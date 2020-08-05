《如何問，別人肯說；如何說，別人想聽》：「六加一」提問法，讓客戶回答一連串的「是」

文：劉琳

「六加一」提問法，引導對方說「是」

要說服對方，爭辯並不是一個聰明的辦法。充分了解對方的想法，設法讓對方回答：「是」，才是一種成功的說服方法。

就一個人的心理狀態來講，當他說出「不」字時，他的心裡也潛伏著這個意念，從而使他所有的器官、腺體、神經、肌肉完全集結起來，形成一個「拒絕」。

反過來說，當一個人回答「是」的時候，他體內那些器官沒有收縮動作的產生，組織處於前進、接受、開放的狀態。所以，在談話一開始時，如果能夠誘導對方說出更多的「是」，則後面的建議或意見就會比較容易獲得對方的認同。

心理學家發現，如果連續的問對方六個問題，並且讓對方回答六個「是」，那麼第七個問題或要求提出來後，對方也會很自然的回答「是」。這就是「六加一」提問法。

這種方法在實際運用中很有效果。在銷售過程中，這種方法能夠使客戶不知不覺的進入設計好的問題之中，從而為你的銷售成功增加籌碼。許多國外的公司甚至還請了心理專家，專門設計了一連串讓客戶回答「是」的問題。

我們看一下下面的經典案例：

銷售人員沿街敲門，客戶打開了門。 第一個問題：「請問你是這家的主人嗎？」對方一般都會回答「是」。 第二個問題：「先生，我們要在這個社區做一項有關健康的調查研究，相信你對健康問題也是相當關注的吧？」對方也會回答「是」。 第三個問題：「請問你相信運動和保健對身體健康的價值嗎？」大多數人都會回答「是」。 第四個問題：「如果我們在你的家裡放一台跑步機，讓你試試，你能接受嗎？當然這是免費的。」因為是免費的，一般人不會拒絕。 第五個問題：「請問我可以進來給你介紹一下這台跑步機的使用方法嗎？兩個星期後，我們會麻煩你在我們的回執單上填上你使用的感覺，我們是想做一個調查，看看我們公司的跑步機使用起來方不方便。」 在這種情況下，幾乎所有的客戶都不會拒絕銷售人員進門推銷他的產品。

接下來，銷售人員會接著問專家們已經設計好的問題，而客戶只是在不停的點頭。到最後，很多客戶會心甘情願的花錢買一台跑步機。

這就是利用了「六加一」提問法。在這樣的模式下，銷售人員可以順利的開始介紹產品，並且成功的贏得客戶。其他場合也可以用這種提問法，「六加一」提問法是一種非常簡單而又實用的技巧。同樣的，當我們想說服別人時，也可以使用這種方法。

提問小祕訣 ​​ 使用這種方法時，問題是需要提前設計好的，然後一步一步引導對方接受你的觀點或建議。 ​​ ​​

書籍介紹

本文摘錄自《如何問，別人肯說；如何說，別人想聽：哪些話你得直說、反說、迂迴說，甚至不要說，最快得到你想要的結果》，大是文化出版

作者：劉琳

作者劉琳是人際溝通專家，善於商務溝通、家庭溝通、小團體溝通等多種場合下的技巧應用。

她認為對話能力不是天生的，人人都能學會。本書分析出8種問話方式，35種溝通技巧，讓你達成說話的最高境界：如何問，別人肯說；如何說，別人想聽。

Photo Credit：大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航