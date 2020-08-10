【台灣好友邦】「香蕉共和國」宏都拉斯，充滿各種治安敗壞的鄉野奇談

台灣的中美洲友邦宏都拉斯最近運氣不太好，前陣子頗受總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）倚重的胞姊因為直升機墜機身亡，最近又傳出總統夫妻都感染武漢肺炎。經過治療，葉南德茲總統應該已經康復，但連總統夫婦都感染，也可見得這波疫情對宏都拉斯的健康衝擊有多大。

這個遠在中美洲的小國，向來不是國際舞台的明星。從西班牙手中獨立後，宏都拉斯就成為美國的後院。聯合水果公司在這裡大量投資，讓香蕉成為宏都拉斯主要經濟作物，香蕉雖然一度繁榮了宏都拉斯，卻因為二十年代經濟大蕭條的關係，讓依賴單一市場、過度專業分工的在地經濟受到重創。

宏都拉斯有大約五分之一的人口實際居住在美國，因為其中許多是非法移民，因此無法有效統計。但每年匯回的外匯驚人，是許多宏都拉斯重要的經濟來源。雖然近幾年美國嚴格取締非法移民，但美國政府也很清楚，許多低階工作美國人自己也不想做，若不依賴非法移民，恐怕許多餐廳、商店也無法運作。因此雙方的關係大概就在這樣互相依賴，偶而取締的狀況下馬馬虎虎的延續下去。

美國對宏都拉斯的政治、經濟影響非常大，因此宏國幾度軍事政變，也都有美國資本主義勢力的影響，有一度很流行稱呼政治烏煙瘴氣的中美洲國家「香蕉共和國」（Banana Republic），宏都拉斯算是最典型的案例。

不過也因為有過大蕭條重創單一經濟作物的經驗，宏都拉斯後來也積極發展其他經濟作物，除了香蕉之外，咖啡、可可、柳橙，甚至近來台灣技術團引進的酪梨，都讓宏都拉斯的經濟作物更加多元。

宏都拉斯的首都德古西加巴，據說是世界上治安最差的城市之一。在各種外交官的鄉野奇談中，老是有走出旅館大門就被搶、歹徒買通購物中心警衛在廁所搶劫之類的事情，也可見得槍枝相當氾濫。據說宏都拉斯可以說是為了自保，人人有槍，每天發生的槍擊謀殺數量自然也不在話下。

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德古西加巴和台北一樣是個盆地，夜晚景色很美，不只可以看見點點繁星，更可以看見盆地周邊丘陵上的住家燈火，夜晚會有種錯覺，覺得這個佔了全國人口比重超過四分之一的城市，真是繁榮無比。不過等到天一亮，德古西加巴就原形畢露，山凹邊上的房子幾乎都是貧民窟，破破爛爛，覺得它美只是因為醜陋被黑夜遮蔽。

因為美國影響力甚大，資本流入尤多，開車在德古西加巴的路上（事實上也只能開車，因為治安太差沒有人願意在路上走），會感覺這街頭相當美國，超大型麥當勞、漢堡王應有盡有，公路也算是平整，頗有美國三線城市的風情，也可以感受到宏都拉斯雖然有嚴重的貧富差距，但正在成長當中欣欣向榮的經濟情況。只是因為這波疫情的衝擊，消費市場必然緊縮，宏都拉斯好不容易有機會往上走的經濟情勢，看起來並不太妙。

近幾年來，台灣和宏都拉斯關係不錯。不只是葉南德茲和蔡英文兩位總統私誼不錯，因為台灣對宏都拉斯開放蜜瓜、牛肉等市場，又有技術團協助解決柳橙、咖啡的病害問題，再加上剛剛說的輔導酪梨種植，讓雙方關係相當密切。不過台灣技術團解決的宏都拉斯農產問題，最重要的好處還是可以讓宏國農產品銷往第一大市場美國。

當然，這幾年宏都拉斯的咖啡豆，在台灣的精品豆市場有不錯的行情，確實也幫這個過去的「香蕉共和國」在台灣打開了新的形象和知名度。為了彰顯台灣和宏都拉斯的情誼，首都德古西加巴的市中心，有一座台北101雕塑。雖然有點不知所以然的突兀，但也可以見得在宏都拉斯人心裡，經常對該國予以協助的台灣，終究是有一席之地。

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