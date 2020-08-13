補習班必備！透過線上表單有效招生，輕鬆做好課堂管理

如何蒐集更多學生資訊？同時高效能管理班級，提升上課品質！

如何在競爭的補教業中，殺出一條血路？

你可能需要好的教室、好的師資、好的教材...來吸引人注意，在上述的準備過程中已經投入了大把錢財和時間，接下來還必須想破頭、砸更多錢在行銷宣傳上，不然空有優質資源，沒人知道還是沒有用的。

補教業最重視的就是「口碑」與「留班率」，好的口碑可以讓更多學生前來報名上課；好的留班率則可以減少學生的流失，讓補習班的營運進入一個良性經營循環！

這篇文章將會教你如何透過線上表單，在「行銷宣傳」及「課堂管理」中用最少的成本達到最好的效果！

行銷宣傳

招生一大重點就是增加補習班的知名度，觸及並吸引更多學生。你可以準備什麼樣的素材內容來吸引學生呢？

1. 線上課程報名表

首先，台灣學生（12~19 歲）手機上網率為 94%，透過網路觸及到學生的機會遠高於其他線下渠道，因此建立一個線上課程報名表是很重要的！不僅方便學生直接線上報名，不用再跑到現場櫃檯，讓報名程序更流暢，也可以將課程資訊完整放在報名表上，不用顧慮實體傳單有紙本大小限制的問題，讓資料傳遞更詳細！

為了減少你問卷建立的時間，SurveyCake 後台提供「課程報名表範本」方便你將課程介紹或報名資訊標註在報名表中。

課程報名表

Q：報名完該如何繳費？

Ａ：你可以透過「感謝頁轉址」，在報名表單的最後插入「匯款確認表單」，如此一來家長就能透過 ATM 繳費後回報，減輕家長必須特地跑來櫃檯繳費的負擔，也免除學生經手龐大學費現金的疑慮。

匯款確認表範本

以上範本都在 SurveyCake 問卷後台，內含五十多種免費範本可直接套用，範本內容和細節均能自行修改。

2. 招生說明會

直接舉辦招生說明會，是最能讓學生感受上課節奏及老師特質的方式，也能獲得學生及家長的第一手回饋。

說明會報名表範本

如果你的說明會、課程有人數或時間上的限制，可以設定表單狀態，讓表單回收一定的報名人數或時間到期後就自動關閉，不再接受新的填答，杜絕超時、超額報名的困擾。

對於自動化管理表單狀態有興趣的話，請參考連結文章

3. 榜單加持

成績會說話！另一個有效的宣傳方式，就是交出一張漂亮的成績單！但榜單除了製作布條掛在補習班門口，印刷傳單到處分發，還能怎麼擴散呢？

你可以用「線上表單」來擴散你的榜單！在空白介面上不建立任何題型，單純打上榜單資訊後就完成「線上榜單」囉！如此一來就可以到處擴散到 LINE 或粉專上，讓好成績被更多人看到。

4. 提供誘因

宣傳課程時，你可以加一些誘因吸引學生和家長，如：課程優惠碼或抽獎。在早鳥活動或說明會時，適時提供誘因可以幫助課程擴散更容易，你可以在學生填完表單後提供課程優惠碼或抽獎序號，吸引更多人報名招生說明會。

你可以利用 SurveyCake 「預設值」功能，事先將優惠碼帶入課程報名表中，讓報名程序更流暢。

5. 精準灑點

很多補習班現在都有粉專，但你知道該如何精準投遞廣告，而不再白白燒錢嗎？透過在線上表單中埋入 GA 碼或臉書像素，可以進一步追蹤填答者輪廓，如性別、裝置、來源媒介等。

你可以透過埋入臉書像素，選擇投遞廣告給「曾經進入課程報名表單，但未完成填寫的人」，這群人基本上已經對你的課程有興趣了，但還差臨門一腳！此時廣告的效益最大，與其投放給毫無興趣的陌生人，不如投給已有初步認識且感興趣的人！

如果你想知道如何嵌入臉書像素或 GA 碼進入線上表單，請參考以下文章：

問卷調查不可不知的臉書像素設定

問卷調查必知的 Google Analytics 追蹤碼

6. 實體曝光

如果你有一定的預算，可以印刷實體文宣物，如傳單、衛生紙、墊板等，千萬不要白白浪費這些預算。

你可以將線上表單以 QRcode 的方式匯出，印刷在實體文宣物上，搭配學生的手機高持有率，只要一掃描就能直接進入表單，獲得課程報名、說明會報名、榜單等資訊。

SurveyCake 後台提供 3 種免費問卷分享方式－「連結、程式嵌入碼、QRcode」，不管是以連結的方式曝光在 Email、LINE、粉專上，或直接嵌在官網中，或直接印刷在實體文宣品上，都能有效吸引更多人進入你的表單！

介紹完以上六種行銷宣傳手法後，是不是更加了解如何透過線上表單擴散補習班知名度，以及降低報名門檻呢？當知名度擴散開來，學生越來越多，就必須妥善管理日常班級事務，避免教學品質下降。

接下來我們將快速和你分享三個優化課堂管理的小工具，協助你維持高效能管理班級庶務，提升上課品質，進而維持好的留班率。

課堂管理

好的課堂管理，可以讓課堂體驗更流暢。以下將三個補習班日常最常面臨的情況「點名」、「請假」、「課程滿意度」，提供問卷解決方案。

1. 點名

補習班因非義務上課，每堂到課的人數常常不固定，而考慮到學生的安全，老師或行政每堂課都必須點名，以方便後續和家長聯絡。當然，為了鼓勵全勤，點名也可以作為日後獎懲的依據。

以下為點名範本供你參考，老師可以透過手機或平板直接填答，送出問卷後就能即時查看回覆，如對範本內容有興趣皆可直接套用或修改細節。

出缺席點名範本

點名範本最強大的是後台的問卷結果分析，你快速可以查看單一學生缺課次數，也可以查看特定課程或日期缺課的比例，還可以查看平均缺課次數。

透過線上表單點名，可以即時查看記錄聯絡家長，有效避免紙本點名後記錄雜亂及統整不確實的問題，不僅讓老師或行政方便聯繫，也能作為日後獎懲的依據，做更多後續應用。

2. 請假

有點名就有缺席，有缺席就會有請假的需求。以下為請假範本，學生可以事先點選問卷連結或掃描 QRcode 進行請假，避免電話請假可能造成請假記錄不完整，從而以為學生蹺課的窘況發生。

課堂請假單

3. 課程滿意度

一場講座或課程要辦得好，不管是「課程內容的安排」、「講師授課的情形」還是「相關行政的處理」都非常重要。要維持良好的課程品質，就必須持續觀察各面向的滿意程度。

以下為課程滿意度調查範本，除了介面好看且輕易填寫外，最主要是能幫助主辦方和講者，掌握學生的學習狀況，並紀錄相關的個人資訊。

課程滿意度範本

辦講座必備表單－課程滿意度調查範本

兼顧行銷宣傳與高效能班級管理

為了節省你的金錢與時間，用最低的預算達到最好的效果，我們誠心推薦你使用線上表單建立報名表、點名表、請假單及行銷宣傳。將省下來的錢投入在設備、師資與教材上，進一步創造更好的口碑！

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本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：Iris

核稿編輯：Eva