赫拉巴爾《雪花蓮的慶典》小說選摘：媽媽是我們遇過的最美的紅鹿

文：赫拉巴爾

最美麗的眼睛

小時候，我沒有名字，但我很幸福，因為我跟媽媽和弟弟在一起。我們生活在樹林裡，在林間空地上嬉戲撒野。晚上我們去草坡吃草，但我們最喜歡去田野。站在麥田裡，看媽媽的臉色我們就知道這個地方最棒了，因為只需稍微抬起頭，在田野中央媽媽就能眼觀六路，再根據翻滾的麥浪判斷出危險自哪個方向在接近我們。

她發出溫柔的呼喚，我們便朝媽媽奔去，跟在她背後跑起來。無論媽媽跑向哪裡，我們都一路跟隨。然而那一刻到來了，媽媽不再照管我們，經常自己跑開。我看到，或許爸爸在等她；我看到，她循著爸爸的聲音跑去。爸爸非常英俊，看上去甚至比媽媽還要美，因為他的腦袋上長有小松樹枝，很好看。

媽媽一次又一次跑去找爸爸。爸爸長得跟我很像，只是個頭更高大，麥穗僅夠到他的脖頸。那景象特別美：當爸爸的脖子和飾有小樹枝的美麗頭顱在麥田裡起伏奔跑，媽媽緊隨其後，帶著同樣強烈的渴望、同樣的力量，就如同我跟在她背後奔跑那樣。

媽媽在離開之前，總會輕聲吩咐我們說，不管發生什麼事，我們必須待在媽媽為我們舖設的巢穴裡。於是我和弟弟並排躺著，緊緊依偎在一起；陽光照在我們身上，麥子隨微風在我們頭上時開時合，發出颯颯的響聲。我們靜靜地躺著，怕別人發現我們的蹤跡，這是媽媽叮囑我們的話。

但是有一天，媽媽離開我們去找那隻美麗的角鹿之後，突然傳來奇怪、可怕的聲響，轟隆隆似風暴來臨；太陽不見了，我們渾身發冷，之前給予我們溫暖的天空，此刻逼近而來的是那種轟鳴聲，雖然暖和的陽光又照到我們身上，我們依然凍得瑟瑟發抖。轟響聲越大，我和弟弟就依偎得越緊，回想媽媽溫柔的嗓音也不管用了，媽媽說過，要我們別害怕，別到處亂跑，她很快就回來。

我們眼前突然漆黑一片，轟響和噪音那麼恐怖，嚇得我忍不住跳起來，忘記了媽媽囑咐我要待在窩裡睡覺。弟弟也跳了起來。有一個巨大的、像穀倉的機器，它張開血盆大口，吞吃了我們的小麥，一步步逼近。我感覺它要吞噬我們，於是我跳到一旁，拚命逃跑。

我聽到弟弟在號哭，然後朝我跑來，那個穀倉從我們身邊慢慢駛去，在背後留下一堆烏雲，等烏雲沉靜下來，我發現自己完全裸露了，我們之前生活的田野也變得光禿禿。那個大傢伙走遠了，還在吞吃我們的麥田。

現在我看清楚了，弟弟走路一瘸一拐，少了一條腿，腰部在流血。那條腿，我們躺在一起時曾依偎倚靠，曾跟隨著媽媽一起去吃草，此刻那條腿僅連一層薄皮，弟弟費力地拖著它，然後躺倒在地。

我看到，弟弟的臉色煞白，那個遠離我們的可怕大傢伙，它調頭又逼近過來。就在我們以為將再一次被它吞掉時，媽媽的呼喊聲自另一頭傳來，我開心地跑過去，可是弟弟跑不了，他只能爬，那條傷腿在他背後拖曳。

媽媽的呼喊聲那麼有力，像一條繩子把我和弟弟拖拽了過去。媽媽低下頭來，舔去弟弟腿上流淌的血跡，慢慢把我們從小麥田帶進小樹叢，藏在樹枝間；那些樹枝看起來很像爸爸頭上的鹿角。然後媽媽把我們安置到樹蔭裡，舔遍了弟弟的傷腿。

她俯下身體，當她抬起世上最美麗的頭顱時，我看到，淚水從她那雙世上最美麗的眼睛裡潸然而下。弟弟的傷腿留在小麥田，他用三條腿一瘸一拐地跟在媽媽後面，那條傷腿則留在青苔上。媽媽領我們到森林深處，到僻靜的禁獵區。

不久之後，我已經覺察不到弟弟只有三條腿，而是跟以前一樣，只是我們的田野光禿了，從四面八方都能瞧見我們。媽媽寧願跟我們一起睡在樹林邊，躺在小樹下，那些小樹的年齡似乎跟我們一般大。晚上我們出去覓食時，媽媽用身體的一側托扶住弟弟，弟弟在吃草時，她會緊緊靠著他，以此來替代他那條失去的腿。

我們不再隨風奔跑，而是小步急走，因為媽媽必須停下來等弟弟，三條腿的弟弟跑起來比我們慢多了。在寒冷的夜晚，氣溫一天比一天低，而我們一如從前依偎在媽媽身旁，始終吮吸著她甘甜的乳汁，睡得平靜安寧，而媽媽卻不睡，抬起頭保持警戒，留意那個龐然大物是否會再次出現；之前它吞食了所有的莊稼，吞掉鹿崽、弟弟的小腿，以及擋在路上的一切。

這段時間裡，這時光啊，我最愛凝視媽媽的眼睛，看得越多，我就越發希望可以永遠看到這雙眼睛；它從中折射出深情、無憂和信任，它注入我的身體，直接投入我的眼睛，讓我希望一直可以延續……和媽媽眼睛很相像的，是我那只有三條腿的弟弟，母子倆的眼睛幾乎一模一樣，但媽媽的眼睛稍微大一點。

每次媽媽的眼睛望著我時，我都深陷其中，彷彿在小溪裡游泳，或者在森林池塘中洗澡。每當我看著媽媽的眼睛時，我能看到弟弟也在注視這雙眼睛，這下我們倆一同在媽媽的眼睛中游弋。媽媽就是擁有如此的力量，把我們攝入她的雙眸，就像把我們喝下去，以她溫暖芬芳的軀體遮擋我們，因為媽媽的身體如同她的眼睛一樣，散發出溫馨和安詳。

當我們靜靜地躺在媽媽的懷裡，靠在她的肚子上，我們能聽到媽媽心臟的跳動，跟我們的一樣，只有當媽媽掃視到令她不安的動靜，當她深吸一口空氣，確定空氣裡有可能出現對我們產生威脅的異樣時，她的心跳會變得激越，我馬上感覺自己的心跳也隨之加快，就如同我也遭受跟媽媽一樣的驚嚇。

然而當危險離去，媽媽平靜下來，我的心跳也隨之平和，重新把腦袋倚靠在媽媽的懷抱裡，慢慢睡去，媽媽會優雅地蜷縮起身子，把我們倆擁進懷抱。

當在媽媽的懷抱裡感到燥熱時，我會把一條腿從媽媽的腿間伸出去，頭則伸到媽媽的頸下，弟弟的腦袋也靠在那裡，我們倆在媽媽的頜下呼吸著，而媽媽呼出的氣息輕撫我們的脊背，這一刻，我們，至少我，別無他求，只要能夠一直這樣和媽媽在一起，什麼也不需要，什麼也不奢望，什麼都不考慮，因為我們這兩隻幼鹿，專屬於這隻世上最美的雌鹿。媽媽她是我們遇過的最美的紅鹿。

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然而那一刻來了，媽媽變得焦慮不安。當夜晚降臨，每時每刻從森林裡傳出槍響，我看到，隨著槍聲，我們的同類在拚命奔逃，然後出現讓媽媽膽戰心驚的煙霧。我突然看到，跟我們一起奔跑的還有其他小鹿的媽媽，跑著跑著慢下來，然後栽倒在地，腰部流出鮮血，血染紅了她美麗的紅色皮毛。

樹林中跑出幾個人類來，穿綠色外套，手裡舉著槍，就是那種鐵器，能發出響聲，冒起縷縷煙霧。那一行人趕到被擊倒的紅鹿旁邊，其中一人掏出一個白光閃爍的東西，彎下身，用那個明晃晃的東西在那個陌生媽媽的脖子上一抹，鮮血再次湧出，就像那次從我弟弟的斷腿中流出的一樣，只是更加洶湧。

我們也撒腿狂奔，但媽媽不得不停下來，扶住缺了一條腿的弟弟。媽媽一停，我也只得停下來，心裡有一種不祥的預感，因為我知道，那些穿綠衣服的人，不像我們那樣四肢著地，他們直立，卻用後腿穩穩地跑，倏忽間，其中一個趕到我們面前。

弟弟跑不了了，媽媽站著沒動，為了攙扶住弟弟，隨後便是一聲巨響，我僵立在那裡，驚恐得說不出話來。我看到媽媽摔倒在地，又艱難地往前跑了幾步，然後再度倒下，鮮紅的血從她腰間汩汩湧出來，玷污了她最珍視的那身華貴的皮毛。多少個寒風凜冽的夜晚，我們躲藏在那皮毛裡，依偎著取暖。

我和弟弟聞聲朝側翻在地的媽媽跑去，用鼻子嗅著，呼喊：「媽媽，快跑！這次我們倆來攙扶您。您起來，跑吧！我們趕緊離開這裡，跑到小樹林的空地去，那掩映在灌木叢和樹林裡的空地，到了那裡我們給您療傷。我們像以前那樣重新在一起；如果您覺得痛，我們給您暖和身子，現在由我們來看護您，因為過不了多久我們就長大了，長得跟您一般大……」

然而媽媽臉色慘白，直挺挺躺著。我們從未見過她那樣子，身子側翻，瑟瑟發抖。我聽到了媽媽的心跳聲，我夜夜倚靠的胸膛裡那顆心臟的搏動。當我們沐浴在陽光下，這顆心跳得舒緩。此刻它的跳動更加緩慢，微弱得如同露珠從灌木枝頭滴落。

當我望進那雙世界上最美麗的眼睛時，我看到大滴的淚珠自媽媽的眼角緩緩滑落。她發出一聲哀嘆，裡面包含一種指令，要我們趕緊跑，往各個方向逃，逃離這致命的災難。而那些給她帶來苦難的穿綠衣服的男人們，正慢慢逼近。

正當我們想依照媽媽的囑咐，準備四散逃開時，又一聲巨響傳來。我看到弟弟一躍而起，就像平日我們倆嬉鬧時那樣，跳起來用兩個腦袋相撞。弟弟向上躍起，被什麼東西一撲—那個可怕的東西曾擊倒媽媽—而後側倒在地，腳爪不停地刨著泥土，鮮血隨之湧出，染紅大片……

我不再逃跑，返身回到媽媽身邊，望著她的眼睛。我看到，媽媽此刻的目光已經異樣，那曾經溫暖我、給予我力量和快樂的眼神已經飄散，彷彿媽媽的靈魂游離了，留在這裡的僅是一身皮毛和一具心臟不再搏動的軀體。她直直地躺著，全身僵硬，我也從她的眼睛裡消失了……

隨後兩個穿綠制服、綠大衣和膠皮靴的男人走來，他們將一根樹枝塞入媽嗎和弟弟口中，就像我們當初在草坡啃齧雲杉樹的嫩枝那樣。那兩人摘下頭上的帽子，站了一會兒，其中一人把一根白色的小棒子塞進嘴裡，而後吐出白色的煙霧，跟媽媽在清冷的早晨口中飄出的霧氣一樣……

書籍介紹

本文摘錄自《雪花蓮的慶典》，大塊出版

作者：赫拉巴爾

譯者：徐偉珠

《雪花蓮的慶典》是赫拉巴爾在1970年代，以克爾斯當地的風土人情為背景，自己化身為書中的作家，用日記形式寫成的短篇小說集，共21篇。如同《過於喧囂的孤獨》、《河畔小城三部曲》，《雪花蓮的慶典》也是赫拉巴爾鼎盛時期的作品。

赫拉巴爾在一九六六年回到他的第二故鄉寧布卡，在克爾斯森林附近定居，他認為在與鄰居互動的過程當中，讓他彷彿回到故鄉，重溫童年時期的種種，於是，林區的眾生相成為他創作靈感的來源。

小器的餐廳老闆、美麗優雅的夫人、萬年影痴、活在昔日榮光的自負畫家、喜好囤積舊貨的怪人、一心想擺脫專橫妻子的膽小丈夫、頭戴白色禮帽的神祕客、為一頭被射殺野豬的歸屬而爭執不下的兩個狩獵協會……典型赫拉巴爾式的誇張人物形象，加上鮮明的鄉村場景，搭配口語化的對白和方言俚語，赫拉巴爾寫出一篇篇令人難以置信或捧腹大笑的幽默人性故事，來反應他對生命的熱愛。

Photo Credit: 大塊

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航