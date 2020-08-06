《爸媽不用忍的正向教養》：當孩子說「我不要當你的小孩！」家長該如何回應？

文：駱郁芬

CASE：「為什麼別人可以？我不要當妳的小孩！」

媽媽去接木木放學時，大老遠就聽到木木喊著「媽媽！媽媽」。原以為是發生了什麼大事，想不到是木木吵著要買新的戰鬥陀螺。

媽媽態度平和的提醒木木：「只有在生日、聖誕節和過年的時候，可以挑玩具，平時要買的話，就要自己存錢。」

木木聽了生氣極了，滿腹委屈的嘟著嘴，眼淚都快掉下來了。木木大聲的說：「妳是世界上最壞的媽媽！都不給我買玩具！胖胖和小瓜他們都有，就只有我沒有！而且，他們都可以看電視，還可以到朋友家玩、可以吃巧克力，只有妳不答應！我不要當妳的小孩，我要跟小瓜一樣當王媽媽的小孩！」

媽媽聽了覺得好心酸，平時為了孩子著想而設下的規定，怎麼變成了破壞親子關係的導火線呢？到底該怎麼取捨，才能讓孩子學會關鍵的能力，又不會讓他不開心呢？

先想想，孩子從別人家中到底看到什麼？

聽到孩子這麼說，真的很難不傷心。想到平常在教養上費盡心力、隨時掛心著怎麼樣對孩子更好，被孩子這樣一說，就好像自己沒有盡責做好父母一樣。在這邊，我們先來談一談孩子為什麼會這樣說？

無論大人還是孩子，當我們的大腦被情緒淹沒時，是沒有辦法理性思考的，所以會說出很多不經大腦思考的話，就好像孩子說「我不要當你的小孩了！」、「你是世界上最壞的媽媽／爸爸」等話。

雖然我們不需要太糾結這些話的意思，但是要試著去了解孩子話語背後的訊息：孩子從別人家的規定中看到了什麼？覺得自己的匱乏是什麼？而他又想要什麼？

很可能，孩子傳達的是「媽媽，我好想要」、「爸爸，我好羨慕」、「我不知道怎麼處理現在的情緒」、「我覺得你們一直限制我／不答應我的要求，是不是不愛我？」、「買東西給我代表你們愛我，我要更多愛」仔細的抽絲剝繭、跟孩子討論，才不會錯過孩子的訊息。

在控制小孩之前，先想想：你是否只想快速解決問題？

帶養孩子的日子裡，彷彿就是不斷解決各種瑣碎任務：賴床、吵架、鬧脾氣……孩子讓我們筋疲力盡，因而只想快速解決問題，好讓生活順利進行。

我們面對孩子這些問題所產生的期待，例如：讓孩子停止哭泣、不要爬上桌子、不要一直看電視、不要亂跑、吃飯吃快一點、更聽話一點。如下頁圖1-6所示，這些「趕快改善行為的期待」我們稱為「短期目標」，更貼切的名稱是「立即目標」，指的是大人在採用這些處理方式時，期待的是立即獲得成效。畢竟「吃快一點」、「走慢一點」、「聽話一點」─對父母來說，生活如此忙碌，這些「一點」，就可以省很多力氣。

Photo Credit：任性出版

也因為如此，在過去的教養方式中，經常透過恫嚇、敷衍、轉移等方式來達成目的，因為這些方式通常可立即收效──停止孩子的行為，或是讓孩子配合我們的期待。

然而，親子關係也是在這些日常生活中一點一滴建構起來的，而恫嚇、敷衍、轉移，傳達給孩子的訊息卻會變成：你要怕我、我是可怕的、你是不重要的、我更在乎其他事情、你的感受不重要、你的狀態我不在乎。

這樣一想，是不是覺得有些嚇人？請先暫停一下。請閉上眼睛，想像孩子成年了，你眼前浮現的是一個怎麼樣的年輕人？你希望他長成什麼樣的大人？有哪些特質與能力？跟我們的關係如何？

你可能有各種想像，例如自信自愛、在乎並能尊重他人感受、有能力分辨對錯、跟家人關係緊密、不畏艱難樂於挑戰、有獨立思考的能力、善於解決問題、有良好的溝通能力等。

這時，請睜開眼睛，回到跟孩子相處的此刻。這些浮現出來的特質品格與能力，就是我們在教養上的「長期目標」。

若我們期待孩子在長大後擁有這些特質與能力，就需要在孩子的每一個問題事件當下，留意怎麼處理：每當我們願意多花一點心力去引導孩子，孩子就能往長期目標更貼近一些。相反的，若我們著重於速效遏止，那麼賠上的，也就是這些機會了。

你也可以做到的正向教養對話練習

面對孩子因為我們的設限而生氣、出口傷人，我們可以怎麼做呢？

不用情緒回應情緒

聽到孩子說不想當自己的小孩，我們會很直覺的想要保護自己受傷的心，所以容易不假思索出現反擊。

例如：「你這麼喜歡別人的父母，你就去啊！反正你那麼皮，沒有你我更輕鬆！」這種時候的反擊，對彼此的關係會有很大的殺傷力。

當我們發現自己很受傷，可以先停下來，好好接納自己受傷的感覺，想一想自己現在需要什麼？讓自己的情緒被安撫了，再回頭去回應孩子。

同理孩子「想要」的感覺

當我們回到理性大腦後，可以看穿孩子話語的表象，同理他「想要」的感覺：「我知道你這樣說，是因為你很想要買戰鬥陀螺，但是我說不行，所以你很生氣、覺得我不在乎你」當孩子的本意被理解了，對話的空間才會出現。

了解了孩子的期待之後，並不代表我們就需要妥協，而是可以開始試著聚焦：孩子很想要，那還有什麼解決方法呢？

POINT：接納自己的情緒。 ​​ （Ｘ）「你這麼喜歡別人的父母，你就去啊！反正你那麼皮，沒有你我更輕鬆！」 （Ｏ）先接納自己受傷的感覺，讓自己的情緒被安撫了，再回頭去回應孩子。 ​​ ​​

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書籍介紹

本文摘錄自《爸媽不用忍的正向教養：改掉頂嘴、動作慢、依賴、行為退化、缺乏成就動機……的免爆氣親子對話範本》，任性出版

作者：駱郁芬

頂嘴、哭鬧、大寶打二寶、挑食、依賴大人、行為退化、缺乏成就動機……孩子總是講不聽又很盧？爸媽再也不用忍氣吞聲！第一本專為臺灣父母所寫免爆氣親子對話範本！

作者駱郁芬是兒童臨床心理師，擅長兒童發展議題，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。因此，她對前來諮詢的煩惱爸媽，很能感同身受。她說，很多家長誤以為正向教養，就是要永遠帶著正面情緒的「忍耐的教養」，但養小孩就是每天被他氣死三百次，怎麼可能一直有正面情緒？

駱郁芬說，正向教養不是忍耐，也不是縱容，而是針對孩子的年齡與特質，適度的理解、設限與要求。因此她以阿德勒正向教養X兒童心理學發展為基礎，運用日常生活的親子對話，為惱人的教養問題提供實用方法。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航