讓股權卻對NCC「不實切結」

《鏡電視》經歷諸多波折，6月28日獲准上架86頻道，但8月7日時代力量立委陳椒華指控，《鏡電視》的大股東有轉售股權、人頭代持的狀況；包括陳泰銘、陳致遠、蘇永平等，不是人頭股東就是早已賣掉持股，然而他們卻向NCC提出不實切結書，涉嫌違反使公務員登載不實罪，以及洗錢等罪。陳椒華今（15）日早上到台北地檢署按鈴告發，痛批NCC對此放水護航；《鏡電視》則對此表達遺憾，並批評陳椒華多次造謠污衊，將對陳椒華提告「誣告罪」。

陳椒華批NCC護航放水，將證據交給檢察官調查

NCC日前附加停止條件，許可鏡電視股份有限公司的負責人變更，其停止條件為公司全體股東，須切結「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」。今年7月26日NCC收齊全數切結書，所有鏡電視股東皆做出無轉讓任何股份的的切結聲明。

不過陳椒華質疑，這8大股東中，有人早就自陳是人頭股東，還有人在2022年10月前後就已賣掉手上的持股。像是從一開始就是人頭股東的甲山林集團祝文宇、皇普建設蘇永平，而已賣掉股份的則是國巨集團陳泰銘、萬海集團陳致遠、英業達葉國一、穩茂半導體陳進財；有人還透過裴偉的帳戶進行股權買賣，然而他們卻多次向NCC提出不實切結書、回函，表明自己仍是《鏡電視》股東。

陳椒華指出，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等7人的犯罪事實跟證據，包含錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議紀錄等均已整理在內，會一起呈送給檢察官。陳椒華主張，他們和精鏡傳媒負責人裴偉共7人，已經涉嫌《刑法》使公務員登載不時，以及《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》。

陳椒華今表示，NCC主委陳耀祥應該依法主動依法告發移送，卻放水護航，完全是腐敗透頂。她說，NCC不查，就請檢調好好查清楚這7名股東的刑事責任，看台鋼集團是不是有大筆資金流入裴偉帳戶再流入買股的股東。陳椒華也指出，因沒有掌握另名《鏡電視》股東朱劭華涉案事證，因此並不在她的告發範圍。

去年無預警遭拔除職務的鏡電視前董座陳建平則透過聲明稿表示，今天看到陳椒華去提告，就他所知，的確有《鏡電視》大股東賣出股權的事實，如果檢調偵辦過程找他作證，他會據實以告。但是他也認為，台北地檢署並不全然可信，因為他自己在去年5月對《鏡電視》所發生違法淘空的背信犯罪行為，向北檢提出刑事告發，也在去年8月作證說明。然而 一年多過去，整起案件毫無具體偵查進度，因此他對接下來的案子也不樂觀。

NCC：已竭盡調查可能絕無放水

NCC日前針對《鏡電視》的申設過程附加了停止條件，許可鏡電視股份有限公司負責人變更，其停止條件為公司全體股東，須切結「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」，如於期限內切結完成，該許可處分始生效力。今年7月26日NCC收齊全數切結書，所有鏡電視股東皆做出無轉讓任何股份的的切結聲明。

根據NCC資料，8大股東包括國巨董事長陳泰銘（持股比例10%）、甲山林董事長祝文宇（持股比例7.5%）、皇普建設董事長蘇永平（持股比例15%）、翰林育成股份有限公司（持股比例15%），代表人為李良祺、翰林育成大股東為萬海少東陳致遠、麗綺開發負責人朱劭華（持股比例15%）、英業達創辦人葉國一（持股比例15%）、鏡週刊社長裴偉（持股比例12.5%）、穩懋半導體董事長陳進財（持股比例10%）。

針對陳椒華的質疑，NCC則回應，已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案放水，以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，更周延考量行政調查極限性，絕無放水、卸責可能。

NCC也表示，《鏡電視》最初於2022年4月12日提出負責人變更案，針對外界所提檢舉，如疑有人頭代持、中資等違反《鏡電視》執照申設附款或其他法規的問題，已多次請《鏡電視》到會陳述，也有請金管會、經濟部投審會、法務部、陸委會、國安局等單位協助調查，尚無證據證明該公司有違反相關規定。

鏡電視：遭民代造謠污衊將提誣告

《鏡電視》今天稍早也透過聲明稿表示，作為民間企業卻無端受部分民代一再造謠攻擊、以各種不實言論進行汙衊，為避免真相遭扭曲，因此決定對陳椒華委員提控誣告。

《鏡電視》聲明稿表示，公司申設過程受主管機關最嚴格之審查，亦不斷就外界提出的質疑進行說明，全體股東早已澄清未有轉讓或代持股份情事，然而該委員卻仍置若罔聞，一再召開記者會抹黑，更以不實內容向檢察機關誣告本公司股東，如此打壓人民的行徑，令人深感不齒。為維護鏡電視及全體股東的權益，決定就陳椒華此等濫用職權誣告人民之行為，依法提出告訴，並再次譴責該委員對人民無端污衊、濫訴之行為。

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核稿編輯：邱宜君