菲律賓總統大選：過半年輕選民力挺，小馬可仕在民調中遙遙領先對手

菲律賓將於5月9日舉行總統大選，最新民調顯示小馬可仕的支持率達60%，大幅領先其他候選人，他與現任總統杜特蒂的長女薩拉搭檔的組合，被視為最有可能贏得總統、副總統的寶座。

小馬可仕（Bongbong Marcos）是菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子，儘管其父親是過去給這國家帶來人權迫害的獨裁者，部分人權團體也抗議小馬可仕的當選可能帶來威權復辟，但小馬可仕依然獲得大批選民的支持。

《路透社》報導，根據獨立民調機構Pulse Asia於14日發布的調查顯示，小馬可仕在2400名受訪者中獲得了60%的支持。這項調查是在2月18日至23日進行的，民調結果與1月持平。至於小馬可仕的最主要競爭對手、現任副總統羅貝多（Leni Robredo)）的支持率，則從16%下滑至15%。

至於其他主要總統候選人方面，馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）、退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）、參議員賴克遜（Panfilo Lacson）分別獲得了10%、8%和2%的支持率。

根據菲律賓憲法，總統與副總統一職是分開競選的，而副總統候選人方面，領先者是薩拉·杜特蒂（Sara Duterte），她以53%的支持率領先，排名的對手、參議院議長維森特·索托 （Vicente Sotto）僅有24%的支持率 。

Latest Pulse Asia survey (18-23 Feb 2022) is "old news". We know that Marcos Jr and Duterte enjoys significant lead over other campaigns. All eyes should be on the March surveys. Important to know if the mammoth rallies and split-ticket endorsements (RoSa) can move the needle. pic.twitter.com/l5twMxMafH — Cleve V. Arguelles (@CleveArguelles) March 14, 2022

由於總統與副總統是分開競選的，因此會出現立場敵對的政治人物各當選總統、副總統的情況，如現任副總統羅貝多在任內多次就毒品戰爭問題與杜特蒂唱反調。值得一提的是，小馬可仕在2016年參選副總統時，以微弱票數敗給羅貝多，如今兩人在今年總統大選再度競爭，但各界多不看好羅貝多能再度擊敗小馬可仕。

《路透社》報導，目前已有超過6700萬的菲律賓人登記成為選民，其中包括170萬的海外公民，將會是歷來最高的投票率。5月9日的大選，除了投票選出總統、副總統外，還有12個參議院席位、300個眾議院席位，以及大約18000個地方職位，而官方競選活動已從今年2月8日開始。

年輕選民多支持小馬可仕

菲律賓獨立媒體《Rappler》報導，小馬可仕之所以在Pulse Asia的民調中有高達60%的支持率，得歸功於「Z世代」年輕選民的擁戴。菲律賓選委會指出，青年選民約佔所有選民的30%，因此被視為這場選戰中不可忽視的重要群體。

民調顯示，多達71%的18歲至24歲的選民希望小馬可仕當選總統，也是各選民年齡組中對小馬可仕評分最高的；而即使是25歲至34歲、35歲至44歲的選民年齡組，也有多達63%的支持率。至於在年長的選民年齡組中，對小馬可仕的支持率也只有50%左右。

《Rappler》指出，年輕選民是沒有經歷過小馬可仕父親馬可仕的獨裁統治的一代，同時也是最精通和沈浸在社交媒體平台的一代。報導指出，在小馬可仕決定競選總統之前的幾年裡，網路上已出現大規模的宣傳和虛假訊息，以試圖美化馬可仕家族的形象，在競選期間用來爭取選民的支持。

就在今年一月，社交媒體平台推特（twitter）暫時封禁了300個據稱跟小馬可仕有關聯的賬號，推特稱這些賬號違反了操縱和垃圾郵件的規定。不過小馬可仕否認了這些指控，並稱虛假訊息是危險的。《Rappler》報導，公民社會和媒體機構一直在核實親小馬可仕陣營在網路上所傳播的虛假新聞。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範