好萊塢電影中的「反派角色」大都有一個共通點：皮膚不太好

文：米爾斯基（Steve Mirsky）｜譯：周坤毅

美國電影學會（AFI）在2003年組織委員會，列出一張新的排行榜單，做為電影迷茶餘飯後的討論話題。在那之前，AFI曾公佈100部最佳影片、100部最好笑的喜劇、100部最刺激的驚悚片、100部最感人的愛情故事，以及100位最傑出的電影明星。

2003年公佈的名單則列出了50位最偉大的英雄，與50位最邪惡的壞蛋。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）還針對這份名單製作了三小時的電視專題，但之後便被大眾逐漸淡忘。

直到2017年6月，這份英雄與壞蛋的名單再次成為全國性刊物的話題焦點。不是刊在《娛樂週刊》、也不是《綜藝》雜誌，而是一篇出現在《美國醫學會期刊．皮膚學》的學術文章。

文章標題是〈邪惡的嘴臉：經典電影中反派的皮膚問題〉，作者是美國德州大學加耳維斯敦醫學分部皮膚學系的克羅利（Julie Amthor Croley）與華格納（Richard F. Wagner），以及舊金山聯合廣場皮膚科診所的李斯（Vail Reese）。

他們的結論是：從統計上來看，經典電影中的反派角色顯然比英雄有更多皮膚問題。換句話說，許多壞人的皮膚狀況不佳，但好人通常擁有潔白無瑕的皮膚。

研究人員把重點放在兩份名單中的前十名，發現美國電影的十大反派中，有六名（60％）的臉與頭皮有皮膚問題，但沒有任何英雄臉上有明顯的皮膚缺陷，因為他們是英雄。

例如當史上第三大反派──塞巴斯汀．蕭飾演的黑武士達斯．維達最後露臉時，我們看到他左臉頰與頭頂有疤、臉上有深深的皺紋、眼眶周圍有黑色素沉澱，而且還禿頭。相較之下，史恩．康納萊所飾演排名第三的英雄龐德，儘管生活習慣不良、有酗酒問題，又是感染性病的高風險族群，卻擁有幾乎完美無瑕的皮膚。

又如排名第十的反派：動畫《白雪公主與七矮人》中的皇后，有長了疣的酒糟鼻，臉上還有深深的皺紋外加黑眼圈。相較之下，排名第十的英雄：由彼得．奧圖飾演的《阿拉伯的勞倫斯》，在沙漠闖蕩了數個月，卻連一丁點曬傷的痕跡都沒有。

再舉一個例子，排名第四的英雄：《北非諜影》裡亨佛萊．鮑嘉飾演的咖啡店老闆瑞克．布萊恩，在嘴唇上有不明顯的疤。但作者指出，英雄臉上的疤跟反派比較起來，通常較輕微，長度也較短。和壞蛋不同的是，英雄臉上的疤並非靠特殊化妝產生（換句話說，是因鮑嘉臉上有疤，瑞克才有），而這在電影中也很少著墨。

相較之下，排名第四的反派：瑪格莉特．漢米爾頓在《綠野仙蹤》裡飾演的西方壞女巫，下巴右側有巨大的疣，而且皮膚呈現詭異的綠色。

《綠野仙蹤》預告：

壞蛋的皮膚顯然有許多瑕疵，但這有啥大不了？研究人員認為可能有。研究結果顯示，好萊塢傾向把皮膚病描述成邪惡的象徵，這種暗喻延伸到電影之外，便形成文化偏見並加深社會大眾對特殊疾病的誤解，讓患有皮膚病的少數人遭受不公平的對待。畢竟在現實生活中，臉上有疣的不一定都是壞人。

這篇研究讓我特別有感觸，因為我長有「傷心的牛皮癬」（heartbreak of psoriasis）。我自認本性純良，但必須承認我的皮膚問題讓我找到了我最喜愛的電影英雄：萊恩．雷諾斯飾演的惡棍英雄《死侍》。這名怪咖的故事在AFI名單公佈之時還沒拍成電影，而他和我一樣，都得學習和坑坑疤疤的皮膚和平共處。

圖片來源：《死侍》劇照 《死侍》裡的英雄主角，和傳統印象相差甚大

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航