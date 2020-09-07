朱家安 X 陳育萱對談（下）：大考作文想拿高分，謹記「點、線、面」三大要訣

文字：沈眠｜攝影：謝程雁

桃園市立圖書館與逗點文創結社共同舉辦的「雲端閱讀計畫」，邀請哲學作家朱家安擔綱主持，小說家陳育萱擔任嘉賓，與大家分享如何透過寫作來表達自己，成為一個更好的人。兩位講者先前各自分享了對靈感的觀察與想法，接下來，他們要討論如何寫作拿高分！如果你對創作有興趣，也絕對不要錯過喔！

第二堂課：「寫作不難，從這裡出發就沒問題！」

主持：朱家安（哲學推廣者）

講者：陳育萱（小說家、國文教師）

時間：7月22日（三）20:00-21:00

直播網址：桃園市立圖書館臉書粉絲專頁

大考作文奪高分，寫作更上一層樓，密技放送中！

陳育萱先再度指出寫作與作文是截然不同的領域，其後開始傳授身為國文教師的心得。要如何抵達作文的金字塔頂端呢，首先是精確審題，讀懂題目非常重要，如果無有正確審題，很容易偏離焦點。考題必須在有限時間內閱讀長篇文字，加以咀嚼後，再透過個人書寫呈現一己想法。是以，天馬行空並不合宜，考生必須在完全理解題目的深意後，進行最有效率的發揮。陳育萱說：「有些同學題目完全不看，或者一開始就解錯題目的意思，文采再好也沒有用啊。閱讀理解很重要，現在早已不是過去命題作文的年代。」

其次，作文必須架構清楚。文章是由段落組成，而段落是從句子所組成，因此最基本的句子架構要清楚，一句就能結束的，就不要拖到兩三句。陳育萱帶出好老師帶你上天堂的優秀指引：「要記得大考作文不是文采競技場哦，不是引用漂亮句子就能得高分，有時會容易造成詞不達意的反效果。同學們應該做的是，綜合掌握時間、文意與個人意見，做出立體呈現。段落分配必須盡可能注意，不要失去平衡。這些基本功如果能做好，大致不會有問題。」

第三點則是格式正確。陳育萱耳提面命地說：「這是基本中的基本了，文章寫得再好，如果寫字寫得太潦草，標點符號用得混亂，又有很多錯字，那就真的無解了。所以最基本的事，更要好好在意，千萬別踩雷啊。」

陳育萱也分享身為小說家的兩項寫作練習密技。其一是大量閱讀，抄寫句子。陳育萱表示，抄下自己心動的段落是相當好的作法，可以慢慢玩味其中的用字用詞或情境感受力，這是寫作準備狀態的第一步。

其二則是與前一個方法相反，改採放開一切束縛的自由書寫。陳育萱解釋，就是讓筆能夠一直動作，思緒能一直跑的一個方式。「當自己因為太有包袱而寫不出來時，練習什麼都不限制，想什麼就寫什麼，可以在一大早的時候做幾分鐘練習，應該可以喚醒某些感知，讓潛意識釋放。自由書寫可以用任何句子來開頭，例如我喜歡、我記得、我看見、此時此刻我覺得……等等。總之，隨念而寫。」另外，陳育萱建議初學者一開始定鬧鐘，如五或十分鐘，時間到了就停筆。如果寫到一半卡住，則以「我想說的其實是……」重新開始。

朱家安回應：「自由書寫滿好的，從比較不正式的寫法開始，輕鬆沒負擔又可以練習。我自己寫文章之前，也常常會先寫相關的臉書動態，來測試結構、看看大家反應，或在網路上開公開文件，直播寫稿，以獲得最即時、最直截的想法。」

陳育萱旋即又提出「點、線、面」寫作三大要訣。所謂點，即是對於文字的正確用法要能完整掌握，也就是精確度。陳育萱說：「初學者必須自我要求用字的精準度，以及剔除所有錯字。精準度的部分在於細膩度，例如，人的情感高昂時，不會只有『快樂』這樣的詞語，還有更多相關的其它語彙。」易言之，如何確立文字的本身，與它所指涉的正確意涵，就是此一階段的任務。

而線是連綴文字，使各小段之間的關係保持有機，並且能確保不會出現上下句內在存有邏輯不合的情況。陳育萱表示，當描述一件事情時，最起碼不能讓人產生很大的誤讀，以確保文字能夠傳輸你的意念。

面則是要組合段落成為一篇文章，而整篇文章觸及的意涵應該是具層次感的。陳育萱肅顏道：「有些文章著重邏輯性，有些側重抒情，這只是簡單舉例，還有很多可能。不管哪一種，寫作的人都需要讓讀者理解或體會你所設定的層次。而恰如其分的小標，可以達到助攻效果。不想列小標的話，也必須在寫作大綱中，明確完成自己想觸及的層面與程度。」

節目最後，兩位作家分享對己身大有裨益的寫作之書。

陳育萱大力推崇義大利小說家伊塔羅．卡爾維諾（Italo Calvino）的演講集《給下一輪太平盛世的備忘錄》。她動情地說：「我喜歡卡爾維諾以文學之眼為我們帶來新的目光，為我們提點他如何看待世界的方式，像是他談論的輕。他說『輕』伴隨著精準、確定，而不是模糊、隨興。『人應該輕如小鳥，而不是輕如羽毛。』這句話是不是就很能引起我們對於輕的準確想像呢？」

朱家安認為，日本學者戶田山和久的《論文教室》是札實的寫作書，他直率地講著：「這一本滿好看又好笑，但如果一整本寫作書，你還是覺得比較難消化，也不妨參考我跟朱宥勳合寫的書《作文超進化》，相對來說，是較為輕薄短小的版本。總之，希望大家都能找到一本能夠陪伴一輩子、受用無窮的寫作書。」

礙於直播時間限制，朱家安在直播結束後，與陳育萱討論了論說文的寫法。朱家安舉了一個惡搞的作文題目：「人應該少吃香菜嗎？為什麼？」來說明文章架構。其寫法會分有三步驟：第一是「背景」介紹問題，像是：香菜是臺灣料理常用的調味料，舉凡粽子、肉羹都能出現香菜。不管喜不喜歡，在臺灣的夜市和餐館，都有可能偶遇香菜。第二是「主張」說明主要想法，像是：香菜很常見，當然，吃香菜不會死，也不可能立法吃香菜，但凡是在意食物滋味的人，都不該吃香菜云云。第三為「理由」，有什麼強大好理由支持自己的主張？或許可以這樣寫：香菜是一種味道很重的香料，不管你喜不喜歡香菜的味道，香菜的味道都會遮蔽食物裡其他原料的味道，這讓食物的味道變得單調。

朱家安順著說明：「照這方向，結論就可以寫說，如果你想吃出好滋味，你應該避開香菜。當然，這個題目跟立場都是假想的，不見得代表你真正的想法，但從這例子大家可以看到論說文的基本架構：背景、主張、理由，這是最陽春的論說文架構，也是每個論說文都有的架構。」練習寫論說文，不見得要採取你真的認同的立場，有時候跳換立場，從反方的角度論述，或許更能激化自己從不同角度去思考，並且想到過去無法想及的面向。如此也就能更保有自己的正確性論據，並不會因此改變了原有的正方立場和觀點。所以，轉換立場其實是非常棒的思考練習哦。

本文經逗點文創結社授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航