《每個孩子都是獨特的禮物》：當一個孩子不需要求生時，她有沒有學習的動力？

文：神老師&神媽咪（沈雅琪）

讓孩子保有學習的熱情

我家妹妹兩歲時，領有中度聽語障礙的手冊，第一次評估時，治療師告訴我必須送她去幼稚園。我實在很不解且心裡非常擔憂，有哪個幼稚園會願意收留一個完全沒有自理能力的孩子？全面性遲緩的妹妹只能走兩步，不會自己吃飯，沒辦法表達，所有的能力都很弱，如果沒有我在旁邊翻譯的話，沒有人知道她在說什麼。

治療師說：「就因為我們都覺得她很差、很弱，所以會怎樣對待她、照顧她呢？」

這句話有如當頭棒喝！不管是我還是保母，平常將妹妹照顧得無微不至，因為她的體力太弱，所以我們替她做好所有的準備；因為她沒辦法表達，我們努力揣摩她的需要。

當一個孩子不需要求生時，她有沒有學習的動力？

我一輩子都記得替妹妹找幼稚園的過程，一位園長告訴我：「妳必須把孩子所有的自理能力都訓練好才能送去學校！」另一個園長說：「有中度手冊應該要送特教機構。」每一次的希望落空都讓疲於奔命的我忍不住傷心落淚，還好最後找到了基隆西定托兒所的園長阿順老爸，我把妹妹的狀況告訴他，他當場安慰泣不成聲的我：「媽媽，妳不要擔心，孩子可以放心交給我們，來了就會了。」

果真，入學才三個月，很多我覺得妹妹可能一輩子都學不會的自理能力都開始漸漸發展了。

上了五年級，妹妹因為焦慮而尿失禁、大便失禁的狀況有了改善，不過期末考完，看得出來她很落寞，一副悶悶不樂的樣子。

我問她怎麼了？她說：「為什麼我都不會寫考卷？同學都會寫。」

上次我監考她們隔壁班的數學，看著她拿考卷到潛能班去上課，經過我身邊時，她問我：「媽咪，妳看得懂嗎？」

年紀越大，妹妹越清楚自己的能力限制所在，卻不懂為什麼自己會跟別人不一樣。小時候的她雖然不聰明，但是乖巧，學校安排她去別的地方上課、考試，就是乖乖地照著做，不會有任何意見。可是現在長大了，有了自己的想法，也知道自己跟別人的能力有很大的差距，遇到挫折時，心裡不免難受起來。

妹妹生日那天，我跟鄰居的蛋糕工作室訂了一個大蛋糕，請師傅在上面畫妹妹最迷的寶可夢，讓她帶去學校慶生。回到家，我們收到朋友送來的另一個蛋糕，上面有《冰雪奇緣》可愛的雪寶和漂亮的雪花，還有一盒很美的馬卡龍。妹妹打開蛋糕時不斷驚呼：「媽咪，好漂亮呀！阿姨怎麼這麼厲害？」

殺手蘭也送了芭比娃娃莉卡給妹妹當作生日禮物，妹妹超喜歡的，盒子裡還附贈了一本故事書和書包。她跟莉卡說：「妳要乖乖讀書，考試要會寫字，不要什麼都笨笨的不會寫。」然後把書放進書包，掛在莉卡的肩膀上，要她趕快去上課，還要她補英文、去安親班，這樣成績才會好。

從她和莉卡說的對話中可以知道，雖然我們從來不會在課業上對她有任何要求，她的學習過程中還是充滿了分數，充滿了挫敗感。

她在學校聽到同學討論自己的分數，回來後跟我說：「媽咪，我真的很爛，只有考三十幾分，別人都考很高分，我拿到考卷都藏起來。」

我跟她說：「妹妹，妳一定要記住媽咪說的話，妳是因為天生看不懂字，看不懂還能考三十幾分，已經很棒了！妳沒辦法跟別人一樣讀書寫字來養活自己，但是妳一定可以找到自己可以做的事，別擔心。」

她哭著說：「媽咪，我到底可以做什麼？」

我說：「妳昨天切的兩個蛋糕是不是都很漂亮？妳打開蛋糕的時候是不是很開心？妳可以做一些讓自己、讓別人都開心的事呀！如果妳有興趣，我們一起來做蛋糕，妳喜歡畫畫，就可以在蛋糕上畫圖案呀！」

「對耶！我可以像阿姨一樣在蛋糕上面畫畫，讓小朋友覺得開心。可是我不會畫畫怎麼辦？」

「我們可以去跟阿姨學呀！有好多阿姨和師傅可以教我們。」

她說：「真的嗎？妳會支持我嗎？我想跟鄰居阿姨學球球海獅，跟阿姨學畫雪寶，還想跟吳克己師傅學做紅豆麵包，可以嗎？妳上次去上課的時候，不是說學費很貴？」

「妹呀！妳要學什麼都可以，只要妳願意學、願意上課，媽咪盡我所能，想辦法讓妳去學。做妳想做的，只要有夢想，我支持妳，陪妳一起完成。」

聖誕節前夕，她說要寫信給聖誕老公公。我告訴她，要自己寫，聖誕老公公才會收到。她問我字都不會寫怎麼辦？能不能用iPad查生字呢？因為星期一到星期四不能用iPad，她再三跟我保證不會偷玩遊戲。

我答應她以後，就看她一邊用語音輸入查谷歌，一邊唸著要寫給聖誕老公公的信，內容很長，但是她只寫下了幾個關鍵句子。

「親愛的聖誕老公公：

我是沈劭涵，

我想要一個芭比娃娃，

要有家具、髮飾、床、枕頭，

還要有衣架和禮服，

浴缸和肥皂，

請寄到97號我家……」

寫好以後，她煞有介事地摺好信，放進襪子裡，晚上八點半就說要去睡覺，看看聖誕老公公會不會送禮物來。

工程師晚上九點多回來，我把照片給工程師看，他立刻上網訂了芭比娃娃，還扼腕地說：「竟然沒有二十四小時到貨！這樣怎麼來得及……」

還好我事先給妹妹洗腦，說聖誕老公公太忙，有的時候禮物會晚一點點到。我看著她寫給聖誕老公公的信，看著看著就笑了，笑著笑著，就哭了。

那天演講結束有位老師問我：「即使我們這麼努力地教這些特殊的孩子，面對這個現實的社會，他們還是得經過層層的關卡。我們用盡全力去教孩子，她的分數還是很差，妳會不會覺得挫敗？」其實我不擔心輸贏的問題，這孩子沒辦法跟一般的孩子競爭，不用擔心她會跟別人比較，只需要找到專屬於自己的位置。

我們都不應該用一般人的眼光和框架去看待那些特殊的孩子，我很清楚妹妹認得的字有限，這輩子都不能用寫字來賺錢養活自己，但我希望至少讓她保有一絲學習的動力，快快樂樂地學習。我不擔心她將來會缺乏養活自己的能力，只希望找到她想做的、能做的事。只要她想做的事情，我都會陪著她一起去完成。

書籍介紹

本文摘錄自《每個孩子都是獨特的禮物：神老師愛的全教養，用理解取代責備，擁抱孩子的不完美！》，皇冠出版

作者：神老師&神媽咪（沈雅琪）

孩子說：我不會……

神老師說：其實你可以學會，看，這不是做到了嗎？

孩子說：大家都排擠我……

神老師說：就算全世界都不挺你，你還有我啊。

孩子說：我考三十分是不是很爛？

神老師說：那你數數看這三十個硬幣，是不是很多呢？

孩子說：我不想上學……

神老師說：讓我擔心了好幾天，你不來學校，我好想你耶！

在家裡，她是擁有三個孩子的「神媽咪」；在學校，她是學生眼中最溫暖的「神老師」。與很多「優良教師」相比，她不在意孩子的成績，而是專注聆聽孩子「沒說出口的話」，用同理心融化他們心中的冰山。

行為脫序的孩子，是因為渴望被看見；怯於嘗試的孩子，往往缺乏自信心；躁動不安的孩子，經常無法集中注意力；習慣說謊的孩子，有時只是因為害怕看到你失望……

對神老師來說，她的教室就像一座五彩繽紛的花園，每個孩子都是等待綻放的花朵。沒有改變不了的孩子，只有不願理解的大人。多一點善意，少一點挑剔；多一點欣賞，少一點比較，才能看到孩子獨一無二的價值。

每一個孩子，都是我們人生的導師，也是我們生命裡最珍貴的禮物。

Photo Credit: 皇冠出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九