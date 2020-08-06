《關懷的力量》：在關懷對方時，我們可說是基本上與他「同在」他的世界裏

文：米爾頓・梅洛夫（Milton Mayeroff）

【關懷人的一些特定情況】

19 關懷其他人

我一直試著說明，幫助對方成長是關懷不可或缺的特徵，但我並沒有試著區分各種不同的「對象」，也還未探索並釐清父母關懷孩子、作家關懷「智慧結晶」、畫家關懷畫作、作曲家關懷樂曲，以及教師關懷學生或心理治療師關懷病人之間的重大差異。但是，現在我將明確探討關懷「人」。首先是關懷我以外的人，其次是關懷我自己。

當我要關懷另一個人時，必須能理解他跟他的世界，彷彿我就身在其中。我必須能用他的眼睛觀看他眼中的世界，以及他是如何看待自己。我不光從外在以抽離的方式觀看，彷彿他是個標本似的，我還必須能在他的世界中與他同在，進入他的世界以便從內在感受生命對他而言是甚麼樣子、他努力想成為怎樣的人，以及他的成長需要甚麼。正因為我理解並回應我自己成長之所需，才能理解他對成長付出的努力，換言之，唯有當我能深入理解自己，才能深入理解別人。

我跟他人在一起時並沒有迷失自己，我依然保有自己的主體性，而且覺察到我對他和他的世界的反應。用他的眼光觀看他的世界，不代表我對他的世界有相同反應，因此能在他的世界中幫他完成他無法為自己做的事。我不必處在茫然不知所措的狀態下才能領悟他的茫然，但因為我從他的內心感受到他的茫然不知所措，因此我或許是那個適合幫助他脫離現狀的人，這樣的理解是可以接受監督和檢驗的，而且可以透過新的經驗及資訊，使得我的理解不斷演進。

在關懷時，我與對方同在、我也為他而存在。我的存在是為了他努力成長並且做自己。他的存在與我的存在是在同一個層次上，我既不對他擺出一副施恩的態度（看不起他，將他貶低在我之下），也不視他為偶像（崇拜他，把他捧到在我之上），相反地，我們是處在平等地位，說得更精確些，我不再在意層次，我已經超越從不同層次看待事物。我們是共同被確認，而不是一方的確認是以犧牲另一方為代價。

如果說，當被關懷的人領悟到自己正受到關懷時，他認為的「同在」會是甚麼樣的情形？當對方與我同在，我感到自己並不孤單，感覺被理解，不是以疏離的方式，因為我覺得他知道如果他是我的話會是甚麼樣子，我了解他想如實地看待我，不是為了對我有所評斷，而是想幫助我。我不必試圖美化自己以便隱藏自己，我能敞開心胸，讓他接近我，好讓他更容易幫助我。了解到他在我身邊，使我更真實看清我跟我的世界，就像有個人重複我說的話，使我有機會好好傾聽自己的聲音，讓我更完整了解自己說過的話。

廣義來說，「同在」是整個關懷過程的特徵，也就是說，在關懷對方時，我們可說是基本上與他同在他的世界裏，而不是僅僅從外在認識他——一旦當我們與對方脫節，便因而喪失興趣和時間。狹義的「同在」是指在關懷的步調當中，跟對方在一起的階段，接著可能就是完全相反的相對比較疏離的階段，這時我們會仔細檢視並省思感受，以釐清我們的理解因而更能回應對方的需求。

我在關懷他人時會鼓勵他，啟發他鼓起勇氣做自己，我對他的信任，會鼓勵他信任自己，而且可以為這份信任而感到驕傲。或許最能激勵人心的是，他領悟到他的成長喚起關懷他的人一聲讚美，由衷的開心或喜悅，他感覺我的讚美像是在對他保證，說他並不孤單，我是真的為他設想，他努力成長之際也覺察到我的喜悅，於是喚起他對自己的關注，換言之，我幫助他領悟並體會他所做一切的好，就像是我對他說：「看看現在的你，看你能做到的事，你真的好棒！」

另一種相反的態度，是以心懷怨懟來回應對方的成長，彷彿對方是千斤重擔：「你以為你誰啊！」關懷孩子的母親見到孩子開始懂得自理便欣喜地擁抱他，這舉動進一步鼓勵了孩子，而這種以肢體動作或眼神表達不由自主的開心，往往傳遞無法言傳的信念。

以由衷的喜悅表達讚美，不應該和奉承混為一談，讚美對方使我更親近被關懷的人，亦即我如實看待他。但若是偶像崇拜，我多半是將對方與我想像的虛構故事連結在一起，而且基本上與對方脫節。讚美一個人，不像是崇拜一個偶像那樣，必須以犧牲另一個相對受貶抑的人為代價。諂媚與關懷無關。

如果某人想藉由我的關懷而成長，那麼他一定要信任我，唯有如此他才會對我敞開心胸，讓我對他伸出援手，若是不信任我，他將充滿戒備而且封閉，如果病人想坦誠以對，一定要信任心理治療師，這麼一來，病人也因此得到一個機會來認清並理解自己。

如果學生想展現自己的弱點而且不怕「露出馬腳」，藉此讓老師更了解該從何處下手、該做甚麼，他就必須信任老師，如果孩子想獲得自己需要的幫助，就一定得信任父母。我是否信任關懷我的人，絕大部分要看他的話是否實在，以及根據我實際被他關懷時的感受而定。另一方面，雖然我關懷他人時相信對方將會成長並實現自我（換言之未來的他將與現在不同），但他卻是因為我現在的樣子而信任我，因為我在他的成長中為他設想而且與他同在。

關懷孩子時，我鼓勵他做決定時要量力而為，因為他成長的方式之一，就是培養出為自己做決定的能力，以及為自己的決定負責。但是，年紀愈小的孩子，就愈沒有可資學習的經驗，且愈沒有獨立的本錢，這時我就愈需要為他做重要的決定，看這些決定如何被執行，有時甚至為他的人身安全設想。我做類似決定時之所以堅決，因為我相信它們將幫助他強化他做決定的能力，最終促進他的獨立與成長。如果可能的話，我會試著讓他了解我的決定並不是我武斷施行權威的結果，我會解釋我做決定的理由，用實際行動讓他了解這麼做是基於對他的關心。

另一方面，當我關懷一位成年人，會盡量避免替他做決定。我會提供資訊、建議替代方案並指出可能的後果，幫助他做他自己的決定，但是我始終明白那些決定都是他要做的，不是我。替他做決定就是施恩於他，把他當作小孩看待，當我否定他為自己生命負責的需要，也就等於否定他身為一個人的事實。

20 關懷我自己

或許我對自己漠不關心，把自己當成東西來利用，甚至完全不認識自己，但我也可以關懷自己，回應自己成長的需求，我成為自己的守護者，為自己的生命負責。換言之，關懷自己也是一種「關懷」。

幾乎所有關懷的特質，包括奉獻、信任、耐心、謙卑、誠實以及過程最重要，都直接適用於關懷自己。但是與對方聯合，因為我覺察到對方是獨立個體的事實，某種程度上必須用不同的方式來理解，因為對方在這情況與我是一體的。當我關懷自己時，必須能感受自己是個對方（我必須能從內在看見我現於外在的形體），同時又必須感覺與自己是一個整體，而不是與自己切割和疏離，此外有些關懷的見解，在原封不動應用到關懷自己時，會變得牽強造作。

舉例來說，「我在幫他人成長時，自己也跟著成長」變成「在幫助自己成長時，我也成長」，或「在關懷他人時，我們幫助他關懷他自己」變成「在關懷我自己時，我幫助自己關懷自己。」

自我中心就是病態地全神貫注在自我，對他人的需求視若無睹，但是關懷自己並不是自我中心。首先，把自己當作偶像，一心只想著別人是否崇拜我，這些自我中心的特質與幫助自己成長完全無關。事實上，自我中心的人根本不是對自己感興趣，他不敢誠實地正視自己，因為他本質上根本不關心自己有實現自我的需要。自我中心的人經常出現的自我陶醉，將使他完全無法回應自己成長的需求。

其次，當我關懷自己時，會考量我也需要關懷我之外的物或人。我只能透過服務我之外的某人或某物來實現自我，如果我無法關懷我之外的任何人或任何事，也就無法關懷我自己。

唯有了解並體會成長的意義，了解並試圖滿足自己成長的需求，這樣的人才能真切了解並體會他人的成長，因為推己及人的緣故。雖然關懷他人可以假定我也關懷自己（因為假如我無能力關懷自己，就無能力關懷他人），然而關懷某樣東西跟關懷我自己之間的關聯性似乎不太緊密，作家或藝術家似乎不需要非得關懷自己，就可以關懷自己的作品。

書籍介紹

本文摘錄自《關懷的力量（經典改版）》，經濟新潮社出版

作者：米爾頓・梅洛夫（Milton Mayeroff）

譯者：陳正芬

很難得有一本書，

教我們如何真正關懷他人，

並且，找到人生的意義

父母關心孩子，愛之深責之切，但如何真正幫助他成長？

老師關心學生，但是要如何教導，引領他找到自己的路？

對於公司裡的同事，我們視為理所當然，常常忘了關懷……

一般人忙碌了大半輩子，才幡然醒悟，我這一生為何而來？人生有沒有意義？

本書的作者米爾頓・梅洛夫，是美國的哲學教授、作家。

他的這本小書《關懷的力量》，於1971年首度出版，是極少數專門討論「關懷」這個概念的一本書。四十年來，本書深深影響了教育、醫療護理等領域，甚至一些企業人士也很推崇它。而本書的文字之美，也創造出一種讓人安心、反思的情境。

從近年來傳出許多教育問題、網路霸凌問題，不管是為人父母，當老師，或在家庭、公司裏，我們常常會忽略了關心他人的細微之處，而人又是最敏感的。或許這本充滿啟發的小書，可以讓我們靜下心來，好好想想如何關心別人。

作者認為：關心一個人，最重要的意義就是幫助對方成長和實現自我。比如說，一位父親關心他的小孩，他會尊重這個孩子是個獨立的存在，而且有成長的需求。他感覺到孩子需要他，並回應他的需求而去幫助他成長。但是，關懷並不是利用他人以滿足自己的需要，關懷不是一種手段。

關懷是一個過程，在此過程中，人會與他人產生聯繫，關係得以發展，而透過彼此信任，關係的品質會改善而且深化，友誼也會隨之出現。不論是父母關心他們的小孩、老師關心學生、心理治療師關心他的病人、或先生關心妻子，都具有同樣的模式。

然而，我們也會關心一個想法（idea）、一個理想（ideal）、或是我們所在的社區（community），就如同作家會關心他的著作、音樂家關心他的作品，這些也是關懷的行為，而具有同樣的模式。

關懷的行為落實在生活裏，可以為他的價值觀和日常活動建立起秩序，因而他的生活會有一種穩定性出來，他能夠在這個世界上「就定位」（in place），不會四處漂泊、沒有歸宿。他能夠活出自己人生的意義。

一個人能在這世界上找到歸宿，不是靠著征服、解釋、欣賞，而是透過關心別人，以及接受別人的關心。

Photo Credit: 經濟新潮社出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九