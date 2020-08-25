想退休得先存九億生活費，韓國造就一整代不安的「年輕老人」

想必已經有很多人已經注意到台灣少子化問題，但除了少子化，人口負成長議題，近日也浮上檯面，如台灣內政部於2020年4月釋出的最新人口統計數據，顯示台灣1月至3月的死亡人數達4萬6967人，大於出生人數4萬414人，換句話說，今年台灣第一季人口指數呈現負成長6553人。

此社會現況的確令人擔憂，但社會生活與現象是一環扣著一環，除了少子化、人口負成長，也讓我們看到台灣老年人口日益增多，爾後的長照政策、社會福利等專業領域，未來將備受國民關注。

但對我們自身而言，青年壯年時期辛勤工作，等來到老年時期，該如何調整自己的心態與面對自己的老年生活呢？一提到此問題，很多讀者首先想到的，便是「退休金」問題。

筆者多年前，曾經撰文過〈韓國人為什麼害怕退休？經濟壓力之外，「面子」也是老後不幸福的關鍵〉與〈銀髮凋零之路：無社緣、無血緣、無地緣的日本「無緣死」〉二文，曾探討韓國老年人與退休金問題，文章內提及人們即將面臨到2020年，國民平均壽命超過80歲國家，多達31個高齡社會，甚至迎來「百歲人類」（Homo Hundred；根據根據聯合國2009年提出的〈世界人口高齡化報告書〉）時代。

同時，筆者也指出，2030年韓國女性的平均壽命，將由2010年的84歲攀升至90.8歲，突破過去人類均壽90歲上限，成為世界第一外，男性平均壽命也將由77歲提升至84歲，雙雙位居全球之冠，到時可望超越日本，稱冠全球壽命第一長的國家，同時成為人均壽命增長最快的國家。

然而，作為保障晚年人們的物質生活的「退休金」，若以韓國當地所統計出來的數據，人在體感退休年齡50歲前後退休，未來還有將近三十多年要過，得預先準備將近約九億韓元（折合新台幣約2368萬元）的生活費，當然這個數字還不包含每年的通貨膨脹率，與子女高昂教育費，抑或用在自己晚年，約莫17年之久的「病院身世」醫療支出，而為了準備這麼高額的退休金，也讓多人活到老做到老，老而不休啊。

而筆者這兩篇專文雖以韓國為例，但每個人都會變老，都會面臨自身老年生活，可以說是一個普遍化、全球化問題，甚至，最基本屬於人自身生命的重大議題。

也就因此趨勢，讓許多人注意到「老人學」（gerontology，抑或「老年學」）。「老人學」一詞，最早由1903年的俄國生物學家，同時也是諾貝爾生理學或醫學獎得獎者埃黎耶・埃黎赫・梅契尼可夫（Ilya Ilyich Mechnikov，1845－1916）所提出的概念。

而老人學主要處理的議題，即是隨著人類醫學技術快速發展與提升，物質需求也普遍「過剩」情況下，人們平均壽命不斷延長，越活越久，老年人口急遽增加，儘管我們依循現今社會，訂出的法定退休年齡約60－65歲左右，但是退休後的「養老」生活，算一算仍有20、30年之久，那麼「我們要如何過好老年生活？」、「如何面對自己晚年生活？甚至百歲時代呢？」等問題，都是老人學嚴肅以待的課題，也極為貼近我們每人晚年生活。

人們如何面對自己晚年生活問題，在許多學理內也已被廣受討論，如心理學內的「發展心理學」（developmental psychology），也曾針對「老人學」發言。

眾所皆知的，發展心理學所注重的「個體發展」（即人類個體在生命成長的每個階段歷程內，所經歷的發展類型），原先將人類發展大致分為三個時期：兒童期、青年期、壯年期；然而，來到20世紀初期，則再一步細分為五個階段：嬰幼兒期、兒童期、青少年期、青年期、壯年期，而在這段時期的發展心理學家，普遍認為人類發展，不論是身體特徵、個性等各方面，大多已在青年時期就已完成，壯年期則是延續青年時期的發展而來，維持已經成形定性的生命。

然而，等到20世紀後半葉，「高齡化社會」正式來臨，發展心理學也出現了「活到老學到老」等畢生發展概念，易言之，過往人們所認為學習應該只侷限在學生階段、青少年期階段的想法，已經不符合潮流，而是人們一輩子都在發展，因此人們的心態也得有所轉變，老人學也漸漸受到眾人關注。不得不說，將近百年前提出老人學的梅契尼可夫，十分具有遠見。

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然而，我們之前提到的老年問題，多與物質「養老退休金」有關。但近日讓我有感的是，當我重讀韓國知名文化心理學家金珽運（김정운）《偶爾也需要強烈的孤獨》（가끔은격하게외로워야한다），發現他提出了一個非常有趣且值得與大家分享的觀點，即老齡化社會的根本問題，並非僅僅只有「養老金」問題，更是退休後老人的「身份認同」危機。

早年留學德國柏林自由大學心理學系，爾後取得碩士與博士學位，回國於大學任教的金珽運，他從心理學角度講解人們來到老年後，「身份喪失」的現象，特別是從「格式塔心理學」（Gestalt theory）切入。

那麼何謂「格式塔心理學」呢？若我以簡單的例子來說明，就是讀者們常常會在一些心理測驗內，看到一些製作特別精巧的「視錯覺圖片」，一開始看的話，人們可能在這幅圖片看到一位老婦人，但又細看，又變成了兩個人的側臉或其他圖樣，隨著我們對「整體視角」的不同，所看到的整體圖像也不同。

為什麼會這樣呢？而這樣的現象，即格式塔心理學試圖解答的問題——人們是如何感知外在事物的「整體」呢？為什麼人會產生這樣的「整體」？且人們為何又是以一個整體脈絡來感知與把握外在事物，而非先從組成整體的各個鬆散部分而成呢？同時，當我們看著這幅圖畫，若是以「老婦人」作為整體來掌握的話，此時老婦人成為焦點、前景，而其他部分則後退成為背景，反之亦然，因此「脈絡」也就成為格式塔心理學所具體研究的對象。

而從其中又發展出「格式塔心理治療法」（Gestalt therapy），此治療方式約於1940、50年代，由弗雷德里克・皮爾斯（Friedrich Salomon Perls，1893－1970）所提出來的，儘管其治療原理並不完全等同格式塔心理學，但它主要關注的仍是人們在社會群組內所扮演的角色，與所處的重重複雜的人際關係等「脈絡」下，是如何影響我們自身情緒的產生等。

因此，當人們年老後，特別是金珽運所指出的，曾經從事教學或指導性工作等「權威式」、社會階層較高的退休人員身上，例如高級公務人員、教授、公司高級主管或政治家等職位，儘管他們在退休後，生活發生改變，但卻沒有知覺到自己的存在「脈絡」也跟著起變化，還一直提到當年勇、重複以前掛在嘴邊的話，但肯傾聽他們的年輕人已經不多了，因為他們的脈絡已經不同過往，甚至與晚輩大不同了，他們自身過往所生活的「格式塔」，隨著年齡增長，有所改變甚至破壞，他們已經不再是年輕時，一跟人見面就拿出名片，以上面的頭銜「認同」自己的年紀了。

而處於生活格式塔已經改變甚至破壞的老人，就我看來可能會形成底下三種情況：第一種是正面地深切瞭解到，自己生活現況已經改變，在行有餘力，坦承面對自己終老現況（人要服老），可能藉由學習（諸如現今台灣很多終身學習機構或政策的檢討）抑或興趣，培養建構起自己新的生活脈絡，與新的人際關係，最終得到自我認同。

而另一種即是他們可能不自知，且繼續怨天尤人，懷念起過往時光，認為怎麼現今沒有年輕人再聽他們說話，甚至老是拿自己價值觀（抑或僅剩的身邊資源），挖苦起後起之輩，完全忽略瞬息萬變世間，最終成為「怨嘆老人」。

最壞且同時可能是最為悲慘的情形，則是老人深感到「自己喪失社會存在感」，失去了他人與自身的「認同」（註），完全無法確認自己存在價值，形成不安感，而這種不安感形成了一種弔詭，因為「不安」感大多屬於對未來茫然無知、沒有方向的年輕人才有的情緒。

但一位年過六十歲，曾擁有豐富人生經驗的「過來人」，反而應該在年輕人感到困惑迷茫時，及時給予指導和安慰，但這樣的不安感，卻發生在他身上，不知道自身要怎樣度過人生後半場，造成不安的「年輕老人」越來越多，而從其中也有可能對社會造成一定不穩定影響，引發諸多現代疾病與悲劇，諸如老人憂鬱、孤獨死、世代理解落差等。

而當我們從心理學認同角度釐清老年問題，進一步，人們想避免成為上述這些悲嘆老人，或不安年輕老人，該怎麼做呢？我想，金珽運給了一個親自示範，也是我一直認為很重要的「興趣培養」：金珽運他於50歲，2012年的那年，辭去人人稱羨的大學教授一職務，帶著「從現在起，只做自己想做的事」念頭，前去日本投入早年夢想已久的繪畫學習生活，甚至2015年還得到京都嵯峨藝術大學短期大學部日本畫的畢業證書，迄今仍是活力旺盛地創作、筆耕不斷，他在「學習」中重新面對屬於自己的老年問題，且在其中找到對於自己的認同，完成他自己一直想做的事。

總歸到底，當我們年輕時辛勤工作，為了自己的退休金努力之際，有時也得停下腳步，想一想自身是否有培養「興趣」，抑或「學習、完成（某事物）的心」，等來到晚年，當我們不再面臨考試、學歷、升遷等外在壓力時，這些興趣與學習，都有可能助於我們另一階段的「自我認同」。

否則，喪失自我認同的老人，不幸的話，恐成為台灣人嘴中的「三等」：「等吃飯，等孫子回來看他，以及等自己生命最後一天來臨。」

任誰都不希望成為這樣的老人吧？

註：「身份認同」（identity）是由是德裔美籍精神分析學者愛利克・埃里克森（Erik Homburger Erikson, 1902-1994）所提出的心理學術語。此詞由identify「確認」、「識別」演變而來，具體表示出「自我認同」、「自我同一性」之意，換句話說，身份認同指向問「我是誰？」，甚至更為深層「我生存的價值是什麼？」等問題。

而值得一提的事，埃里克森在發展此認同術語時，自身在成長過程內，也曾面對身份認同的混淆—自己到底是德國人、丹麥人，還是猶太人？因此，他才把「身份認同」這一概念積極納入心理學發展理論內。

而根據金珽運在書中，簡單提及埃里克森的社會心理發展理論，言及個體對自己存在狀態的「自我認同」，是此個體在社會內，經由長時間的外人或自我評價所得出的結果，但一個人的人格發展，並非僅終止於兒童或青年時期，而是貫穿中年與老年的整個人生，為一種整體發展，且隨著人們於各個階段的社會互動方式不同，心理機制也會有所不同。

因故，「韓國中年男性面臨著非常嚴重的自我認同危機，即當他退休後，名片上的頭銜消失那一瞬間開始，這些人際關係都被劃上了休止符。」那時，老年人得重新面對青少年時期的「我是誰？」身份認同的質疑，而當一個人再也看不到新的發展或可能性時，疏離感和憂鬱便會乘虛而入，人們心理上也隨之急遽萎縮，而韓國大多數男人在退休以後，都不得已，以這樣狀態再活30年。（此部分詳細說明，請參閱，金珽運，김정운，《偶爾也需要強烈的孤獨》，中信出版集團，頁45）。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航