陳椒華告發《鏡電視》7大股東人頭持股或轉讓股權卻對NCC「不實切結」
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針對陳椒華的質疑，NCC則回應，已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案放水；《鏡電視》則表示，為維護鏡電視及全體股東的權益，決定就陳椒華此等濫用職權誣告人民之行為，依法提出告訴。
《鏡電視》經歷諸多波折，6月28日獲准上架86頻道，但8月7日時代力量立委陳椒華指控，《鏡電視》的大股東有轉售股權、人頭代持的狀況；包括陳泰銘、陳致遠、蘇永平等，不是人頭股東就是早已賣掉持股，然而他們卻向NCC提出不實切結書，涉嫌違反使公務員登載不實罪，以及洗錢等罪。陳椒華今（15）日早上到台北地檢署按鈴告發，痛批NCC對此放水護航；《鏡電視》則對此表達遺憾，並批評陳椒華多次造謠污衊，將對陳椒華提告「誣告罪」。
陳椒華批NCC護航放水，將證據交給檢察官調查
NCC日前附加停止條件，許可鏡電視股份有限公司的負責人變更，其停止條件為公司全體股東，須切結「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」。今年7月26日NCC收齊全數切結書，所有鏡電視股東皆做出無轉讓任何股份的的切結聲明。
不過陳椒華質疑，這8大股東中，有人早就自陳是人頭股東，還有人在2022年10月前後就已賣掉手上的持股。像是從一開始就是人頭股東的甲山林集團祝文宇、皇普建設蘇永平，而已賣掉股份的則是國巨集團陳泰銘、萬海集團陳致遠、英業達葉國一、穩茂半導體陳進財；有人還透過裴偉的帳戶進行股權買賣，然而他們卻多次向NCC提出不實切結書、回函，表明自己仍是《鏡電視》股東。
陳椒華指出，裴偉、陳泰銘、陳致遠、蘇永平、祝文宇、葉國一、陳進財等7人的犯罪事實跟證據，包含錄音檔、錄音譯文、NCC的委員會議紀錄等均已整理在內，會一起呈送給檢察官。陳椒華主張，他們和精鏡傳媒負責人裴偉共7人，已經涉嫌《刑法》使公務員登載不時，以及《稅捐稽徵法》、《洗錢防制法》。
陳椒華今表示，NCC主委陳耀祥應該依法主動依法告發移送，卻放水護航，完全是腐敗透頂。她說，NCC不查，就請檢調好好查清楚這7名股東的刑事責任，看台鋼集團是不是有大筆資金流入裴偉帳戶再流入買股的股東。陳椒華也指出，因沒有掌握另名《鏡電視》股東朱劭華涉案事證，因此並不在她的告發範圍。
去年無預警遭拔除職務的鏡電視前董座陳建平則透過聲明稿表示，今天看到陳椒華去提告，就他所知，的確有《鏡電視》大股東賣出股權的事實，如果檢調偵辦過程找他作證，他會據實以告。但是他也認為，台北地檢署並不全然可信，因為他自己在去年5月對《鏡電視》所發生違法淘空的背信犯罪行為，向北檢提出刑事告發，也在去年8月作證說明。然而 一年多過去，整起案件毫無具體偵查進度，因此他對接下來的案子也不樂觀。
NCC：已竭盡調查可能絕無放水
NCC日前針對《鏡電視》的申設過程附加了停止條件，許可鏡電視股份有限公司負責人變更，其停止條件為公司全體股東，須切結「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」，如於期限內切結完成，該許可處分始生效力。今年7月26日NCC收齊全數切結書，所有鏡電視股東皆做出無轉讓任何股份的的切結聲明。
根據NCC資料，8大股東包括國巨董事長陳泰銘（持股比例10%）、甲山林董事長祝文宇（持股比例7.5%）、皇普建設董事長蘇永平（持股比例15%）、翰林育成股份有限公司（持股比例15%），代表人為李良祺、翰林育成大股東為萬海少東陳致遠、麗綺開發負責人朱劭華（持股比例15%）、英業達創辦人葉國一（持股比例15%）、鏡週刊社長裴偉（持股比例12.5%）、穩懋半導體董事長陳進財（持股比例10%）。
針對陳椒華的質疑，NCC則回應，已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案放水，以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，更周延考量行政調查極限性，絕無放水、卸責可能。
NCC也表示，《鏡電視》最初於2022年4月12日提出負責人變更案，針對外界所提檢舉，如疑有人頭代持、中資等違反《鏡電視》執照申設附款或其他法規的問題，已多次請《鏡電視》到會陳述，也有請金管會、經濟部投審會、法務部、陸委會、國安局等單位協助調查，尚無證據證明該公司有違反相關規定。
鏡電視：遭民代造謠污衊將提誣告
《鏡電視》今天稍早也透過聲明稿表示，作為民間企業卻無端受部分民代一再造謠攻擊、以各種不實言論進行汙衊，為避免真相遭扭曲，因此決定對陳椒華委員提控誣告。
《鏡電視》聲明稿表示，公司申設過程受主管機關最嚴格之審查，亦不斷就外界提出的質疑進行說明，全體股東早已澄清未有轉讓或代持股份情事，然而該委員卻仍置若罔聞，一再召開記者會抹黑，更以不實內容向檢察機關誣告本公司股東，如此打壓人民的行徑，令人深感不齒。為維護鏡電視及全體股東的權益，決定就陳椒華此等濫用職權誣告人民之行為，依法提出告訴，並再次譴責該委員對人民無端污衊、濫訴之行為。
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核稿編輯：邱宜君
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
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台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。