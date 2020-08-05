《薩爾加多的凝視》：我們都是世上的鹽，有受難、死亡、退逝才有味道

透過Giloo串流平台，觀看到一部以紀實攝影為題的紀實電影《薩爾加多的凝視》，留下深刻印象。紀實攝影誠如攝影巨擘布列松（Henri Cartier-Bresson）的名言：取決於「決定性的瞬間」。這句話，幾乎成了探索攝影的經典；卻也對於劇場而言，非但具相類似的意涵，且更形關鍵。

因為，劇場恰是當下的藝術，當時間中的記憶或現實又或未來想像，在一個空的或已經過裝置的空間發生時，每一個瞬間是結合成每一個場景的核心要項。並且，每一個完整的瞬間，都因為臨場的發生，在每一次的表演中，都出現鉅細靡遺的微變，這是堪稱劇場有「魔力」的原因。

況且，劇場如同紀實攝影一樣，本質上，是無法複製的藝術：這裡指的恰恰不是沖印上的複製，而是現場的幾乎無從複製。

從這樣的角度，我們可以再次審視劇場與紀實攝影之間，近乎微妙的關係。通常，看與被看是這兩項創作的特質。如果，單單以作者論來訴說這件一體兩面的「看與被看」，一般會理所當然於看的是主體，被看是客體。

然而，這是一種主體的傲慢，我們可以這樣大膽的說。理由僅僅在於：這僅僅是看者主觀的視線，卻未見形成被看見對像的特殊時空或社會構成的背景。在紀實攝影中，即便是一幅肖像的構成，也充滿著這肖像中人物對世界的想像；更何況，眾多作品是許多人與時空共同構成的主體。

這在這部紀實電影中，被成功的處理。亦即，作為電影導演的文溫德斯（Wim Wenders），以主、客體之間具張力的對視關係，讓觀眾看見薩爾加多的攝影，如何在主客體之間互為主體的移動。也因此，當苦難在攝影的紀實中被看見時，即便被看見者佈滿死亡的恐懼或已然成千上萬的死亡，卻得以免除苦難對象被攝影鏡頭剝奪的感知。

Photo Credit: 薩爾加多的凝視， Giloo 提供

一部紀錄片處理了被記錄的攝影紀錄者，與攝影紀錄者記錄的苦難對象，合起來是三重的對象關係與世界，所帶來的巨大衝擊，兼具著不動聲色與修辭間發生的批判性與反省性。我們稱這樣的「看與被看」是一種凝視；這凝視本身，因為也內蘊著回眸的感知，這讓每一次的凝視都是回眸，且既不是一次性地凝視，也不是可以被複製的的回眸；因為，每一次凝視，都是一次新的回眸，這也讓凝視既是一次性也是多重鏡面的反射，也形成多重性的內在對世界的反思…。

殘酷，於是帶動觀眾在看這電影中的紀實攝影作品時，既不感覺那是遙遠世界的虛擬，也不會興起參與一場消費苦難的罪惡感，或說感到荒蕪的墜落感。相反底，形成的是：對難民、內戰、自然毀害、暗黑深淵的第三世界，與對比下飽食、消費、霸權、金融殖民、排碳汙染的富裕世界，更深的批判性感知所深深催促的反思：甚麼是我們活著的21世紀死亡的真相？一個巨大的問號。

這部紀實電影《薩爾加多的凝視》是知名德國電影大師文溫德斯所拍攝的紀錄片。原文片名：《The Salt of the Earth》（世上的鹽）。內容是相關巴西攝影家塞巴斯提安 · 薩爾加多（Sebastiao Salgado）紀實攝影的一生紀錄。

這樣的紀錄片，當你看完，必將沉默良久，不會知道用怎樣的詞句或詞性來描述觀後的感受。因為，心靈已被震驚或激盪完全的包圍；然則，卻也是冷靜的開始…你開始跟隨電影的情節，展開探索的腳蹤，漸漸被巨大的沉默所帶來的震撼，催促著發出聲音的迫切感！

Photo Credit: 薩爾加多的凝視， Giloo 提供

從影片中，我們得知：薩爾加多於1994年離開盧安達時，面對鏡頭下數百萬人的屠殺，他以一幅冷靜的肖像臉龐，在紀錄片中說：「人類不值得活著...很多時候，我且放下攝影機，在殺戮面前哭泣…」。

另外，在導演溫德斯的旁述中，作為紀錄片導演的他說：「薩爾加多開始懷疑作為一位社會攝影師」。就這樣，影中的攝影師，以冷靜而充滿智者的淡薄表情，結束了在苦難世界旅行，回到巴西家鄉的農場，關照病中的父母；與此同時，更多是如何面對：原本綠意軮然的山林，眼前已轉變為乾旱過後的荒蕪與枯裂。這是地球暖化帶來氣候變遷對他和他家人的另一番劇烈衝擊。

於是他的妻子雷莉亞，突而突發異想，要在這片數百公頃的荒山峽谷間，重新植起樹木。十年時間，一株一株的樹苗重又在乾旱中被埋入土裡，歷經十年的時間洗禮，這一日，薩爾加多走入山林，在綠意軮然的茂密樹林間，這次他手拿的不是相機，而是一把鋒利的刀子，他將刀柄擱在肩上，像是一個返鄉的農民或者牧人，砍罰雜草後說：「我童年時，這裡有一處瀑布，我和姐姐會步行很久，來這裡野餐…現在樹林長起來後，瀑布會再回來這裡…」

上個世紀，舉世重要而孤寂的歐陸哲人班雅明（Benjamin）在其名著：「說故事的人」中論述：「水手的冒險與農夫的土地，是說故事的最典型的象徵與符號。」這比喻深得我心，也從溫德斯的紀錄電影中，獲致啟發。

無論是用文字、劇場、電影或攝影說故事的人，總之，人在旅程的終站前，必是一種回返。影片結束時，薩爾加多坐在大樹下，他家鄉已經成為人人共享的國家公園的一株大樹下。這片土地，透過他的身體與心靈的灌溉，可以連結到永恆的輪迴。「當我老死而去的時候，便是樹林新生的時候，這就是土地的輪迴。」他這樣子說。

這之前，返鄉植樹為林的壯舉，興起他與妻子和兒子，再次遠赴亞馬遜叢林、北極圈及人類與物種的地球初始區域，展開非常特殊的現場攝影。「不是為了冒險之旅，但...冒生命之險，卻屬必然，令人油然而生對天地的感動與虔敬之意。」我在觀影時的筆記上，這樣記載。

影片中，我們目睹他在阿根廷的海域，和一頭龐大的海鯨結為好友，海鯨經過他的小船，從未以波浪掀翻他的小船；相反底，和他像朋友般問安與道別；另外，在巴西叢林，他和印地安原始民族的男女老少家人成為好友，為了不污染原住民的純樸，他答應在叢林認識的一位原住民好友，等他搭飛機離去時，將這位好友向他要的刀子丟下飛機，表示他沒有施捨給原生於叢林裡的原住民，對於外來之物的奢求。

一部電影，一部紀錄電影，憑什麼與人帶來如此之深的反思與感動。溫德斯自然是懂得如何拍好電影的人，就像他所拍的對象薩爾加多，是懂得如何拍好照片的人。但，很多時候，愈深入技巧，卻讓人欲從技巧的繁複中走出身來，從心中以一顆純粹的靈魂，融入攝影對象的世界中，這是看與被看的至上精神的表現。

Photo Credit: 薩爾加多的凝視， Giloo 提供

在這裡，忍不住有思起評論家 約翰伯格（John Berger）書寫的第一篇關於格瓦拉之死的照片。那張照片和格瓦拉以革命者被農民出賣後 ，死於衛兵的槍決慘狀，原本是被美國中情局C.I.A宣傳帝國主義與拉美獨裁者，暴力使用的勝利宣傳；豈料在伯格的書寫下，被拿來與林布蘭畫作中的耶穌受難的聖像對比 。這是驚人的發現與創意，因為，就這樣格瓦拉的死，成為革命者永恆的象徵，活在後世人的心靈深處。

從這個角度，我們也發現；為何溫德斯稱他拍的這部記錄電影是：「世上的鹽」。因為，在聖經裡，耶穌說：「你們是世上的鹽，鹽若失了味，怎能叫它再鹹？」與其說薩爾加多的攝影作品是世上的鹽，倒不如說，在他攝影作品中，一個個死難的身驅、大地、物種、一棵枯木，一株野草…揭示的，恰是「世上的鹽」。

因為，即便受難、死亡、退逝、被驅逐、被抹煞...這才是「世上的鹽」。你說是吧！？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航