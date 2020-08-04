《最新世界情勢地圖》：從印尼角度看世界

文：帕斯卡．博尼法斯、于貝爾．凡德林

編按：本文為《最新世界情勢地圖》的「從印尼角度看世界」篇。

曾一度淪為荷蘭殖民地，並花了200年才完成統一的印尼，是由13466個島所組成的廣域海島國家，據說國民包括300種不同的民族。

第二次世界大戰結束時，印尼發表了《獨立宣言》。1965 年，出於美國對抗共產主義的策略，蘇哈托獲得美國支援，發動軍事政變打倒了蘇卡諾政權。這場軍事政變掀起的餘波，造成了接近50萬人犧牲。從那之後，印尼為了和美國妥協，便讓出了第三世界國家領導者的地位。

1998年的經濟危機，在印尼國內引發了激烈的暴動，但也因而使印尼邁開民主化的腳步。從那之後，印尼開始重視民主主義。為了重拾1955年萬隆會議所宣示的第三世界國家精神，印尼決心成為南方各國的代表。這個年輕的民主國家， 堅守獨立、民族自決、不干涉內政的政治原則，希望成為此一政治模式的模範。 印尼是東南亞排名第一的經濟大國，人口也在全世界排名第四，更是世界上最大的伊斯蘭國家。

橫越印尼群島之間的麻六甲海峽， 是世界主要航線之一。而在歷經混亂與對立的時代後，印尼終於在 1999年承認東帝汶的獨立。這是蘇哈托政權在1975年用武力併吞的地區。

印尼是ASEAN（東南亞國協）的發起國之一，同時也是會員國中排名第一的大國。除此之外，印尼影響力所及的，還包括1989年設立的APEC （亞太經濟合作會議），同時也加盟了伊斯蘭會議組織（OIC）。

印尼和美國間保持著緊密的軍事關係，同時以敦親睦鄰政策為名目，在1990年之後與中國發展關係，使兩國間交往正常化。最後，在2008年，印尼終於以「新興國家」的身分加入了G20。 從 2014年佐科．維多多（又譯佐科威）當選印尼總統，也可看出民主主義確實已在這個國家扎根。今後，印尼可望在新興國家中扮演更重要的角色。

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《最新世界情勢地圖：從各國觀點出發，用地圖建構你的國際觀》，如果出版社

作者：帕斯卡．博尼法斯、于貝爾．凡德林

譯者：王立言、許晴舒、吳怡文

法國前外交部長、知名國際戰略專家，聯手分析世界局勢

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本書作者，分別為法國前外交部長帕斯卡‧博尼法斯（Pascal Boniface）及著名的戰略專家于貝爾‧凡德林（Hubert Védrine）。對於國際間各國力量消長、角力、勢力平衡有深刻的洞見。對世界的觀察，則提供有別於英美觀點的角度，嘗試從歐陸，以及其他國家的角度，替讀者打開另一扇認識世界的窗，看見各國外交策略的真面貌。



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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒