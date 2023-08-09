犯罪被害人保護新制上路，性侵害補償金10到40萬，將隨物價滾動式調整
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從2016到2021年間，犯罪被害補嘗金的過去平均決定金額，造成死亡的案件，遺屬能拿到的賠償金通常是介於40萬到56萬之間，而重傷則介於70萬到125萬之間，性侵案則是20萬到24萬之間。
犯罪被害人權益保障法上月7月1日施行，法務部同步公告施行細則。法務部說，新法從「民事代位求償性質」改為「特殊補助給付性質」，除申請從簡、審議從速、核發從優外，也會配合物價「滾動式」調整補償金額；若物價指數上升5％時，法務部會依據物價「滾動式」調整，將報請行政院核定調高補償金額。而犯罪造成死亡、重傷和性侵案的被害人都可獲得定額賠償。
遺屬補償金怎麼發？
法務部保護司科長張哲銘說，新法採「特殊社會福利補助」性質，讓犯罪被害補償金制度產生3大重要變革。首先是「申請從簡」原則，以書面資料審核為原則，例外有調查必要時，才請申請人或關係人到場陳述意見或補充說明。申請人依新法提出申請書及其他證明文件，經審議會審核確屬犯罪被害案件後即可核發，無須檢附單據逐一審核殯葬費、醫療費等個別項目費用。
其次，「審議從速」原則，審核判斷時點以檢察機關「起訴為犯罪行為時」為主，與刑事判決結果脫鉤，避免判決時程太長或是結果有反覆變化過程，讓被害人的補償遲遲未能領到；只要檢察機關就偵查結果認為有「犯罪事實」與「犯罪被害人」存在，且被害結果與犯罪行為間確實具有相當因果關係，即構成支付犯罪被害補償金的基本要件，萬一被告最後判決無罪，被害人也不用返還補償金。
「核發從優」原則，則是新的核發方式改為單筆定額給付，遺屬補償金一案補償180萬元，重傷補償金分級定額給付80萬至160萬元，性侵害補償金則依起訴法條區分，給付標準為10萬元至40萬元。
張哲銘也說明，從2016到2021年間，犯罪被害補嘗金的過去平均決定金額，遺屬案通常是介於40萬到56萬之間，而重傷則介於70萬到125萬之間，性侵案則是20萬到24萬之間。
此外，新法擴大「重傷」的定義範圍，納入符合全民健保「重大傷病」者，其申請時效從2年、5年延長為5年、10年，受償前，得開立專戶避免被強制執行，補償金也不必不計入社會救助法的家庭總收入，以免影響中低收入戶權益。
法務部表示，透過犯保法及施行細則修正，可解決舊法制度下衍生的缺點，建構「保護服務之經費補助」與「單筆定額補償金」雙軌併行制，對馨生人家庭的經濟支持更完整且更具個案彈性。
法務部指出，為避免補償金追不上物價指數，新法明定於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，主管機關應報請行政院核定調整，犯保法施行細則也增訂計算方式及配套措施，使法律更貼近被害人需求。
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核稿編輯：翁世航
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