愛情依附理論（9）：分手後，你和你的前任還是朋友嗎？

以後別做朋友 朋友不能牽手 想愛你的衝動 我只能笑著帶過 最好的朋友 有些夢 不能說出口 就不用承擔 會失去你的心痛 ——《以後別做朋友》，吳易緯

過去的心理學家在研究愛情時，大多以曖昧為起點，以分手為終點；很少有心理學家繼續研究分手之後，雙方的互動關係。

然而，隨著心理學研究的進展，在2017年時，Oxford出版的《The psychology of friendship》當中（ref. 1），詳細介紹了分手後做朋友的這個議題，也讓我們看見了心理學家開始正視「分手後做朋友」的這個議題。在這篇文章裡，我將帶大家來看看關於分手之後，與對方做朋友或不做朋友的相關議題。

分手後做朋友的比例

事實上在心理學界當中，一直到2002年時，Busboom等人（ref. 2）才第一次在論文中，提出分手之後關係延續下去的概念。

Busboom的這篇研究非同小可，雖然他採用的只是二選一的選項，也就是將受試者歸類為「與前任是朋友」跟「與前任不是朋友」這兩類，結果在他們蒐集到的386名18～24歲大學生有效樣本中，竟高達63％的人認為他們和前任依然是朋友，這個數字實在是高的嚇人。

另一篇研究則採用量尺的方式，來讓受試者判別自己和前任是不是朋友。這個量尺是這樣的：0分代表的是彼此目前不是朋友，1～7分則代表彼此是朋友，越高分代表是越親密的朋友。

結果發現，在131名大學生有效樣本中，只有11.5％的人填了0分，其他分數的比例由低到高則分別為7.6％、13.0％、10.0％、22.1％、21.4％、11.5％、3.1％（平均數3.49，標準差1.96）。顯示著大多數的人都認為，自己和前任還維持著某種程度的友誼（ref. 3）。

但是，上面都是國外的數據，國內的數據又是如何呢？

在過去，並未有台灣學者對此做過研究，但我在我的論文當作了第一次的研究（ref. 4），我將受試者分成四類：

無聯繫型：在分手之後，彼此幾乎或完全不再有聯絡。 被迫聯繫型：當事人無意願繼續連繫，但因為一些外力因素（如上課、社團），使得彼此被迫有所交集。 分手後友誼型（post-dissolutional friendship）：在分手之後，彼此成為普通朋友。 似戀關係型：分手後彼此的互動仍然和情侶很類似，例如會接吻、牽手、擁抱、做愛等等。

而根據研究結果發現，有494人和前任已經毫無聯繫，87人則屬於被迫聯繫型，自認為還是朋友的則高達161人，相當於總人數的五分之一，而似戀關係的也有20人。

由此看來，國內分手後仍然是朋友的比例，遠遠低於國外的樣本。

什麼樣的人分手後會做朋友呢？

接下來，讀者一定會好奇的是，有哪些因素會導致一對情侶在分手後持續做朋友呢？這部分在國外的研究中發現，如果交往前就是普通朋友的話，那麼分手後繼續當朋友的可能性，會比一見鍾情的人來得更高（ref. 5）。

除此之外，如果雙方是協議分手的話（ref. 6, 7），或是在交往時對彼此的關係感到滿意的話（ref. 3），那麼彼此也比較有可能在分手後做朋友。

而我的研究則發現，如果交往中的伴侶在分手後，至少有其中一方在這段關係中有著越高的逃避傾向，那麼分手之後做朋友的機率就越低（ref. 4）。這樣的結果並不難理解，畢竟逃避依附的人在交往時，就不習慣和對方太親近，在交往之後要維繫關係的可能性就更低了。

而如果要當朋友的話，必須雙方都願意投入在這段友誼當中，才有可能成為朋友。因此，若有一方有著較高的逃避傾向，勢必會讓彼此成為朋友的機會變得更低。

分手後做朋友，真的是一個好選擇嗎？

故事說到這裡，我想一定有人會問：「分手後當朋友不會很尷尬嗎？這樣真的好嗎？」

先來看看國外的研究如何回答這個問題。Busboom等人的研究發現，如果分手之後的友誼，能夠提供彼此物質上或心靈上的支持（如晚上可以有一個飯友、心情低落的時候可以有個人陪），那麼，你們的分手後友誼就會過得比較好。

反之，若是你身旁的家人、朋友不支持你們做朋友，或是其中一方交了新的伴侶，那麼這段友情的品質就會變得比較差（ref. 2, 8）。

但是，關於物質和心靈上的支持有一個但書：今天，如果是一個希望和對方做朋友的人，彼此之間有著較多的物質上或心靈上的支持，那麼他們會對這樣的狀態感到比較滿意。但相對的，對於那些不想聯繫的人而言，如果彼此的互動少、支持少，反而會讓當事人對這樣的狀態感到比較滿意（ref. 2）。

那麼，國內的研究又是如何呢？根據我的研究發現（ref. 4），交往後做朋友的人，分手之後調適的狀況，並不會比完全斷絕聯繫的人，或是被迫與對方連繫的人來得差。

但是，如果一段分手後友誼希望過的快樂，那麼充要條件是：這兩個人在分手後的這段友誼間，彼此對對方的焦慮程度與逃避程度都要越低越好，如果能夠如此的話，才能讓彼此對於分手調適得比較好。

反思分手後友誼，真的是你想要的嗎？

故事寫到這裡，其實可以告一個段落了，但有一個問題依然沒有解決，就是有些人在分手之後，會不斷希望與對方做朋友，即使對方不願意，他們仍然不死心。

這時候，我就會希望讀者能夠反思說，自己想和對方做朋友的「真正原因」是什麼？是希望當普通朋友而已嗎？還是希望死灰復燃呢？畢竟根據我的研究顯示，那些死纏爛打想做朋友的人，通常就是高焦慮的那一群人，而高焦慮則會使自己在分手後的調適情形來得較差（ref. 4）。

除此之外，國外的研究也顯示了，有些人期望當朋友是因為情人做不成，所以才退而求其次做朋友，對這些人而言，他們是因為對方仍舊具有吸引力，所以才希望跟對方當朋友的（ref. 9）。

那麼，如果你是屬於這一種類型的人，那就必須要好好思考看看，自己和對方當朋友的動機和目的究竟為何。畢竟研究結果顯示，帶著希望死灰復燃的心態想和對方當朋友，反而會使得自己分手調適來得更差。

參考資料

Clark, E. M., Fernandez, P., Harris, A. L., Hasan, M., & Votaw, K. B. （2017）. The Aftermath: Friendship after romantic relationship termination. In M. Hojjat & A. Moyer （Eds.）. The Psychology of Friendship （pp. 177-194）. Oxford, U. K.: Oxford University Press. Busboom, A.L., et al., Can we still be friends? Resources and barriers to friendship quality after romantic relationship dissolution. Personal Relationships, 2002. 9（2）: p. 215-223. Bullock, M., et al., Can We Be （and Stay） Friends? Remaining Friends After Dissolution of a Romantic Relationship. Journal of Social Psychology, 2011. 151（5）: p. 662-666. 龔佑霖（2019）。分手後依附系統之運作、互動關係類型與適應效果。國立臺北教育大學心理與諮商學系學位論文。未公開。 Metts, S., W.R. Cupach, and R.A. Bejlovec, `I Love You Too Much to Ever Start Liking You’: Redefining Romantic Relationships. Journal of Social and Personal Relationships, 1989. 6（3）: p. 259-274. Hackathorn, J., Clark, E. M., Mattingly, B. A., Bullock, M., & Weaver, K. （2008, May）. Breaking up might be hard to do: Interpersonal predictors of post-romantic friendships. Poster presented at the annual meeting of the Midwestern Psychological Association, Chicago, IL. Hill, C. T., Rubin, Z., & Peplau, L. A. （1976）. Breakups before marriage: The end of 103 affairs. Journal of Social Issues, 32, 147–168. Foley, L., & Fraser, J. （1998）. A research note on postdating relationships: The social embeddedness of redefining romantic couplings. Sociological Perspectives, 41, 209–219. Banks, S. P., Altendorf, D. M., Greene, J. O., & Cody, M. J. （1987）. An examination of relationship disengagement: Perceptions, breakup strategies and outcomes. The Western Journal of Speech Communication, 51, 19–41.

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航