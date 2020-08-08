《刺青，有故事》：眼睛下方的淚珠代表他是殺人犯，十字架意味著他殺害的對象不下十人

文：大衛．麥庫姆

來自監獄的刺青

儘管西方社會在第二次世界大戰後與紋身藝術漸行漸遠，刺青在監獄中卻依舊持續蓬勃發展。意象強烈的圖樣，為監獄裡頭的幫派成員們建立起團體歸屬感，不知不覺間，囚犯們在刺青時所運用的原始技法以及替代性墨料，為今日在西方世界最受歡迎的現代黑灰寫實風格奠定了基礎。

紐約市的包厘區在20世紀初期是美國著名的刺青師的集散地，然而在第二次世界大戰後，相較於市中心，中產階級更嚮往新興的郊區生活，包厘區因而急遽蕭條。現在包厘區在紐約是酒鬼以及社會邊緣族群勉強糊口的貧民窟，許多刺青店因為當地居民不具備負擔刺青的經濟能力而關門大吉。

Photo Credit: 原點出版 許多身上帶有刺青的美國退役軍官在找工作四處碰壁的狀況下，最後只能在破爛的小餐館或是救濟貧民的流動廚房工作

在戰爭結束後，許多身上帶有刺青的美國退役軍官在找工作四處碰壁的狀況下，最後只能落腳包厘區，在破爛的小餐館或是救濟貧民的流動廚房工作。

在1940年代的美國，社會大眾對於刺青的評價在「舊金山阻特服套裝暴動」（Los Angeles Zoot Suit Riots）期間急轉直下。在這段期間，美國水手跟海軍陸戰隊士兵與拉丁美洲裔的年輕人之間，常發生激烈的街頭鬥毆。鬥毆背後的理由相當複雜，一個原因是美國軍人間瀰漫著對拉丁美洲裔青少年的仇視氛圍。

儘管當時因為戰爭期間物資短缺而造成棉花的供給受限，美國軍人還是看不慣在拉丁美洲裔青少年之間流行的帕丘哥（pachuco）次文化影響下，這些青少年身上所穿名為「阻特服」的招風外套與鬆垮褲子。

Photo Credit: 原點出版 帕丘哥風格被中產階級美國人視為脫軌的標誌

墨西哥裔年輕人以及其他身穿阻特服的少數種族，在當時飽受歧視，也因為這些青少年身上多半紋有在拉丁文化中帶有特殊意涵、出自業餘之手的刺青圖樣——比方像上面照片正中央這位名為保羅．艾希瓦多（Paul Acevedo）的少年身上的圖樣——帕丘哥風格被中產階級美國人視為脫軌的標誌。

墨西哥黑灰（奇卡諾，chicano）風格（這個名詞在1960年代帕丘哥次文化逐漸衰退之際，開始被墨裔美籍族群使用）發源自加州的西班牙社群、德州與新墨西哥州。

在傳統上，墨西哥黑灰風格只用黑色色料，刺青師會運用細緻的線條紋出像是基督或是瓜達露佩聖母（Nuestra Señora de Guadalupe）等招標圖樣。

雖然「奇卡諾」這個字眼以及與這個次文化息息相關的刺青風格，並未完全與犯罪畫上等號，但黑灰寫實風格刺青自1940年代起開始廣為拉丁美洲族群接納，這樣的刺青絕大多數象徵的是幫派身分，並且傳遞了祕密訊息。

Photo Credit: 原點出版 照片中這位囚犯眼睛下方的淚珠代表著他是殺人犯，十字架則多半意味著這個人所殺害的對象不下十人。

上方照片中這位囚犯眼睛下方的淚珠代表著他是殺人犯，十字架則多半意味著這個人所殺害的對象不下十人。

美國的受刑犯一直到1960年代為止多半受到了種族隔離。當時監獄上級實驗性地隔離受刑犯後，許多受刑人便開始自發性地以人種開始區分彼此，在加州的聖昆丁州立監獄內，雅利安兄弟會（Aryan Brotherhood）這一類白人至上主義的幫派組織，也開始發展起來。

雖然許多誕生於監獄的刺青圖樣，在今日確實讓人聯想起白人至上主義，但是上述這種對於種族純化更為強烈的訴求，過去在美國監獄中曾一度是家常便飯。

Photo Credit: 原點出版 許多誕生於監獄的刺青圖樣，在今日確實讓人聯想起白人至上主義

墨西哥黑灰風格刺青傳遞了大量訊息，刺在手上或是眼周的三個點象徵的是「Mi Vida Loca」，意思是「我的瘋狂生活」——用於表現幫派成員的刺激生活——但同時也帶有宗教意涵，象徵了三位一體。

簡單的十字架再搭配三個點或線的圖樣被稱做是帕丘哥十字架，是墨西哥黑灰風格的幫派刺青中最常見的圖像。這個圖樣多半被紋在大拇指與食指之間。

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美國罪犯的刺青或許在西方世界中，在推動紋身藝術進步的面向上扮演了舉足輕重的角色，但是俄國的監獄刺青同樣也占有一席之地。

俄國自17世紀晚期開始在罪犯、流浪漢或是有社會適應問題等等，無法順利融入主流社會的族群身上刺青或是做標記。然而到了19世紀，俄國的囚犯開始掌握主導權，自己在自己的身上刺青。他們在階級分明的監獄系統中，將原本是恥辱象徵的刺青轉化為宣揚囚犯身分的榮譽標誌。

Photo Credit: All photographs pp106-107 © Arkady Bronnikov / FUEL. Russian Criminal Tattoo Police Files. 到了19世紀，俄國的囚犯開始掌握主導權，自己在自己的身上刺青（All photographs pp106-107 © Arkady Bronnikov / FUEL. Russian Criminal Tattoo Police Files.）

在俄國監獄中，臉上紋有刺青這一點，多半象徵了這個人，已經放棄在下半輩子有機會獲釋重返社會，他們的眼皮上常見有「別喚醒我」這樣的字樣。要在眼皮上紋字之前，業餘刺青師會先在薄薄的眼皮下墊入金屬湯匙，這樣針才不會刺到眼球。

Photo Credit: All photographs pp106-107 © Arkady Bronnikov / FUEL. Russian Criminal Tattoo Police Files. All photographs pp106-107 © Arkady Bronnikov / FUEL. Russian Criminal Tattoo Police Files.

對於俄國監獄的受刑人來說，刺青是一項相當重要的儀式，許多人會選擇在手指頭或是身上其他顯而易見的部位刺青，以彰顯他們在犯罪者的地下社會中享有崇高地位。

在1950年代初期，俄國監獄的竊盜犯，習慣在指關節上紋上圓點或是十字架以表身分，但若是為了想享有特權而紋下名實不符的刺青，被抓包後的懲罰可是絲毫不留情。

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好一點的話，這個惹事生非的刺青頂多是被用砂紙或是刮鬍刀給抹掉，但假設是企圖利用刺青在階級分明的監獄中矇混到最頂層的話，則有可能被雞姦或是被做掉。

下面這位受刑犯手上精細的刺青，傳達了他在蘇維埃政權下受的苦，紋在他左臂上的文字意思是：「共產黨員，舔我的老二以賠償我被搞砸的青春」。

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書籍介紹

本文摘錄自《刺青，有故事：百年刺青傳說，最任性的奇人軼事，最豐富的刺青圖案（18禁）》，原點出版

作者：大衛．麥庫姆

譯者：李佳霖

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航