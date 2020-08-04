《不尋常的邊界地圖集》：我們聽過某事件發生在三國交界點，但「四境交會點」又是怎麼回事？

文：佐蘭．尼科利奇（Zoran Nikolić）

四境交界點（Quadripoints）

納米比亞｜尚比亞｜辛巴威｜波札那 17º 47' 13"S｜25º 15' 41"E

立陶宛｜波蘭｜俄羅斯 54º 21' 49"N｜22º 47' 30"E

加拿大 59º 59' 43"N｜102º 00' 59"W

卡塔尼亞省（Catania Province），西西里島 37º 44' 46"N｜15º 00' 57"E

四境交界點，亦即四個區域在此交會的一個地理位置

三境交界點（tripoint）或三境邊界（tri-border）區，是三個區域的邊界在此交會的一個地理位置，這些區域可能是國家或是其行政區域單位。目前，世界上有一百五十個到兩百個三境交界點，但有些並未被準確地定義，因為這些國家周圍的邊界也並未被完備地定義出來，其中有些位於水域之中（海、河或湖）。陸地上的三境交界點通常會有清楚的標記，有時甚至還會有一根恰到好處的柱石，或者，如奧地利、斯洛伐克和匈牙利的三境交界點，設有一張三角形的桌子，每一邊都印有一個國家的盾形紋章。

我們或許偶爾會聽到某個事件發生在X、Y、Z三國的交界點，但是，四境交會點又是怎麼回事呢？我們曾聽過某個事件發生在A、B、C、D四國的交界點嗎？或許不曾，因為非洲尚比西河（Zambezi River）的浪潮還沒有重要到足以引發軒然大波的新聞。

為什麼說尚比西河的浪潮呢？目前在整個地球上，有著將近兩百個主權國家以及大約一百個主權程度不等的地區；因此，人們或許會預期有相當多的四境交界點，但其實並不是這麼回事。可能有一個四境交界點剛好位於尚比西河中央，納米比亞、尚比亞、辛巴威和波札那的邊界就在這一點上交會。

問題在於，波札那與尚比亞不承認這個四境交界點，而聲稱實際存在的是兩個三境交會點（一個是納米比亞、尚比亞、波札那；另一個是尚比亞、辛巴威、波札那），兩個點僅相距一百到兩百公尺；這兩個國家已經計劃要在它們位於這兩個點之間極短的邊界上，搭建一座橋梁。截至目前為止，納米比亞與辛巴威並未對此提出異議，這意味著它們可能同意了，或至少默認了這個四境交界點完全不存在的說法。

然而，世界上還是有其他類型的四境交界點。奧地利與德國的四境交界點就是其中一例，這個點鄰近奧地利榮霍爾茨的準內飛地（參考本書第八篇）；荷蘭與比利時之間也有類似的四境交界點，位於巴勒這座被一分為二的城鎮上（參考本書第七篇）。這類的四境交界點，也被稱為兩國四境交界點。

此外，還有組合四境交界點（combined quadripoints）。舉例來說，兩個國家與第三個國家的兩個省，共四條邊界在一個點交會（或者任何這種類似的組合）。立陶宛、俄羅斯（卡里寧格勒）以及波蘭兩個省的四境交會點，即是其中一例。

Photo Credit: 春山出版

近代歷史中曾經出現過兩個四境交界點。第一個位於查德湖（Lake Chad）南部，在一九六○年存在了數月之久，三個獨立的國家（奈及利亞、查德以及喀麥隆）與英屬喀麥隆在此交會；其後，在這座英國託管領地上的一次公民投票決定，北部與奈及利亞合併，而南部則與喀麥隆合併，於是這個四境交界點變成了三境交界點。

另一個類似的四境交界點是由三個獨立的國家（比利時、荷蘭與普魯士〔即德國〕）與莫里斯尼特中立領土（Neutral Moresnet）共同形成，從一八三九年到一九二○年持續了較長的一段時間。莫里斯尼特是一座共管地，由荷蘭與普魯士共同設立；比利時脫離荷蘭之後，這座共管地就由比利時與普魯士共同治理。

一八七六年德意志統一，使得莫里斯尼特變成由比利時與德國共同治理（儘管莫里斯尼特逐漸取得愈來愈高的內部治理權支持度，並有愈來愈多的人民要求完全獨立）。根據一九一九年的《凡爾賽條約》，莫里斯尼特中立領土與其他幾座鄰近的德國城鎮，一起被裁定判給了比利時；如今，這些領土代表了比利時德語社群的一部分，亦為比利時最小的聯邦社區。

四境交界點也存在一個國家的不同組成部分，最知名的就是美國的科羅拉多州、猶他州、新墨西哥州以及亞利桑那州這四個州所形成的四境交界點，由一座四角落紀念碑（Four Corners Monument）加以適當地標記出來。北美另一個四境交界點，位於加拿大的曼尼托巴、薩斯喀徹溫（Saskatchewan）、西北領地（Northwest Territories）以及奴納武特（Nunavut）之間，但尚未經過正式的確認。

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來到大西洋對岸的英國，也有一座被稱為四郡石（Four shire stone）的紀念碑，誌記著以前一個由英國的四個郡——格洛斯特郡（Gloucestershire）、牛津郡（Oxfordshire）、沃里克郡（Warwickshire）以及伍斯特郡（Worcestershire）——所形成的四境交界點。由於伍斯特郡的邊界在一九三一年進行了變更，其後這座紀念碑所在的位置，遂成了另外三個郡的三境交界點。

在較低的行政層級上，舉例來說，城市與直轄市，也有多境交界點，其中有些甚至相當複雜。在芬蘭，土庫市（Turku）附近有一個七境交界點，有七個直轄市在這裡交會（有一陣子甚至是八境交界點，直到其中的兩個直轄市合併）。佛羅里達州當地有一個五境交界點，菲律賓有一個六境交界點和一個八境交界點，愛爾蘭與義大利都有十境交界點。

在義大利西西里島卡塔尼亞省（Catania），組成埃特納火山公園（Park Etna）的二十個直轄市中，有多達十一處（包括其中一個城市有兩處）的邊界在一個點上交會，形成了（或許是）全世界唯一的十一境交界點，就坐落於埃特納火山中心。

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書籍介紹

本文摘錄自《不尋常的邊界地圖集：全球有趣的邊界、領土和地理奇觀》，春山出版

作者：佐蘭．尼科利奇（Zoran Nikolić）

譯者：林資香

奇特豐富的邊界故事，顛覆對地理的認知與想像

2020年愛德華．斯坦福旅行寫作獎（Edward Stanford Travel Writing Awards）

年度旅行圖文好書（Illustrated Travel Book of the Year）

全世界最有趣的、最殘酷的、人為算計的、自然力量的、心理隔絕形成的不可思議邊界地圖集

奇異的地域趣味，透過一幅幅精緻地圖與曲折線條，展現世界各地邊界百態，以及不同的領土治理形式

細數邊界背後複雜的政治、歷史、社會、文化與自然因素

義大利的坎波內（Campione d’Italia）必須經過瑞士十五公里才能到達最近的義大利領土！

當一棟房子被邊界穿越時怎麼辦？甚至是一張在旅館裡面的床，竟被邊界穿越了？（荷蘭 vs. 比利時、法國 vs. 瑞士）

河流中有分屬兩個不同國家的個別島嶼，但泥沙堆積卻讓兩個島連起來了！該歸誰管呢？（阿根廷 vs. 烏拉圭）

撒哈拉沙漠中有一道二七○○公里的沙石建築？

世界上竟存在著「未被定義的國家」？

世界並不總是如我們認為的那樣。本書作者將全世界最古怪、最有趣、最不可思議、最不尋常、最不合邏輯的各種邊界現象，透過精要趣味的文字與簡潔清晰的地圖，一一解謎。各種內飛地、外飛地、分裂的、不存在的城市和島嶼……，將使你重新思考「邊界」的意義，以及它如何影響我們的生活。

大多數人認為一個國家的邊界是明確定義的，然而，卻有想像不到的例外，而每個例外都有它奇特且複雜的原因。

荷蘭南方的一座小城鎮巴勒（Baarle）鄰近比利時邊界，雙方的邊界在某些街道數次交會，有趣的是，當邊界穿越一棟房子時，這棟房子的「國籍」會根據前門面對著誰的領土來決定，有時在門牌號碼旁，還會插上一支旗幟。法國與瑞士邊界上的小村莊拉居赫（La Cure），最知名的建築就是阿赫貝茲旅館，法瑞邊界將其中的好幾間房間一分為二，使得這個旅館成了一個熱門的旅遊景點！二次大戰期間，德國士兵可以駐留在旅館屬於法國（被占領）的一側，但被嚴禁跨越到屬於瑞士的另一側，因此，當德國士兵在法國這一邊的餐廳用餐之際，法國抵抗運動的成員可能正在瑞士那一邊的房間留宿備戰！

當一個國家分裂或瓦解了，邊界劃分可能成為戰爭源頭，甚至釀成歷史悲劇。例如，蘇聯解體與眾多中亞共和國宣布獨立後，因民族複雜與政策錯誤（人口遷移與劃界問題）導致許多內飛地與領土紛爭，血腥戰事難以平息。而在民族文化多元的巴爾幹半島上，征戰始終頻繁，戰地百姓為了求生，越過邊界逃往歐盟鄰國，這些非法移民與難民，常導致鄰近國家陷入應管控邊界或提供人道保護的兩難。

此外，有兩個非常獨特的「自治」區分別存在俄羅斯以及希臘。俄羅斯唯一自治州──猶太自治州（JAO）被預見為猶太復國主義之門戶、如今俄羅斯最富裕的地區之一──是什麼歷史因素使它存在此處？希臘北方亞陀斯山，又稱「聖山」，由二十間修道院共組成神聖社區，依希臘憲法成立聖山修士國，傳統以來女性不得進入。為何「聖山」違反兩性平等的普世原則呢？

地圖上的邊界界線標示出你我的位置，卻也是一種傷疤，因為人類始終致力於使「『我們的』比『他們的』更大」，要更多的利益與資源。這本引人入勝的地圖書，透過奇特的邊界故事，除了讓人巡遊全球，得知背後的歷史典故、政治情勢、民族問題與隱含的人道關懷，更在沉浸地理趣味之餘，重新思考疆界的意義。

Photo Credit: 春山出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰