《如何在網路時代好好說再見》：誰能取得你的密碼？關於數位塵埃的十項建議

文：艾蓮・卡斯凱特（Elaine Kasket）

關於數位塵埃的十項建議

塵歸塵，土歸土，還諸天地…。我始終沒哭，然而在那一刻，我突然哽咽了。那時的我沒參加過幾場葬禮，也只在電影或歌詞中聽過「塵歸塵，土歸土」這樣的句子。我想起主日學校講過「創世」的故事（上帝拾起一把土，以祂能賦予生命的神奇力量吹了一口氣，造出第一個人）；或許《創世記》和我們的距離並沒有想像中遙遠，因為科學家也說，我們其實都是天體剝落的碎屑所組成的。

我的視線逐漸模糊。堅強、聰慧又令人費解的外祖母竟然是一群星塵的集合體，怎麼想怎麼奇怪；但她的人生之火早已熄滅，肉身也與大地融為一體。這隻白色天鵝終而成為她獨特的象徵——但也僅限於地面之上。六呎之下，她和墓園裡的其他鄰居幾無差異，大夥兒皆緩緩化為原子，不分你我。

死亡是人人都要面對的事，總有一天也會找上我；我的肉身將化為塵土，就像外祖母一樣。然而我和她不同的是，我知道我還會留下一些數位塵埃，那是我在網路上一點一滴累積數十年而成的遺留物。各位也一樣（除非你活得像反科技隱士，徹底遠離網路）。你們的數位塵埃將在乙太中飄浮，既不確定會飄多久，也不需要上帝之手將其聚攏，賦予生機——只要能連上網路，復活之事任誰都辦得到；只不過有些人搜尋的可能是真實人生的燦爛火花，有些人想找的是微弱星光。認識你的人也許只是想藉此尋求慰藉、回憶、解答或情感聯繫。

將來，各位的子孫後代或許受到好奇心及尋找個人存在的意義所驅使，在尋根過程中發現、找到了你。與你毫無關係的人也許藉此得知你對世界的貢獻，或因為你的人生而獲得啟發；同時，作奸犯科者也可能躲在你死後仍繼續存在的數位斗篷底下，冒用你的身分從事非法勾當。這一切對你來說有何意義？你又該拿出哪些對策？

我的工作是研究人類心理，經常和委託人一起探討問題，協助他們找到自己的答案。任意提供意見或過度主導談話或多或少有違我的專業，所以我習慣讓對方自己導出結論；但另一方面，由於十多年來我都在探討、思考數位時代的死亡議題，若要說我在這段時間內並未推導出任何定見，那我就是在說謊。我的觀點受限於我個人的環境與歷史背景，所以肯定與您的觀點不盡相同。儘管如此，在本書接近尾聲的這一刻，為了讓段閱讀之旅有其價值與意義，我想提出十項普遍原則給各位參考。這十條戒律能協助各位更積極面對數位塵埃的現實挑戰，再不然也值得各位認真思考一番。

第一條：面對死亡帶來的焦慮

要面對「肉身總有一天會消亡」這個事實，內心肯定十分掙扎。死亡太神祕了。徹底失去控制，如同火光熄滅，突然失去一直以來感知的意識存在，這實在難以理解。各位可能傾向避開這些令人焦慮的問題，但迴避不僅無法消弭焦慮，反而可能助長焦慮。深呼吸，認真看看眼前的四方螢幕，說不定你會找到方法、將你意識到的焦慮轉劣為利，從而更清醒地活著。偶爾提醒自己，每次在使用上網裝置時，你的每一個動作都可能成為未來數位墓碑的一塊磚頭，或是在你身後繼續流傳的個人傳記中的一個段落。

如果各位不只把數位活動視為生活的一部分，也當它是一份遺產，那麼你大概得做出更為明智的選擇。假如你明天就不在了，請問你是否滿意眼前留下的所有足跡？想到那些字句可能乙太世界徘徊繚繞、想到那些影像可能成為你永久的數位映像，你開心嗎？如果答案是否定的，那麼在網路及現實生活中，你打算採取哪些不同作為？

第二條：確實評估，切莫猜測

不論是規劃你自己的或管理其他人的數位遺產，這條規則一體適用。切記，適用於數位時代以前的規則不一定，也通常不適用於數位範疇。對於你正在使用且重要的線上帳號，請認真閱讀其服務條款，了解服務供應商在你身故之後將如何處置你的資料。假如你找不到相關服務條款，打電話、直接問，也許你的提問將促成某種必要改變。各位也可以搜尋一些從事線上公眾教育、倡導數位遺產的組織團體，尋求資源及建議；在選擇遺囑公證人的時候，最好選擇具備數位資產相關知識的專業人士。

第三條：站在別人的角度思考

首先，如果你登入、管理或操作的是已故親友的手機、社群媒體帳號、部落格、通訊軟體或電子郵件帳號，你必須了解，這些帳號內的任何活動都有可能造成「死者發聲」，這點是非常重要的。學術研究及坊間證據雙雙指出，這些「亡者之聲」極可能對他人造成驚嚇或負面衝擊。當然，各位也可能讀取或存取其他在世者的數位資訊，此舉可能令對方不安，反過來也可能令你不安。

其次，或許您個人並不在乎自己身後的人情世故，因此不想費神保留你的數位遺體或遺產；或許你希望在嚥下最後一口氣之後，你的線上存在也能隨你消失刪除。這些都是你獨有的權利。然而，在你做任何決定之前，請試著站在他人的觀點思考：假設有個人和你十分親近，他或她經常出沒網路，留下大量照片、影片和其他紀念紀錄；如果這些資料在對方過世後全部消失了，你是否在乎、會不會因此煩擾？

好好沉思一下，認真設想，或許你會突然發現，自己其實也不是完全不在乎或無所謂於自己的數位遺產。但是光憑想像，不只考慮程度有限，也可能導致你錯誤臆斷他人感受——於是這引導我們來到下一條。

第四條：找人聊聊死亡及數位相關議題

死亡與數位固然是能讓人腦洞大開、認真思考的有趣話題，不過，請不要停留在抽象、空泛的討論，要在生活中實踐你的想法。請和你在乎、你愛的人討論你對數位資料、個人隱私、數位時代的個資所有權等議題的想法和感受，表達你期望他人在你身後如何處置這些資料。此外也問問他們的想法，了解他們對於他們自己的數位資訊有何偏好的處理方式。

假如某位朋友希望他或她自己的社群媒體資料能在死後全數刪除，而你認為失去她或他的數位足跡將令你萬分傷心，請明白說出你的想法，同時也試著理解對方何以有此決定（假如對方仍堅持自己的選擇，請想想該如何留下你的珍貴回憶）。若你希望你的臉書能轉為紀念帳號，或者為後代子孫繼續保留你的部落格，請明確告知你的最近親屬，因為他們可能不知道你的考量或想法。假如你目前還拿不定主意，不妨多找人聊聊，這麽做通常能相當程度地協助你釐清狀況與想法。

此外，請把這個話題與討論的對象擴及社交圈以外的場域，譬如職場。若你受雇於人，請問你的雇主是否能控制或取得員工、委託人、使用者及顧客的資料？假如和這些資料有關的人因故過世，是否會對其他人造成任何實務、財務或情感上的影響？你任職的機構有沒有清楚完善的規定和程序能處置逝者個資，或者有沒有詳盡的準則與訓練，指導員工如何與遺族親友妥善互動？這些問題的答案可能都是「沒有」，因為我們在這個領域確實還有好長一段路要走。各位不妨展開對話，帶頭改變。

第五條：制定符合數位時代潮流的遺囑

首先，別在意他人眼光，現在就預立遺囑；接下來再進一步挑戰傳統，在遺囑中明確記載你期望如何處置以數位方式儲存的資料。可惜，諷刺的是，這份超前衛的遺囑仍須以紙本留存、用墨水簽名、還得送去公證；由於並非所有司法制度都接受以數位方式產出或儲存的遺囑，所以請務必確認您所屬國家或地區的法律規定。即使數位資料在您所在的國度並不具備依法執行的效力，在遺囑中明白表示期望也不會造成任何負面影響。

譬如，您可以加注「我希望我的母親能使用我留下的財產，繼續支付我的部落格費用」，或是「我希望我的臉書帳號能轉為紀念帳號」。少了你的明確指示，你摯愛的親友或代管資產的服務商將可能會妄加推斷你的想望，也可能引發內部爭執；他們有機會猜對，但也可能猜錯。

若你正在使用的線上服務允許你指定數位代理人（像是臉書的紀念帳號代理人或Google閒置帳戶管理員），請務必完成該項設定；不過也請先與您的口袋人選討論這件事，再行指定。我必須再次強調，「數位代理人」在您所在的國度可能不具有法律地位，不過這總比沒留下任何指示、表明期望要好多了。請您把這項安排明確列入您的正式遺囑。不過也請您牢記：各位無權將不屬於你的東西遺贈與他人，因此若屬於「一人一帳戶」的數位服務，服務條款可能不允許您將帳戶控制權轉移給他人，或者讓您以外的其他人取得帳戶內容。請務必詳讀服務條款，做好設定或安排。

第六條：建立密碼管理系統，讓您所託之人可順利取得密碼資料

密碼能保護個人裝置、帳戶和應用程式，是我們在日常生活中保障個資安全及隱私的必要手段，而我們也鼓勵各位定期變更，或在帳號遭駭時立即變更密碼。然而，在我們過世之後，這些功能卓著的實用防護措施可能變成某些人的夢魘（譬如那些必須替你處置遺產，或取得你個人紀念資料的人）。由於我們使用的密碼可能有很多組，也經常改變，若要為了遺產或財產規劃而特別維持並隨時更新密碼清單，可能有些不切實際。

所以，若各位選用一些設計完善的線上密碼小幫手，或設定智慧手機統一儲存密碼，那麼您只要將輔助軟體的主密碼或手機密碼收存在安全的地方即可，譬如寫進遺囑，或放入信封鎖進保險箱，交給律師或您託付的對象。如果您的手機內建生物辨識功能，您甚至可以考慮將指紋或臉部辨識的替代資訊交給代理律師或您另行託付的對象。

不過，還有幾件事也要提醒各位注意。首先，假如有人允許你在緊急狀況、或當事人意外死亡後取得他們的裝置與帳號密碼，切莫辜負對方的信任，恣意窺探。不論你與當事人關係為何，請務必釐清你在哪些狀況下才能獲准讀取對方的私人資料。其次是有些服務條款明文規定，該平台在確認帳號原持有人身故之後，會採取刪除帳號、帳號紀念化，或其他封鎖登入措施，因此這些平台的帳號密碼是有使用期限的。

最後，假如你的線上空間有一些藏得太久、不為人知的祕密，而你認為這些祕密可能使你關心或在乎的人感到困擾、受到背叛或加深他們的痛苦，請慎重考慮是否要讓這些人取得完整的讀取或存取權。若您在生前就已經不願意坦承或處理這些祕密，您或許該即刻動手刪除這些資料，或者將帳號密碼帶進墳墓，或者確保這個祕密檔案櫃在你再也無法繼續戍守之後，能永遠關閉、無法開啟。有人認為，在某些情況下，若你無法親自收拾殘局，那麼讓你所愛之人繼續蒙在鼓裡，或許會是比較好的選擇。

第七條：盡力規劃，避免留下糾紛或遺憾

世人對「經營」網路形象大多抱持負面評價，常常把這個詞與「加油添醋、誇大自己興奮開心或成功的經驗，美化並炫耀自己的生活，繼而引發他人的嫉妒或不安全感」連在一起；然而若從「精神遺產」的角度來看，「經營」二字的解讀可謂大不相同。我想討論的不是網路審查那些艱澀玩意兒，我也不認為不論好事壞事一概坦承布公、無所隱瞞就一定是好的；相對地，我想談的是透過「選擇」來管理你的網路活動。

請想像你從一位熱愛拍照的人手中繼承他的筆電或其他儲存裝置，裡頭有數千張照片待處理（不用說，因為手機普遍內建相機，致使數位攝影已是家常便飯，因此很多人都有這種狀況）。除了相片檔，可能還有文件、電子郵件、簡訊等其他類型的檔案，其中大部分都沒有足夠的上下文線索或評論，使你無法判斷哪些是有意義或者重要的訊息，哪些則否。

許多繼承或協助處理逝者遺物的人都被這些巨量、無從區別的數位謎團給嚇一跳，他們見樹不見林，只想盡可能避開麻煩、不願牽扯太深。今天，若是某位對研究家族系譜相當狂熱的人挖出一張曾曾曾祖父的老照片，她或他肯定欣喜若狂；因為在曾曾曾祖父的年代，影像紀錄是非常非常珍貴且稀有的東西；但是，假如今天所有透過數位儲存的資料都能長長久久保存下去，即使經過數百年也依舊便於取得，那麼這些業餘系譜學家大概會覺得這項原本極具挑戰性的嗜好突然變得相當乏味，超級無聊。

在社群媒體平台上，我們其實有所選擇，我們可以只把對自己最有意義、最感動，或者最符合我們想要的形象資訊放上網路。你留在社群媒體平台的個資，跟電腦裡亂糟糟的檔案或上網自我搜尋的結果是不一樣的，因為前者能提供事件背景、時間軸、描述等等更詳細的資料，讓其他人更輕易就能拆解分析，認出那就是你，甚至體會你的感受。

當然，你所選擇的資訊或許經過大量編修，可能也不是你真正的模樣，但如果只是為了供他人回憶、為了留下精神遺產，你選擇性地強調自己最快樂的時光、最刺激的體驗或是自己看起來特別迷人的時刻，那又何妨？不論你是為了讓自己多年後能再憶起這些時光而留下數位自傳，或是讓你的摯愛或子孫能透過這些數位傳記想起你、發現你是什麼樣的人，為這些數位資料抹上些許幸福色彩，或許不是什麼壞事吧。

第八條：知道愈多不一定愈感到安慰

人在哀悼或悲傷時，常會飢渴地搜尋、閱讀種種和摯愛有關的一切資料，尤其是涉及意外、悲劇或自殺、他殺、原因不明等種種令人難以接受的死亡。這種搜尋行為可以解讀成透過不斷提問，再經由逝者個資尋求解答、安慰和解析的一種釐清方式。在某些情況下，我相信翻閱私人書信的確能找到蛛絲馬跡；然而大多時候，我們找到的常常是一些令人沮喪且模稜兩可、感到痛苦，或只會勾出更多疑點的資料。

逝者不可能回答這些令人不安的問題，他們無法釐清疑點、無法提供重要的脈絡線索，甚至無法道歉並尋求解決或補救的辦法。這是資訊時代可能導致悲痛變得更加可悲的面向之一。若你打算深入鑽研逝去摯愛的個人數位資料，最後可能會打開一份珍貴禮物，也可能掀開潘朵拉的盒子；至於等在眼前的是哪一種，事前無從知曉。所以，小心為妙。

第九條：效法老派作風

儘管目前我們還保有古埃及的紙莎草紙捲，然而在數十年或數百年後，或許不到下一個千禧年，我們以數位方式儲存的資料說不定就已經不存在，無法讀取或閱讀了，這種事誰也不知道。不過我們比較能確定的是，紙張或其他實物雖然易受天氣或氣候影響，但它們絕不會成為淘汰科技的受害者。就算你有信心、確信你的數位塵埃還會繼續存在相當長的一段時間，就算你盡力確保其他人能夠順利讀取這些資料，畢竟天有不測風雲，世事多變；可以預見的是，科技注定會以難以預測的方式淘汰及進化。

有鑑於此，不時揀選一些重要的數位資料，轉以實體方式備存，這麼做肯定值得：將你最喜歡的相片，或是一些有意義、值得紀念的時刻做成相簿保存；把你最重要、最珍視的電子郵件列印出來；擷取你在網路發表的文章段落，抄在漂亮的筆記本上，收進書架。

假如你沒來得及留下實體紀錄，也不必絕望。數位世界還未徹底摧毀你依循傳統方法觸及所愛或祖先們的能力。照片和信件總能使我想起和祖父母或外祖父母有關的回憶，不過當我看見、觸碰或使用某只戒子，或是縫紉盒裡的舊鈕扣，或是邊邊翹起來、一步步教你如何製作巧克力片餅乾的發黃食譜時，回憶也會像泡泡一樣不斷冒出來。對於我們及其他也認識逝者的親友們，每一件物品都能再度強化並擴展我們彼此共享的回憶。把他們的故事藏在心裡、記在腦中，再傳給下一代。世事多幻變，記憶永留存。

第十條：別奢望永存不朽

數個世紀以來，世上只有一小群人——譬如：達文西、莎士比亞、巴哈或霍金——因為在藝術、文學、音樂或科學方面有所貢獻，得以流芳百世；至於其他絕大多數的人，不論他們留下多少數位或實體資料，頂多也有只有這一代及下一代而且是認識他們並深愛他們的人，才會覺得這些訊息意義非凡。既然如此，你應該專注於好好過你想要的生活，做你認為有意義的事。記得要常常問自己這個問題：如果我做的事沒有人記得，也不會帶來財富或名聲，這件事到底值不值得去做？這件事對我或者對別人是否仍屬好事一樁？

或許，我們對死亡、對無足輕重的恐懼加深了我們對「不朽」的幻想。不朽或許和過度自負有關，也或許你希望自己一生的成就能讓世界有所不同，並且盡可能延續下去，故而渴望永存不朽，那又何妨？不論冀求「不朽」的理由為何，這終究是一場注定失敗的戰役；在全心投入戰鬥的過程中，你是否或可能錯失了什麼？請盡可能捕捉、記錄、分享生活中有意義和美好的事物。

就像我永遠不會懷疑，我的女兒和她的子孫們肯定會很喜歡我這幾年在社群網絡為她精心保存的童年紀錄。透過這些努力和成果，我和她的數位塵埃說不定能帶給未來好幾個世代些許歡樂、趣味或甚至啟發，而我也非常樂意投入時間和心力，為他們累積這些精神資產。不過，不管我曾經為她獻出多少寶貴的時間和努力，這一切——不論是這份遺產的重要性或持續影響力——終究會褪色。

所以，最後一條戒律的本質與精神就是：盡你所能，活出最好、最有價值的人生。好好去愛。活在當下，對存在的每一刻心懷感激。為世界發揮善的力量。將你的一生奉獻給所有能讓你引以為傲的事物，有形無形、形式不拘；至於這些精神遺產能維持或存在多久，無須憂慮，一切隨緣吧。

書籍介紹

本文摘錄自《如何在網路時代好好說再見：從直播告別式到管理數位遺產》，貓頭鷹出版

作者：艾蓮・卡斯凱特（Elaine Kasket）

譯者：黎湛平

第一本探討數位時代身後事的實用指南

數位遺產專家解析科技化社會的生離死別

書末附如何管理數位遺物的十項建議

Hello World，自從進入網路時代，我們便不斷累積在網路上生活的痕跡；

Goodbye World，當人生走到終點，我們又該如何面對與處理這些遺留的資產？

亞倫是一個飽受網路霸凌的孩子，在他自殺之後，Facebook上留下的紀錄卻成為爸媽與孩子最後的接觸管道：「就算再給我們一百萬年，我們也不會登出他的臉書帳號。」

面對死亡的方式有很多種，有的私密、有的注重分享，有的接受靈魂離去、有的堅信靈魂尚存。在現代的社會中，網路讓我們可以用不同的方式去紀念（或者忘卻）已逝去的親人朋友。例如臉書「紀念帳號」的功能、有些人利用直播舉行網路葬禮。

亞當父親留下的網路商店怎麼關都關不掉「我甚至不能使用賣家協助專線。因為除非你是賣家本人，否則你不能打這支電話。」

在網路時代裡，有些東西或許會「活」得比你的肉體還要久——你的臉書帳號（到了2099年，可能會有大約50億個已經過世的人仍然保存著他們的臉書帳號！）、部落格、YouTube頻道，還有你的網路銀行帳號和數位購買紀錄。這些有可能牽涉到法律上的繼承問題。例如：在我們離開之後，我們的小孩可以合法的登入我們的臉書帳號嗎？比特幣帳戶是可以繼承的嗎？目前世界上的法律規章幾乎都是根據網際網路存在前的財產概念去訂定的，而網路世代的來臨也對法律造成很大的衝擊。

有限的生命，永生的網路

從個人經驗與各式案例出發，臨床心理諮商師艾蓮・卡斯凱特以溫柔而機智的口吻探討心理學、社會學、法律、精神、道德和商業利益交叉的複雜地帶，亦寫下現實與虛擬中面臨意外、困境和生死的動人故事。本書為這個緊密連結的網路世代提供了面對死亡的嶄新思考。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰