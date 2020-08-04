乾眼症 vs. 高度散光患者，誰比較不適合佩戴隱形眼鏡？

民眾經常有「我適合隱形眼鏡嗎？」的疑問，美國視光科醫師賴裕源指出，可從創造個人最高效益來考量，若有高度屈光異常的人，只要遵照配戴保養規定，都可以考慮。若是配戴隱形眼鏡，會造成眼睛的生理不良或傷害者，則不適合。

賴裕源也呼籲，民眾應至專業驗光場所，由驗光師驗配隱形眼鏡，不適合隨意購買配戴，才能確保眼睛健康。

誰適合隱形眼鏡？個人最高利益來考量

賴裕源表示，具有高度屈光異常的人，如高度近視、高度散光、高度遠視等，配戴隱形眼鏡可增進所見的視野，所見事物也接近真實的自然感覺。減輕配戴眼鏡時的壓迫重量感，甚至可創造出美好的個人形象。

醫師說，具有這樣理解且願意遵照配戴保養規定者，是可以考慮配戴隱形眼鏡的人。另外，兩眼度數差異超過200度的不等視、有圓錐角膜者，眼醫療需要的人也是可考慮配戴的對象。

誰不適合隱形眼鏡？這些人要注意

賴裕源提到，若配戴隱形眼鏡，會造成眼睛的生理不良或傷害者，則不是配戴隱形眼鏡的理想族群。

醫師舉例，像是沒有意願及配戴動機、衛生習慣不良、配戴用環境不佳者；或者在空氣環境極度汙染，工作上較易接觸油汙等汙染，卻不常或不易清洗者（如保養機器的黑手）。就比較不適合配戴隱形眼鏡。

另外有眼疾會影響配戴者，如乾眼症、角膜病變、青光眼以及精神異常者，皆不適合配戴。若有需要，得進一步請教驗光師或眼科醫師。

Photo Credit: 健康醫療網 常見隱形眼鏡類型，一張圖說清楚

隱形眼鏡保養要正確，遵守3步驟

賴裕源指出，無論是硬性或軟性的隱形眼鏡，都須使用合宜的隱形眼鏡藥液，遵守保養的基本3步驟原則，達到維護鏡片乾淨及消毒作用，增進眼睛的健康：

清潔鏡片 沖洗鏡片 消毒保存鏡片

在配戴時，若有乾澀不舒服現象，則可搭配潤滑劑適時點用。記得卸下鏡片後立即清洗鏡片，再沖洗保存在保養盒內，等待下一次的使用。同時隱形眼鏡保存盒也須時時維持乾淨。

台灣隱形眼鏡販賣場所多，消費者購買方便。賴裕源對此指出，這樣行為卻疏忽沒有經過驗光及隱形眼鏡配戴的檢查，失去了專業驗光人員可以提供給予當事者，最有益其眼睛健康的鏡片種類、度數等建議，以及確保眼睛配戴隱形眼鏡能擁有良好健康的狀況。

醫師說，隱形眼鏡會直接影響眼睛健康，並不適合如一般商品購買的方式來進行，才能確保眼睛健康。

新北市驗光師公會黃群宸執行長也呼籲，民眾可在專業驗光場所，進行視力檢查、驗光配鏡或隱形眼鏡購買等。經過國家考試及格的驗光人員協助，設備齊全，才可既安心又放心。

另外提醒消費者，不管選擇哪種材質的隱形眼鏡，都必須嘗試配戴，確定自己能否接受該產品的特性及舒適度。同時注重衛生，讓眼睛長保健康。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航