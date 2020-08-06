《爸媽不用忍的正向教養》：孩子突然說「不想上學」，該注意的是問題背後的呼救

文：駱郁芬

CASE：突然變得不肯上學

楠楠長得白白淨淨，肉嘟嘟的臉配上招牌傻笑，講起話來還有輕微構音障礙造成的「大舌頭」，整個人有種傻氣的可愛，大家都很喜歡他。

楠楠這個學期開始上幼兒園了，一開始適應得很不錯，兩個多月來每天都開開心心上學，爸媽正準備鬆一口氣時，突然之間楠楠就不願意上學了！每天早上他都哭喪著臉，哀求大人不要送他上學，硬是把他帶到學校門口，他就坐在地上不肯進去。

他知道隔天要上學，前一天晚上還會抱著被子啜泣。有時爸媽夜裡進去房間，看到他眼角掛著眼淚、眉頭緊蹙，真是萬分不捨。原本喜歡上學的孩子，為什麼突然就變了？

越責備，孩子越不想說？信任從問對問題開始建立

孩子對某件事物的喜好突然轉變，一定是有原因的，但由於孩子的思維方式跟大人不太一樣，所以有時事情的原因並不是這麼好理解，需要我們細心推敲。

孩子突然不願意上學，可能的原因非常多，以下是一些比較常見的例子。

第一個是受到挫折，這是最常見的。例如，學校開始教新的課程、準備聖誕節表演活動，孩子覺得自己做不來、做不好，所以不想去學校面對。

第二是同儕相處。被同學欺負、被嘲笑、好朋友不理他，或者是以為自己被討厭，都有可能。

第三是爬不起來。這個原因也很常見。天氣轉涼了、體能活動增加，或者就是最近比較晚睡，都可能增加早上起床的難度。此外，也可能因為不想上學，而不想起床。

第四是環境轉換。除了轉學、轉班之外，有時是換教室、喜歡的老師離職或請假了、喜歡的活動取消了等，這些環境上的改變，都有可能影響孩子上學的意願。第五是感到害怕，例如被老師罵，或是看到老師罵人，或者比較嚴重的：受到了不當的對待，這是我們最不樂見的可能性。

除了上述狀況，也有可能是家裡面有了變動，孩子不想離開家人，例如媽媽去生弟弟妹妹，或是孩子賭氣想要求大人答應某些要求等。

正向教養提醒我們，在處理孩子的教養議題時，不能只求達成短期、速效的目標，雖然快速達成目可以減少父母的壓力，但越是快速收效的方式，越可能忽略事情的脈絡、孩子的需求，反而容易讓孩子離我們最終希望他們具備的各種人格特質越來越遠。

在臨床上也是如此，孩子的情緒行為問題，通常是一種呼救，告訴我們他有哪些地方需要幫忙。偷竊的孩子，可能是想尋求同儕認同、被威脅，或是衝動控制能力不佳；頂嘴忤逆的孩子，可能是因自卑而需要被肯定，或是在其他地方遭遇了挫折、對人際充滿不安。

如果我們沒有發現這些背後的需求，只是用責打、威嚇去迫使孩子不敢再犯，那麼即使短期遏止了問題行為，孩子很快仍會在其他地方出現問題，大人也會對此感到疲於奔命、挫敗不已。

但是，要如何得知孩子這些令人困擾的行為背後，到底有什麼需求？

其中最重要的，是大人跟孩子之間的信任關係。要問出「發生了什麼事？」這句話很簡單，但是孩子只有在感到安心、信任的狀態下，才有可能把他的需求和脆弱的一面展現出來。

例如：學習上遇到困難、覺得自己很無能、在人際上遭受挫折、不小心犯了一個很大的錯誤等，要說出來都需要很大的勇氣，因此孩子必須確保自己說出來之後，大人不會對他造成更大的傷害。

另一個基本條件，關乎探問的態度。

關鍵在於，大人的出發點必須全然的出於對孩子的關心、在乎，真心想要了解孩子遇到的困難，並提供協助。很多父母一不小心，會在探問的過程中夾帶「早就跟你說過了吧！」、「你就是這樣不乖！」、「你看著辦好了！」的潛臺詞，因此而讓孩子很抗拒表露。

誠心的問孩子：「我看到你很難過，發生了什麼事呢？」、「你不想要自己睡，是因為有點害怕嗎？」當孩子感受到大人話語中的誠懇，就有機會吐露（見下頁圖2-6）。

孩子出現的問題行為，背後都有他的需求。找到需求，才能帶著孩子繼續經營正向教養關係。

Photo Credit：任性出版

你也可以做到的正向教養對話練習

面對孩子突然不願意上學，我們要先抽絲剝繭，找出原因。

因為，要處理問題，就一定要找出真正的原因。

不去上學只是表象，背後有真正的原因，但有時我們會忘記去思考，而只是告訴孩子：「每個小孩都要上學啊！」「你就是太晚睡了！」「上學可以玩遊戲、學東西，你看大家都很喜歡上學，只有你不想上學！」

這樣的說法不但無法找到問題的源頭，反而更忽略了孩子的情緒需求，所以問題就會一直存在。

仔細問、好好聽、慢慢拼湊，找出核心原因，才能對症下藥。

如果觀察到孩子的情緒好像逼近他能承受的邊界了，或是孩子已被負向情緒淹沒，而無法思考，那不妨先讓他休息一、兩天，給彼此一個喘息的機會。

當我們找到關鍵原因，而且孩子的情緒緩和、能夠重新理性討論時，就一起來想想該怎麼做。例如：

同儕相處問題？→試試看大聲說出自己的感受、主動邀請對方一起玩，或是練習回應的技巧。

對活動不拿手、感到挫折？→假日跟大人一起練習、請老師再示範一次，或是從自己做得到的部分開始嘗試。

像這樣找到問題點，要找出解決方式就不困難。

POINT：情緒行為問題，是一種呼救 ​​ （X）「早就跟你說過了吧！」、「每個人都要上學，大家上學都很開心啊！」 （O）「我看到你很挫敗，發生了什麼事呢？」、「你不想要自己睡，是因為有點害怕嗎？」 ​​ ​​

相關書摘 ▶《爸媽不用忍的正向教養》：當孩子說「我不要當你的小孩！」家長該如何回應？

書籍介紹

本文摘錄自《爸媽不用忍的正向教養：改掉頂嘴、動作慢、依賴、行為退化、缺乏成就動機……的免爆氣親子對話範本》，任性出版

作者：駱郁芬

頂嘴、哭鬧、大寶打二寶、挑食、依賴大人、行為退化、缺乏成就動機……孩子總是講不聽又很盧？爸媽再也不用忍氣吞聲！第一本專為臺灣父母所寫免爆氣親子對話範本！

作者駱郁芬是兒童臨床心理師，擅長兒童發展議題，更是一位在工作和家庭間兩頭燒的媽媽。因此，她對前來諮詢的煩惱爸媽，很能感同身受。她說，很多家長誤以為正向教養，就是要永遠帶著正面情緒的「忍耐的教養」，但養小孩就是每天被他氣死三百次，怎麼可能一直有正面情緒？

駱郁芬說，正向教養不是忍耐，也不是縱容，而是針對孩子的年齡與特質，適度的理解、設限與要求。因此她以阿德勒正向教養X兒童心理學發展為基礎，運用日常生活的親子對話，為惱人的教養問題提供實用方法。

任性出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航