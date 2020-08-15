歐洲各國訂下「禁售燃油車」年限，台灣機車產業不轉型就淘汰

上一篇介紹了亞洲機車大國的電動機車產業政策，發現亞洲各國無不加大對運具電動化的政策力道，這項事實，與油車業者疾呼的「油電平權」恰恰相反，亦即，台灣燃油機車在亞洲的產業優勢正備受威脅。有鑒於東亞各國在機車的使用比例與密度較高，對台灣機車的產業環境應有相當的參考價值。

環保團體地球公民基金會日前發文，駁斥某業者所提出，六、七期燃油機車和電動機車一樣環保的說法。「油電併行」的前提需建立在汙染物質的排放量相當的條件下，若加計發電方式與輸電耗損，燃油機車的污染物仍是電動機車的百倍以上，進一步檢視，全球僅有台灣成為補助燃油機車銷售的國家，若將污染排放從不及格變成勉強及格的產品，就誇大為環保運具，進而侈言「油電平權」，無疑是貽笑國際、自我安慰的做法。

為了對全球各國電動車輛產業政策有更全面的了解，本文將政策觀察的視野從亞洲各國移轉到歐洲，看看最重視永續環保的歐洲如何看待運具電動化的趨勢。

歐洲：運具電動化的先驅

歐洲各國為了達成《巴黎協定》的規範，各國政府除了要求車廠改善燃油引擎的效能、同時提供電動運具補助力求轉型外，許多國家更是明確訂下了全面禁售汽柴油車的時程表，減碳決心不言可喻。

英國：英國獨立報指出，首相強森宣示英國將在2035年停止銷售燃油車，包括汽油、柴油和混合動力車，期待在2050年達到零碳排放的目標。除禁止燃油車銷售、上路外，更針對零碳排且續航力達30公里以上之電動輕型機車，及續航力達50公里以上之電動摩托車，提供達20%的購車補助，最高限額1500英鎊，折合台幣約5萬5千元。 法國：根據BBC報導，法國能源部長尼古拉斯·霍洛表示，為實現《巴黎協定》目標，法國計劃從2040年起全面停止出售汽油車和柴油車。另外，為鼓勵電動機車發展，馬達功率大於3千瓦之電動機車，將提供27%的購車補助，上限達900歐元，折合新台幣約3萬元；馬達功率小於3千瓦之電動車，則提供20%的購車補助，最高限額為100-200歐元，折合新台幣約3300元至6600元不等。 比利時：依據車輛公會所整理2019年台灣機車外銷金額國別統計表指出，比利時為台灣機車出口金額第六大國，根據富比士報導指出，比利時政府已宣布將在2030年起禁售燃油車，而為鼓勵電動機車發展，政府將提供電動機車增值稅減免15%之優惠。 德國：早在2016年媒體報導即已提到，德國將在2030年全面禁售燃油車，這對汽車工業大國的德國來說，無疑是展現產業轉型破釜沉舟的決心。此外，德國更推出獎勵政策，只要於2011年5月18日至2020年年底間首次登記的電動機車將免稅10年，期滿後減稅50%。設籍於慕尼黑再享購車補助25％，最高可達1000歐元。 荷蘭：媒體報導指出，荷蘭政府預計在2030年禁止燃油車上路，以達到全面零排放的目標。另外，2017年電動機車產業創新躍升計畫中也提到，阿姆斯特丹補助汰換電動機車，最高可達750歐元。 西班牙：西班牙為台灣機車外銷出口金額的第三大國，根據路透社報導，西班牙政府預計於2040禁止銷售燃油車。西班牙電動機車市場現況一文中指出，觀察近年來西班牙政府為發展電動機車，政策方面提供稅賦減免及購車補貼，電動機車最高補貼750歐元(4kW以上車型)。另依據車輛的可行駛距離，續航力小於40KM的車款，提供單次額外補貼2.7歐元；介於40~90KM的車款，補貼3.7歐元；若續航里程達90KM以上，則補貼5.5歐元。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

除上述國家外，2019年10月，丹麥領軍10國，要求歐盟2030年禁售燃油車，包含挪威、丹麥、愛爾蘭、冰島等國都有意制定禁售燃油車時程，並提出補助電動交通載具的各項方案。歐盟各國力拼油車轉型的方向已大勢底定，剩下的只有各自設定目標期程的先後問題。不過遠在歐洲的燃油車政策，和台灣產業又有什麼關係呢？

不轉型就淘汰！台灣油車外銷歐洲大幅衰退

不同區域對機車的使用習慣和程度有所落差，政策對民眾及產業可能產生的影響，當然不可一概而論。不過若仔細觀察台灣機車大廠外銷全球的數字不難發現，歐洲對電動運具的迫切期待，自許為機車王國的台灣，恐怕難以置身事外。

禁售年分 2025年 2030年 2035年 2040年 禁售歐洲國家 挪威 德國、尼德蘭（荷蘭）、比利時、愛爾蘭、冰島、丹麥 英國 法國

西班牙

資料來源：台灣智慧移動產業協會整理

以2019年12月台灣機車出口地區統計表來看，外銷區域佔比第一名為亞洲地區約42%，第二名為歐洲地區約為30%，歐洲市場為台灣機車出口第二大區域，然而整體歐洲的制度規範正在快速轉變，台灣機車產業無法跟上電動化的革新，也導致外銷出口節節敗退。從近年來的台灣機車出口地區統計的資料進行計算，隨著電動化的趨勢越趨明朗，台灣外銷歐洲市場的衰退比例就越高，無論是CBU整車銷售數量又或是KD套件數量都面臨大幅衰退，若再不力求轉型，未來台灣機車產業鏈的上下游業者及從業人員，恐將面臨前所未有的寒冬。

外銷歐洲 單位：輛 年分 2015 2016 2017 2018 2019 CBU（完成車）

銷售數量 80,441 69,285 65,161 42,509 39,812 成長率 -11% -14% -6% -35% -6% KD（機車套件）

銷售數量 20,523 21,026 20,542 15,021 7,614 成長率 9% 2% -2% -27% -49%

資料來源：台灣區車輛工業同業公會統計資料，台灣智慧移動產業協會整理

台灣機車產業應團結一致，共同轉型升級

燃油機車過去陪伴台灣走過經濟起飛，完整的產業鏈與經濟價值不只創造了大量的就業機會，更是撐起台灣機車王國的內外銷奇蹟。然而，台灣機車產業的競爭力近來卻在國際市場上大幅衰退，除了面對創新研發裹足不前外，更是挾數十年來的產業資本及政治人脈，高唱獨步全球的「油電平權」，令人憂心台灣機車王國的前景。

Photo Credit: 中央社

從亞洲機車大國到歐洲市場，世界各國無不因為要減少空氣污染或環境永續發展，而大量鼓勵電動車輛的發展，包括燃油車限期禁售，以及政府獎助電動機車的相關技術與銷售，目的無非是希望機車市場能夠加速轉型升級，帶動製造業、移動載具與永續健康生活的三贏局面，為下個世代的綠色運輸打下強健的基礎。

無論是運具電動化的目標期程，又或是銷售、電池技術的獎勵補助，政策的制定從來都不是獨厚任何單一廠商而存在，而是開放所有願意改變、願意競爭、願意承擔風險的廠商，用技術、用創新、用實力，共同奠定台灣電車王國的國際地位，站穩下個世代綠色運輸的浪潮。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航