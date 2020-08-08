《刺青，有故事》：西方意象混搭日式風格，「水手傑瑞」為一整個世代的刺青師帶來深刻影響

文：大衛．麥庫姆

諾曼．柯林斯（人稱水手傑瑞）被譽為是將20世紀初期的傳統刺青，與1970年代的刺青復興期接軌的人物。柯林斯出生於1911年，25歲以前他跟隨美國海軍在遠東地區服役，這讓他在後半生對於亞洲的文化與藝術始終抱持著濃厚的興趣。

自海軍退役後他定居於夏威夷，在接下來的40年持續為放風上岸休息的海軍弟兄們刺青。但有別於同年代的刺青師，柯林斯將畢生精力用在開發刺青的形式、提升刺青師的工作條件，以及和日本刺青師們相互交流色料、設計圖與技術。

柯林斯作品裡頭的西方意象可見日式風格的影響，為刺青界制定了新的準則，並為一整個世代的刺青師帶來深刻影響。

Photo Credit: 原點出版 諾曼．柯林斯

諾曼．柯林斯不僅僅是單純地仿效日式刺青，他運用了在交流過程中所學習到的技巧，來拓展西方刺青藝術的可能。他的設計扎根於西方刺青的傳統，但也運用了日式的打霧技巧來提升顏色的層次感，並為作品增添立體感。

另外他也運用了像是龍與櫻花等日式元素來連結比較小的圖樣，進一步完成全胸或是全背的作品，宣告了西方刺青界新時代的來臨。

柯林斯的作品中可見美國海軍陸戰隊地獄犬，或是裸女等一般耳熟能詳的圖樣，他針下的線條大膽果斷，但是對於外行人來說，要察覺他設計中的創新性或許並非易事。柯林斯的用色細膩，對於細節有著近乎偏執的執著——舉例來說，出自他手的帆船圖樣中，索具是完全比照海軍實際使用的船體——柯林斯的設計將20世紀初期的簡陋刺青帶向新的境界，同時也為1960年代晚期與1970年代的刺青文藝復興奠定了基礎。

Photo Credit: 原點出版

對與諾曼．柯林斯持續保持交流的日本刺青師們來說，「針供養」是一項極為重要的文化儀式。「針供養」源自萬物有靈論的傳統，意味著舊針的節日，包括像裁縫師或織工等工匠，會將用舊的針帶到神社或是佛教寺院，將其插在豆腐或是蒟蒻等柔軟的物體上，以慰勞它們長久以來的辛勞。

下方照片中這一群日本刺青師在讓他們的針永眠後，停下了腳步以示緬懷之意。

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諾曼．柯林斯並非唯一自日式刺青中擷取靈感的刺青師，魯斯蒂跟比爾．史庫斯在1973年前往日本旅行，造訪了彫五郎等刺青大師，一探日式刺青技術的奧義。

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日本的刺青大師不會使用本名來掛招牌，他們會冠上「彫」（hori）這個姓，再搭配上有深遠意涵或是自家族中繼承下來的名字。在多數情況下，刺青師於工作上使用的化名多半是一種榮譽的象徵，學徒在多年不懈地見習後，才能從師傳那將名字繼承下來。

日本刺青大師第二代彫五郎追隨了父親（第一代彫五郎）的腳步，他的前學徒（第三代彫五郎）也同樣在自家家鄉成為了一名出色的刺青師。

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諾曼．柯林斯在他於美國海軍服役時遠赴遠東的期間，對日本藝術開始產生興趣，但他真正開始全面對亞洲刺青感到著迷，是始於1960年代他於檀香山中國城開最後一間刺青店的時候。

在這段期間，他跟日本刺青大師彫秀（本名為小栗一男，下方照片中正在刺青的人）建立起關係，他提供彫秀美國的刺青機與針，以換取對方的指點與設計圖。

Photo Credit: 原點出版 日本刺青大師彫秀

彫秀讓諾曼．柯林斯最為驚豔的是他的作品面積之大，以及日本刺青師將整個人體當做畫布的概念。

彫秀在1950年代以學徒身分展開刺青生涯時，紋身藝術跟犯罪者的地下世界有著強烈連結，他的顧客絕大多數都是黑道分子。彫秀說他現在大部分的客戶，是工地的建築工或是消防隊員，這些族群所隸屬的團體相當看重情義，即便刺青在日本社會的觀感不佳，這些族群在身上刺青以示團結的歷史，卻也已持續了數百年。

Photo Credit: 原點出版

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諾曼．柯林斯取經自傳統日式刺青中統一的美學，在其中融入了美國流行文化意象，以及他自彫秀手中取得的設計圖，奠定個人的風格。但是柯林斯的意圖不僅止於此——他永遠無法原諒日本人曾轟炸他摯愛的夏威夷珍珠港。他本人也承認，他想藉由推動西方刺青界的發展來「以其人之道，還治其人之身」。

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書籍介紹

本文摘錄自《刺青，有故事：百年刺青傳說，最任性的奇人軼事，最豐富的刺青圖案（18禁）》，原點出版

作者：大衛．麥庫姆

譯者：李佳霖

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航