《一切閃耀都不會熄滅》書評：廖偉棠的香港情書，獻給不完美世界的禱詞

獻給不完美世界的禱詞：廖偉棠的香港情書

廖偉棠雖生於廣東，然1997年移居香港後，其創作已不脫離港島特色。儘管近年來移居台灣，仍頻繁寫作香港題材。自1991年發表詩歌創作後，迄今文學產量豐厚，評論俱足，已站穩一席之地。

六月出版的最新詩集《一切閃耀都不會熄滅》，有意在無形中獻給在反送中事件後傷痕累累的故土，他在折口的話讀來真摯：「這是一本寫給香港／以及這個不完美的世界的情書」，多情的火種點燃，愛與詩同重量，在這不安的時代猶如一本沉重卻安詳的禱詞。

因為悲傷的緣故：台灣書市的「香港熱」

讓我們先回到香港吧。你可否能全部記得香港發生了那些事？感覺總有不斷的消息如同流火襲來，每次都聽得膽顫心驚。然而，別怕，無論是報導、詩歌或小說，文字總會為你留下記憶與來路——

以鄧小樺為代表、香港文學館主編的《我香港，我街道》收納各種文體，在虛實之間守住記憶中的街道，召喚回地景與認同；或者超現實主義代表韓麗珠的《黑日》，以幽微內心的探照，凝視過往至今的「香港圍城」日記；徐承恩《思索家邦：中國殖民主義狂潮下的香港》不僅爬梳歷史，綻放哲學關懷，更回首身世、凝視未來、抵抗強權的主體性思索；又或者媒體界發起，如端傳媒《2019香港風暴》、報導者《烈火狂潮》回顧重大事件，以文字記錄抗爭現場，讓人深刻體會到這兩年便是「香港新歷史的邊界」。

香港議題在書市掀起大熱，但原因卻很悲傷，竟是因為「不能再等了」。無法袖手旁觀的出版業，儼然又間接成為台灣與香港大眾關係的橋樑。

然而是什麼讓香港陷入這般景象？而未來又會如何呢？

港版國安法：審查與被審查的紀元

香港民間自主發起的社會運動，從呼應華爾街的佔中行動（2011）、爭普選的雨傘革命（2014）到反送中條例（2019），近年佔據版面的消息，可說逐條令人心碎，無論是辣椒水、催淚彈、警棍、橡膠子彈，甚至是無端襲擊的白衣人，都刻下民主時代無數的暴力傷紋。

尤其2003年香港民間人權陣線在SARS期間對香港基本法修改的抗議，選在九七回歸、主權移交的「七一遊行」已舉辦多年；然而2020年中國人民代表大會選在六月三十日簽屬通過「港版國安法」，並由特首林鄭月娥於晚間十一點宣布立即生效，不免令人疑心是否為其政治目的達到嚇阻效果。2020年七一遊行已因新冠肺炎疫情未通過警方批准，仍不減民眾自主發動的意願，卻正中獨裁執政者下懷，當日以違反港版國安法名義逮捕三百七十人。

香港看來是回不去了。而港版國安法的限縮，正如許多專家所預測，已有諸多科技業、資料中心選擇出走，撐起過往榮景的閃耀，過去人必稱之「東方明珠」的香港，或者以人權抗爭廣受媒體注目的香港，最終會否因為這部惡法而黯淡下來？

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無獨有偶，港版國安法除了提供公權力的介入外，風聲鶴唳、人人自危的時代開始了。前述所提到的作品，在港版國安法通過後沒多久，多數香港書店因畏懼獨裁的壓力下，選擇自我審查而下架。作家們或許始料未及，原先以台灣作為據點的策略，最終仍無法回到香港。

但這也突顯了台灣的重要性，倘若選擇在香港出版，或許會更早面臨打壓的困境。廖偉棠《一切閃耀都不會熄滅》指陳威權，不畏風雨的言論或許亦如是，台灣間接成了香港的想像根基。

指陳殘酷的暴烈，戳穿維穩的表面

這部詩集超脫了情愛糾葛，在台灣目前軟性的詩市中不是太過討好，卻更為重要。尤其裡頭怵目驚心的語句，很能反映時代的進逼。例如〈靶心〉寫：「它射擊的／是他唱歌時右手擺放的左胸／昨天我們唱歌的時候，它已經瞄準好了」，把那暴虐的劊子手全盤托出；或者〈十五歲輓歌〉，更赤裸裸寫下：「我不會告訴她曾經有坦克從我肋骨犁過。」

又或者在面對中國膨脹的權力危機中，他非要寫〈沿著北京的大街〉：「一株鉻黃色的陰莖意外地漲爆／本來它在穩步創造GDP的高潮。」在經濟成長背後放大的野心與凌辱弱者的慾望，很能反映中國國族自信高昂的此時此刻，並且戳穿其自視安定、實則騷動的內部。

雨在抗命，風仍緊抱島嶼

然而這始終是一本關愛與冀望之書。廖偉棠開篇就命名為〈其後——給女兒〉，讀來溫暖卻止不住感傷：「自過去的城剝落升起／我有一首輓歌／不打算帶往未來／你的笑靨足夠／清空我的時代」。顯然詩人對於時局感到灰心，卻仍不願意放棄希望，他將祝福留給下一代，但「其後」呢？其後的深刻意義是「餘生」，已逝去的時間與生命，並沒有移除記憶，只是繼續往前走而已。

同書名的詩作〈一切閃耀都不會熄滅〉，在時間紀錄更寫下「2019.4.9在台聞佔中九子『罪』成」——罪字加了引號，不能說是全部指向反對罪名成立，但顯然在詩人心中有其特殊性。佔中九子指的是2014年佔領中環運動的主要領導人物，除了學者、牧師、學運領導人外，還有多位立法議員，而何罪之有？若爭取民主與自由落人口實，成為言之鑿鑿的證據，廖偉棠非要以詩反抗，他說：「一位年輕人的聲音／他們代替了我站在被告席上」，意即每一個渴望自由的靈魂都能輕易被定罪。

整首詩讀來憂傷卻堅定，是廖偉棠的本事，或許也是整個香港的本事。詩人寫下：「雨在待命，雨在抗命」，宛如時代的一錘定音。

在足以使人軟弱的威權面前，詩人以「漆黑的鋼鐵環繞太平洋流轉」比喻，但也以「有的風堅持」表示異議，以及捍衛的決心。雨水試圖滌清「樹葉、海浪、每一座島」，而一切閃耀，如同不曾間斷的花火，未作停息。

詩是靈魂的器皿

廖偉棠的詩集含金量極高，無庸置疑。這部詩集較之於過往，少了許多難解的言語，或許也跟反映社會心境有關。縱然有些用典、故事仍對台灣讀者是一層隔閡（如鄭燊甫），卻也不至於稱其為難以跨越的障礙。

最值得欣賞的，仍是廖偉棠以詩作為靈魂的器皿，把思想鎔鑄於詩中，透過無數珍貴的言語，喚起每個人內心的信念。例如〈冬夜與學生們談寇德卡〉，藉捷克攝影家寫下：「不，我也不是他的、任何人的同時代人／扔掉相機，靈魂才有機會曝光。」活脫脫就是能凌駕時代的金句。

又或者悼念劉曉波的組詩「安魂曲」最後一首〈隱喻之詩〉，他讚揚其光亮的靈魂：「中國並沒有把你刺傷成詩／你的器官衰竭就是這癌變的民族器官衰竭／但昨夜，整個世界都用上了呼吸機苟延殘喘／唯獨你大口吞咬，自由的苦膽」。詩在此便毫無用武之地，在人性最綻放的一刻，即使是詩也不再崇高，而詩本來也就只是承載靈魂的器皿。

我想整部詩集亦是廖偉棠承載自我的器皿，他將對香港、對自由、對社會底層的關懷，全都投放到這裡，儘管看似微弱並且瀕危，卻仍堅持，直到一切閃耀都不會熄滅為止。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航