《我的山間初夏》導讀：為什麼一、兩公里的平凡山徑，要用一萬字的篇幅來寫它呢？

文:詹偉雄(文化評論家,meters書系總策畫)

And this our life, exempt from public haunt.

Finds tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything.

我們的生活,沒有人眾的喧豗,但是在樹裏可以發現喉舌,流水裏發現書卷,在岩石裏發現訓誡,處處都可以發現益處。

——威廉.莎士比亞(William Shakespeare),劇作《皆大歡喜》(As You Like It, Act II, scene 1, line 15 ),梁實秋譯

The trees encountered on a country stroll

Reveal a lot about a country’s soul…….

A culture is no better than its woods.

漫步一國所見之樹

大大透露了該國的靈魂……

一個文明,怎比得上它的森林。

——詩人奧登(W.H.Auden),田園詩(Bucolics, part II, Woods,題獻予俄羅斯音樂家 Nicholas Nabokov)

Wilderness is not only a condition of nature, but a state of mind and mood and heart. It cannot be confined to the museum-case status—seen only as a passing diorama from superlative throughways.

荒野,不只是一種自然的狀態,而更是一種心靈、情緒與情懷的狀況。它無法受限於美術館裱框的那種際遇,被人們從高高在上的高速公路上,浮光掠影般地觀看。

——安瑟.亞當斯(Ansel Adams),拍攝優勝美地國家公園而知名的攝影師