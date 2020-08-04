《不尋常的邊界地圖集》：我們聽過某事件發生在三國交界點，但「四境交會點」又是怎麼回事？
我們想讓你知道的是
本書作者將全世界最古怪、最有趣、最不可思議、最不尋常、最不合邏輯的各種邊界現象，透過精要趣味的文字與簡潔清晰的地圖，一一解謎。
文：佐蘭．尼科利奇（Zoran Nikolić）
四境交界點（Quadripoints）
- 納米比亞｜尚比亞｜辛巴威｜波札那 17º 47' 13"S｜25º 15' 41"E
- 立陶宛｜波蘭｜俄羅斯 54º 21' 49"N｜22º 47' 30"E
- 加拿大 59º 59' 43"N｜102º 00' 59"W
- 卡塔尼亞省（Catania Province），西西里島 37º 44' 46"N｜15º 00' 57"E
四境交界點，亦即四個區域在此交會的一個地理位置
三境交界點（tripoint）或三境邊界（tri-border）區，是三個區域的邊界在此交會的一個地理位置，這些區域可能是國家或是其行政區域單位。目前，世界上有一百五十個到兩百個三境交界點，但有些並未被準確地定義，因為這些國家周圍的邊界也並未被完備地定義出來，其中有些位於水域之中（海、河或湖）。陸地上的三境交界點通常會有清楚的標記，有時甚至還會有一根恰到好處的柱石，或者，如奧地利、斯洛伐克和匈牙利的三境交界點，設有一張三角形的桌子，每一邊都印有一個國家的盾形紋章。
我們或許偶爾會聽到某個事件發生在X、Y、Z三國的交界點，但是，四境交會點又是怎麼回事呢？我們曾聽過某個事件發生在A、B、C、D四國的交界點嗎？或許不曾，因為非洲尚比西河（Zambezi River）的浪潮還沒有重要到足以引發軒然大波的新聞。
為什麼說尚比西河的浪潮呢？目前在整個地球上，有著將近兩百個主權國家以及大約一百個主權程度不等的地區；因此，人們或許會預期有相當多的四境交界點，但其實並不是這麼回事。可能有一個四境交界點剛好位於尚比西河中央，納米比亞、尚比亞、辛巴威和波札那的邊界就在這一點上交會。
問題在於，波札那與尚比亞不承認這個四境交界點，而聲稱實際存在的是兩個三境交會點（一個是納米比亞、尚比亞、波札那；另一個是尚比亞、辛巴威、波札那），兩個點僅相距一百到兩百公尺；這兩個國家已經計劃要在它們位於這兩個點之間極短的邊界上，搭建一座橋梁。截至目前為止，納米比亞與辛巴威並未對此提出異議，這意味著它們可能同意了，或至少默認了這個四境交界點完全不存在的說法。
然而，世界上還是有其他類型的四境交界點。奧地利與德國的四境交界點就是其中一例，這個點鄰近奧地利榮霍爾茨的準內飛地（參考本書第八篇）；荷蘭與比利時之間也有類似的四境交界點，位於巴勒這座被一分為二的城鎮上（參考本書第七篇）。這類的四境交界點，也被稱為兩國四境交界點。
此外，還有組合四境交界點（combined quadripoints）。舉例來說，兩個國家與第三個國家的兩個省，共四條邊界在一個點交會（或者任何這種類似的組合）。立陶宛、俄羅斯（卡里寧格勒）以及波蘭兩個省的四境交會點，即是其中一例。
近代歷史中曾經出現過兩個四境交界點。第一個位於查德湖（Lake Chad）南部，在一九六○年存在了數月之久，三個獨立的國家（奈及利亞、查德以及喀麥隆）與英屬喀麥隆在此交會；其後，在這座英國託管領地上的一次公民投票決定，北部與奈及利亞合併，而南部則與喀麥隆合併，於是這個四境交界點變成了三境交界點。
另一個類似的四境交界點是由三個獨立的國家（比利時、荷蘭與普魯士〔即德國〕）與莫里斯尼特中立領土（Neutral Moresnet）共同形成，從一八三九年到一九二○年持續了較長的一段時間。莫里斯尼特是一座共管地，由荷蘭與普魯士共同設立；比利時脫離荷蘭之後，這座共管地就由比利時與普魯士共同治理。
一八七六年德意志統一，使得莫里斯尼特變成由比利時與德國共同治理（儘管莫里斯尼特逐漸取得愈來愈高的內部治理權支持度，並有愈來愈多的人民要求完全獨立）。根據一九一九年的《凡爾賽條約》，莫里斯尼特中立領土與其他幾座鄰近的德國城鎮，一起被裁定判給了比利時；如今，這些領土代表了比利時德語社群的一部分，亦為比利時最小的聯邦社區。
四境交界點也存在一個國家的不同組成部分，最知名的就是美國的科羅拉多州、猶他州、新墨西哥州以及亞利桑那州這四個州所形成的四境交界點，由一座四角落紀念碑（Four Corners Monument）加以適當地標記出來。北美另一個四境交界點，位於加拿大的曼尼托巴、薩斯喀徹溫（Saskatchewan）、西北領地（Northwest Territories）以及奴納武特（Nunavut）之間，但尚未經過正式的確認。
來到大西洋對岸的英國，也有一座被稱為四郡石（Four shire stone）的紀念碑，誌記著以前一個由英國的四個郡——格洛斯特郡（Gloucestershire）、牛津郡（Oxfordshire）、沃里克郡（Warwickshire）以及伍斯特郡（Worcestershire）——所形成的四境交界點。由於伍斯特郡的邊界在一九三一年進行了變更，其後這座紀念碑所在的位置，遂成了另外三個郡的三境交界點。
在較低的行政層級上，舉例來說，城市與直轄市，也有多境交界點，其中有些甚至相當複雜。在芬蘭，土庫市（Turku）附近有一個七境交界點，有七個直轄市在這裡交會（有一陣子甚至是八境交界點，直到其中的兩個直轄市合併）。佛羅里達州當地有一個五境交界點，菲律賓有一個六境交界點和一個八境交界點，愛爾蘭與義大利都有十境交界點。
在義大利西西里島卡塔尼亞省（Catania），組成埃特納火山公園（Park Etna）的二十個直轄市中，有多達十一處（包括其中一個城市有兩處）的邊界在一個點上交會，形成了（或許是）全世界唯一的十一境交界點，就坐落於埃特納火山中心。
書籍介紹
本文摘錄自《不尋常的邊界地圖集：全球有趣的邊界、領土和地理奇觀》，春山出版
作者：佐蘭．尼科利奇（Zoran Nikolić）
譯者：林資香
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
奇特豐富的邊界故事，顛覆對地理的認知與想像
2020年愛德華．斯坦福旅行寫作獎（Edward Stanford Travel Writing Awards）
年度旅行圖文好書（Illustrated Travel Book of the Year）
全世界最有趣的、最殘酷的、人為算計的、自然力量的、心理隔絕形成的不可思議邊界地圖集
奇異的地域趣味，透過一幅幅精緻地圖與曲折線條，展現世界各地邊界百態，以及不同的領土治理形式
細數邊界背後複雜的政治、歷史、社會、文化與自然因素
- 義大利的坎波內（Campione d’Italia）必須經過瑞士十五公里才能到達最近的義大利領土！
- 當一棟房子被邊界穿越時怎麼辦？甚至是一張在旅館裡面的床，竟被邊界穿越了？（荷蘭 vs. 比利時、法國 vs. 瑞士）
- 河流中有分屬兩個不同國家的個別島嶼，但泥沙堆積卻讓兩個島連起來了！該歸誰管呢？（阿根廷 vs. 烏拉圭）
- 撒哈拉沙漠中有一道二七○○公里的沙石建築？
- 世界上竟存在著「未被定義的國家」？
世界並不總是如我們認為的那樣。本書作者將全世界最古怪、最有趣、最不可思議、最不尋常、最不合邏輯的各種邊界現象，透過精要趣味的文字與簡潔清晰的地圖，一一解謎。各種內飛地、外飛地、分裂的、不存在的城市和島嶼……，將使你重新思考「邊界」的意義，以及它如何影響我們的生活。
大多數人認為一個國家的邊界是明確定義的，然而，卻有想像不到的例外，而每個例外都有它奇特且複雜的原因。
荷蘭南方的一座小城鎮巴勒（Baarle）鄰近比利時邊界，雙方的邊界在某些街道數次交會，有趣的是，當邊界穿越一棟房子時，這棟房子的「國籍」會根據前門面對著誰的領土來決定，有時在門牌號碼旁，還會插上一支旗幟。法國與瑞士邊界上的小村莊拉居赫（La Cure），最知名的建築就是阿赫貝茲旅館，法瑞邊界將其中的好幾間房間一分為二，使得這個旅館成了一個熱門的旅遊景點！二次大戰期間，德國士兵可以駐留在旅館屬於法國（被占領）的一側，但被嚴禁跨越到屬於瑞士的另一側，因此，當德國士兵在法國這一邊的餐廳用餐之際，法國抵抗運動的成員可能正在瑞士那一邊的房間留宿備戰！
當一個國家分裂或瓦解了，邊界劃分可能成為戰爭源頭，甚至釀成歷史悲劇。例如，蘇聯解體與眾多中亞共和國宣布獨立後，因民族複雜與政策錯誤（人口遷移與劃界問題）導致許多內飛地與領土紛爭，血腥戰事難以平息。而在民族文化多元的巴爾幹半島上，征戰始終頻繁，戰地百姓為了求生，越過邊界逃往歐盟鄰國，這些非法移民與難民，常導致鄰近國家陷入應管控邊界或提供人道保護的兩難。
此外，有兩個非常獨特的「自治」區分別存在俄羅斯以及希臘。俄羅斯唯一自治州──猶太自治州（JAO）被預見為猶太復國主義之門戶、如今俄羅斯最富裕的地區之一──是什麼歷史因素使它存在此處？希臘北方亞陀斯山，又稱「聖山」，由二十間修道院共組成神聖社區，依希臘憲法成立聖山修士國，傳統以來女性不得進入。為何「聖山」違反兩性平等的普世原則呢？
地圖上的邊界界線標示出你我的位置，卻也是一種傷疤，因為人類始終致力於使「『我們的』比『他們的』更大」，要更多的利益與資源。這本引人入勝的地圖書，透過奇特的邊界故事，除了讓人巡遊全球，得知背後的歷史典故、政治情勢、民族問題與隱含的人道關懷，更在沉浸地理趣味之餘，重新思考疆界的意義。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰