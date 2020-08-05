《英文的奧妙》：文學中最神聖的連字號，就在《白鯨記》英文書名「Moby-Dick」裡頭

文：瑪莉・諾里斯（Mary Norris）

《白鯨記》

文學中最神聖的連字號，就在《白鯨記》英文書名「Moby-Dick」裡頭。每當在報章雜誌中看到這個書名，我都不免好奇：為什麼同名的鯨魚沒加連字號，書名卻要加上去呢？是不是愛亂加逗號的梅爾維爾堅持要加？「Moby-Dick」裡的連字號究竟是誰加的？

我不是研究梅爾維爾的學者，但自從我讀了《白鯨記》後，梅爾維爾就如影隨形地跟著我。我大學畢業自英文系，卻沒讀過任何梅爾維爾的作品。所以，我在讀研究所之前的那年，除了搬回克里夫蘭與父母同住、在服裝公司工作外，閒暇之餘就與《白鯨記》奮戰。我謹遵梅爾維爾的座右銘：「Oh, Time, Strength, Cash, and Patience!（欸，一切都是時間、力氣、金錢和耐心啊！）」這句話出現在第三十二章〈鯨豚分類學〉（Cetology）的結尾。

我努力認識了霸王鯨、抹香鯨、脊鰭鯨、座頭鯨、獨角鯨、虎鯨、瓶鼻海豚等，如此「浩大的工程」堪稱值得。該座右銘也助我撐過了研究所時間。克里夫蘭的老家中有幅《白鯨記》場景的海報，老爸還特地幫我裱了框。多年後，我把海報帶到洛可威的住處掛著，後來那個房間就叫作「Moby Dick」；二○一二年的珊迪颶風帶來暴潮，海水和海報之間僅剩不到一公分的距離。

梅爾維爾之家是黃色的大宅，住於匹茲菲爾德南邊的荷姆斯路七百八十號，外頭有著抹香鯨外觀的藍色路標。車子開過積雪的車道，來到泥濘的停車場，可以遠眺葛雷勞克山的景色。我經過幾棟伯克郡常見的屋外建築——穀倉、工具間——來到了一個敞開的大門前。「您是來看展的嗎？」一位身材結實的灰髮女士問道。我環顧屋內，一張書桌後方擺著幾個書櫃，展示各個版本的《白鯨記》、馬克杯和鯨魚形狀的商品，一個衣架還掛著「Call Me Ishmael（叫我以實瑪利）」的T恤。

梅爾維爾出生於紐約市。他早期所寫的《泰皮》（Typee）和《歐穆》（Omoo）等著作，都是關於原住民女孩和食人族部落，上市後屢獲好評——他儼然就是文學界的高更（Gauguin） 。幸虧有早期作品的成功，他得以搬到伯克郡專心寫作。但《白鯨記》的銷售慘淡。梅爾維爾當時得養家活口，又欠親戚們不少錢，只好把匹茲菲爾德的房產賣了，搬到曼哈頓東二十六街一棟親戚仍在還貸款的房子。

他依然筆耕不輟——下一本書是《皮埃爾》（Pierre）——但也在海關工作兼差，接下來二十內間，都是通勤往返市中心。他的文學成就沒有再出現高峰。最後一本小說《比利・巴德》（Billy Budd）是他死後才出版，手稿被他的遺孀放在麵包盒裡。

下樓後，我蒐購了一些紀念品。我先前借給朋友自己那本維京企鵝（Viking-Penguin）版本的《白鯨記》，裡頭有豐富的學術注解，所以買了當代文庫（Modern Library）一九三○年的版本，附有洛克威爾・肯特（Rockwell Kent）的木刻版畫，沒有冗長的前言或注釋（除了梅爾維爾本人的加註之外）或船隻零件的詞彙表；換句話說，我可以好好享受故事本身。該版本的編輯甚至不在「Moby Dick」書名加連字號。

我還買了一把尺，上頭寫著「Herman Melville’s ARROWHEAD（赫爾曼・梅爾維爾之家）」、印有二十美分的梅爾維爾肖像郵票，以及一段引文：「It is better to fail in originality, than to succeed in imitation（寧願因創作失敗，亦勿靠模仿成功）」（逗號是梅爾維爾本人所加）。

我開車返家的路上，想著梅爾維爾的生平，以及一八六三年他搬回紐約時，是多麼地灰心喪志。每逢星期二和五的早晨，我經常坐在車上，乖乖遵守著換邊停車的規定，等待七點半到八點間出現的清潔車，同時觀察著對街飯店的送貨入口，運來一批批熟成牛肉和乾淨床單。車子前方有個牌子標示著梅爾維爾住家，那個街廓可是換邊停車最搶手的地段，以前原本有家史泰博（Staples）辦公用品店座落於他家原址，說實在也沒什麼不好，但後來往南移了數個街廓、店面規模也隨之縮小，原址如今是一家西班牙餐館和銀行分行。

我在車上為了彌補搶停車位所花費的時間，便繼續進行《白鯨記》書名連字號的溯源之旅。坊間有幾本大部頭的梅爾維爾傳記，我挑了安德魯・德爾班柯（Andrew Delbanco）所著的《梅爾維爾：他的世界及著作》（Melville: His World and Work），想稍微了解梅爾維爾在出版業的經歷。《白鯨記》並沒有任何手稿流傳下來。德爾班柯寫道，梅爾維爾極為保護自己的手稿，寧願親自送到位於富爾頓街（Fulton Street）的印刷商，校對工作也是自己一手包辦。當時是一八五一年八月。

於此同時，他的弟弟艾倫代表他跟倫敦一家出版社洽談出書事宜。艾倫寄信給倫敦班特利（Bentley）出版社，說明他哥哥加了段致謝詞（給霍桑），並且將書名從「The Whale」改成「Moby-Dick」，畢竟故事是圍繞著莫比・迪克這隻鯨魚。莫比・迪克這個名字的靈感，源自現實中叫作「莫卡・迪克（Mocha Dick）」的白鯨，牠在《白夾克》有客串出場。艾倫還補充說：「It is thought here that the new title will be a better selling title.（私以為改為新書名會賣得比較好）」如今看來，他初試啼聲的行銷策略並未成功。另外，艾倫在信中就已用了連字號。

但為時已晚，英國版的書名已經定案。一八五一年九月，《白鯨記》美國版問世前兩個月，英國版率先上市，書名為《The Whale》。英國出版社擅自修改了不少文句，多半都可歸因於衛道心態、宗教禮俗或國族主義，而結尾以斜體字呈現，以實瑪利在標槍手魁魁格（Queequeg）的棺材上漂流。梅爾維爾校對到一半就放棄了。

德爾班柯引用梅爾維爾下一本書《皮埃爾》的文字，藉此反映他校對《白鯨記》可能有的態度：「原稿的校樣…充斥著各種疏漏，可是…他逐漸受不了這種被蚊蚋叮咬般的瑣碎折磨，隨便修改了重大的錯誤，其他就撒手不管了，還自嘲提供了評論家豐富的批評素材。」

這本傳奇倒讓我發現了文獻學者譚瑟勒（G. Thomas Tanselle）對十九世紀標點符號慣例的看法：「Commas were sometimes used expressively to suggest the movements of voice, and capitals were sometimes meant to give significances to a word beyond those it might have in its uncapitalized form.（逗號有時可用來表情達意，反映聲音的律動，大寫則是要賦予字詞小寫時所缺乏的意涵）」

《白鯨記》出了多個版本後，美國文庫（Library of America）版本以西北紐伯瑞出版社（Northwestern-Newberry）版本為基礎，終究提供了我尋覓多時的資訊。譚瑟勒在第一千四百二十八頁中的注解中提到：艾倫在信中把書名拼成有連字號的「Moby-Dick」，美國版的書名頁也如實呈現；但正文裡屢屢出現白鯨的名字，卻只有一例加上連字號。西北紐伯瑞出版社編輯保留了書名的連字號，主張此款書名是十九世紀中葉美國的慣例，是故連字號的形式指的是書本，無連字號的形式才是指白鯨。

結案：「Moby-Dick」裡的連字號是文稿編輯所加。

書籍介紹

本文摘錄自《英文的奧妙：從拼字、文法、標點符號到髒話，《紐約客》資深編輯的字海探險》，經濟新潮社出版

作者：瑪莉・諾里斯（Mary Norris）

譯者：林步昇

美國亞馬遜網站、《紐約時報》暢銷書榜語言類NO.1

從拼字到文法、從挑錯到潤稿，《紐約客》（New Yorker）文字編輯（copy editor）超過四十年的現身說法，讓人體會英文的奧妙

本書絕非一般的語言學習書，而是讓人重新發現英文美好的有趣書籍

英文，原來這麼有意思！

超過四十年經驗的文字編輯現身說法，

從拼字、標點符號、文法，

讓人重新體會英文的奧妙。

或許你聽過文字編輯這個職稱，他們受聘於期刊出版社，主要任務是讓即將出刊的稿件符合期刊風格，並修正文法與拼字的錯誤。

文字編輯的工作做得好，並不會有人察覺。然而一旦犯錯，就會格外引人注目。因此，精確掌握拼字、文法，並且與時俱進，是文字編輯必備的基本能力。

作者瑪莉・諾里斯（Mary Norris）在《紐約客》擔任文字編輯超過四十年，傳承並維持該雜誌遠近馳名的高水準英語修辭功力。

本書中，作者以輕鬆的筆調，完整傳授給讀者最常見、最讓人困惑的文法問題。包括標點符號、各類詞性用法、物件的性別語言等，讓人看見文字編輯與文字搏鬥的熱忱，又有實用的建議。

作者以生動有趣的描述，呈現英文最常見的疑難雜症，包括拼字、標點和語法，像是「逗號斷層」（comma fault，以逗號而非句號來區隔完整句子）、孤懸分詞（dangling participle）、「who」和「whom」、「that」和「which」、複合詞、中性用詞等等，同時清楚說明如何加以因應。

作者在TED（https://bit.ly/3bdQ7Yb）演講中指出，文字編輯的存在，是為了讓作者「看起來很完美」。文字編輯對於文章吹毛求疵，是為了榮耀作者。

本書中，作者從不放肆批評，也沒有易碎玻璃心，反而像是一位詼諧又睿智的朋友，分享潤稿過程的點點滴滴。

即使身處電腦自動校正和拼字檢查的時代，熱愛語言的她依舊謙虛自省、與時俱進，帶領我們踏上一段段文字的饗宴。說故事之餘，順便傳達何謂合宜的英文，以及英文寫作之道。

本書為《逗點女王的告白：從拼字、標點符號、文法到髒話……英文，原來這麼有意思！》改版

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬