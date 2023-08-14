高虹安涉詐領助理費 今遭起訴 北檢：財力傲人卻公私不分
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台北地檢署表示，高虹安擁有傲人學經歷，而且根據收入和存款，可以說是「財力豐厚」，卻做出這樣的事情；且犯後態度不佳，甚至想要卸責助理；請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。
新竹市長高虹安，過去在擔任民眾黨不分區立委期間，接連被告發檢舉涉嫌詐領助理費。台北地檢署去年12月發動搜索，先諭令高虹安60萬元交保，之後歷時8個多月偵查，今（14日）同時偵結「助理費案」及資策會提告的「背信案」。針對助理費案，北檢依違反《貪污治罪條例》利用職務機會詐領財物、使公務員登載不實等罪，將高虹安及其助理共5人起訴；背信案則不起訴。高虹安今召開記者會表示「不意外」，她將好好準備法院攻防，以證明自身清白。
案發經過為何？
高虹安所涉詐領助理費案的案情，包括公積金被檢舉遭高虹安挪為私用，購買她的個人物品，還有部分高辦助理費疑被挪由民眾黨團使用，助理則被要求「浮報特定月份加班費」，並充作立委辦公室的獎金小金庫。
去年《鏡週刊》報導吹哨者所提供的薪資內帳明細，從2020年2月起至12月共13頁資料，揭露17名前後任助理每月向立法院申報、請領的「表定薪資（表帳）、加班費」，與辦公室發給助理的「實際薪資」之間，存在一定的差額。吹哨者指控，部分助理的薪資差額和加班費，都須上繳至高虹安辦公室的公積金帳戶，這11個月的詐領金額就超過60萬元。
當時另有曾任高虹安辦公室助理的人爆料說，每當有助理請病假、事假被扣薪，被扣的薪水也要存入「辦公室基金」。此外，高虹安的立委辦公室還另訂內規，沒洗杯子、忘丟垃圾，都要被「罰款」，金額充公。
台北地檢署怎麼說？
台北地檢署今透過新聞稿表示，關於高虹安詐領助理酬金、加班費案，高虹安及辦公室幹部陳奐宇、「小兔姐」黃惠玟、陳昱愷、前公關組長王郁文等5人，均提起公訴。高虹安的男友李忠庭罪證不足，不起訴。
台北地檢署說明，高虹安明知立法院所編列「公費助理經費」，是要支應各立法委員聘用公費助理的酬勞、獎金、加班費、值班費，不得用於這些之外的支出，例如辦公室、服務處等開銷或私用。高虹安也知道立法院編列了 「問政相關業務經費」，每月合計7萬9072元，立委可用於選民服務、考察等事項，也可用在助理協助委員問政或服務選民，款項每月都直接撥付到立委薪資帳戶。
除了「公費助理經費」和「問政相關業務經費」，高虹安還領有立法委員月薪19萬多元、永齡基金會每月支應10萬元協助高虹安從事立委職務。此外，高虹安銀行存款達1200萬餘元，卻未善用上述問政相關業務經費，反而壓榨助理，以自身權勢要求助理配合共同虛報、浮報酬金及加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，用於辦公室及私用支出。
這些私用支出包括餐飲、禮品、花藍、紅包、高鐵、計程車，住宿、 油資、裝潢費、冰箱、咖啡機、衛生紙、 文具、餐具等，甚至有雙眼皮貼、衛生棉、 洗頭、卸妝棉補充包、頭痛藥、台大醫藥費、立委個人餐費等支出。北檢認為，上開做法足以損害立法院對於補助立法委員助理所編列助理費預算管理的正確性，也足以認定高虹安「公私不分」、「貪圖小利」。
針對量刑，台北地檢署表示，高虹安擁有傲人學經歷，且根據其收入和存款，可以說是「財力豐厚」，卻做出這樣的事情，而且犯後態度不佳，甚至想要卸責助理，建請法院「妥予量刑」並宣告褫奪公權，以示警惕。另外，此案被告詐領的犯罪所得合計46萬30元，北檢也建請法院依《刑法》第38條之1第1項前段，宣告沒收；如於全部或一部份不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額。
至於背信案，檢方認定資策會所提的專利，並未高於其職務上所發明，也查無高侵害資策會的權利，相關契約爭議純屬民事糾紛，此部分不起訴。
高虹安：不意外，會努力爭取清白
高虹安則隨即召開記者會回應，表示對貪污起訴結果不意外。高虹安認為，此案從一開始檢察官就「認定要起訴她貪污」，偵查過程在秘密偵訊室裡吃的便當種類，以及許多連當事人都不知道的事，都曾透過媒體或名嘴、網路被爆料、選擇性揭露，目的是讓她人設毀滅、被形塑成罪犯，根本就是「台灣史上偵查不公開的笑話。」
高虹安指出，北檢的新聞稿內容，大都是個人見解，他相信法院的見解會很不一樣。她將以所持證據向法官好好說明，她也要譴責檢察官草率起訴、未一併注意對被告有利及不利之事項。高虹安強調，會努力面對接下來的法院攻防，相信法官能屏除政治考量、做出專業判斷，還給她與助理清白。
高虹安日前曾以國民黨前立委吳成典為例，為自己辯駁。吳成典2008年12月間被金門地檢署指控，在擔任第5、6屆立委期間，以人頭掛名助理，詐領立法院公費助理薪資、工作獎金，約新台幣590餘萬元。檢方當時以違反《貪污治罪條例》、《刑法》違造文書等罪嫌提起公訴，並對吳成典及其擔任助理的妻子鄧琰求刑15年並褫奪公權6年，金門服務處主任許勵宏遭求刑8年、褫奪公權3年。
但後來吳成典在2011年獲判無罪。高虹安的律師日前主張，立法院在該案訴訟期間，三度函稱公費助理聘用為勞僱契約，然而，助理工作執掌、範圍、時間、是否兼職，都由立委自行決定，立法院不會審核過問，雇主為立委個人，而非立法院。吳成典的無罪判決書中強調，公費助理除非捏名虛報、實未受聘，無從以工作質量高低與薪資數額多寡進行比較，就認為某助理為「掛名人頭」。
雖然吳成典的助理將薪資「全數捐給」給服務處，但判決也指出，根據《預算法》63條規定，人事費可以流出到業務費，但業務費不得流入到人事費，助理費也可留到同屬「委員問政業務」的國際交流事務、委員會館、問政相關業務等。因此，假如高虹安能證明助理薪資是流到問政業務費用，就不違反規定，高虹安接下來有可能會以吳成典的判例為訴訟策略之一，爭取無罪判決。
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核稿編輯：邱宜君
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航