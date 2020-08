《波希戰爭》：伊斯蘭教與基督教、東方與西方延續千年的新仇舊恨

文:湯姆.霍蘭(Tom Holland)

前言

二○○一年夏天,我的朋友出任某間大學歷史學系主任。九月新學期開始前,許多他所做的決定中,其中一個特別具有爭議性。不記得從什麼時候開始,系上學生都被要求畢業前提交一篇研究希特勒崛起的論文。現在,我的朋友卻要改弦易轍。他建議把希特勒換成為一個很不一樣的題目:十字軍東征(the Crusades)。這個極端的提議招來陣陣撻伐之聲。

系上的同事質問說,研究一個離開當代關懷那麼遠的題目意義何在?我的朋友回答說,讓歷史系學生研究一個不是和二十世紀獨裁者完全有關的課題,也許對他們有所裨益。但是這個回答只引起了更大的憤怒。其他教師認為,極權主義是一個活生生的題目,十字軍東征從來不是。試問,伊斯蘭教和基督教之間的仇恨,還有東方和西方之間的仇恨,與當下的世界有何關係?

當然,這個問題在幾星期後的九月十一日便得到了回答。當時,十九個劫機者心懷某種源自中世紀的怨氣,讓自己和數以千計的無辜者化為灰燼。十字軍東征從來沒有結束——至少賓拉登(Osama bin Laden)這樣認為。他早在一九九六年便提醒過伊斯蘭世界:「你們不應該不知道,伊斯蘭百姓一直受到猶太復國主義——十字軍聯盟(Zionist-Crusaders alliance)加諸他們的侵略和不公不義。」

雖然擅長利用現代世界的航空飛行和大眾傳媒進行威脅活動,但長久以來,賓拉登都是從中世紀的視角詮釋當今的世界。在他的宣言裡,過去和現在常常合而為一:撻伐美國或以色列令人生畏之傷害罪行的同時,也要求恢復穆斯林對西班牙的統治或中世紀的哈里發國(Caliphate)。無怪當小布希總統在一個沒有心防的時刻,形容他對恐怖主義的戰爭為「十字軍聖戰」時,他的顧問會要求他永遠別再使用這個要命的字眼。

當然,一位美國總統比一位沙烏地狂熱份子不了解中世紀歷史的種種細微之處,這點並不讓人意外。「他們為什麼恨我們?」在九一一事件之後的幾星期,小布希總統不是唯一絞盡腦汁想回答這個問題的人。每份報紙都有學者試圖解釋穆斯林為何憎恨西方。有些人把原因歸咎於美國幾十年來的外交政策,有些人歸咎於歐洲殖民強權對中東的瓜分,還有些人順著賓拉登自己的分析,把原因回溯到十字軍東征。二十一世紀首次重大危機竟然可能來自一種古老的仇恨,這著實是個尖銳的諷刺。

在此之前,全球化一直被認為會帶來歷史的終結,但現在,它似乎還將某些令人厭惡的幽靈自其古老的墳墓中喚醒。有整整幾十年,西方都是透過共產主義來界定東、西方的差異;但現在,它回到俄國大革命之前的習慣,改以伊斯蘭教來界定。伊拉克戰爭、反移民情緒(特別是反對穆斯林情緒)瀰漫歐洲,還有是否該讓土耳其加入歐盟的問題,這一切都和九一一攻擊事件加在一起,讓人痛苦地意識到,基督教西方和伊斯蘭教東方之間仍存在著一道鴻溝。

蓋達組織和哈佛學者都各自主張,文明在新世紀注定會發生衝突。情況是否如此仍充滿爭議。但無可爭辯的是,不同的文化(至少是歐洲和伊斯蘭世界的文化)都被迫檢視自己身分認同的基礎。吉朋(Edward Gibbon)固然說過:「東、西方的差異是武斷的並圍繞著全球變動。」但「東、西方互不相容」卻可輕易成為歷史最持久的假設。這個假設比十字軍、伊斯蘭教和基督教都還古老,其血緣可上溯至近兩千五百年前。「他們為什麼恨我們?」——歷史本身就是隨著這個問題而誕生。因為正是東、西方的衝突,讓世界第一位歷史學家在西元前五世紀時發現了他畢生關注的主題。

這位歷史家名叫希羅多德(Herodotus)。他是希臘人,出生於今日土耳其的渡假勝地博德魯姆(Bodrum)——當時稱為哈利卡那索斯(Halicarnassus),因此他是在亞洲的邊陲地帶長大。他對東、西方的人為何那麼難和平共處大惑不解。表面上看來,答案很簡單。希羅多德指出,亞洲人把歐洲人看成為異類,「所以他們相信希臘人將永遠是他們的敵人。」

但他也承認,一開始這種裂痕的產生是個謎,也許是因為希臘海盜曾綁架過一、兩位公主嗎?還是因為特洛伊遭縱火焚燬?「這至少是許多亞細亞民族主張的理由,但誰又能確定他們說得沒錯?」就像希羅多德深知的,世界如此之大,以至於什麼都是言人人殊。然而,東、西方衝突的起源雖不可考,但它的後果卻直到最近仍清楚明白,而且讓人悲痛。差異孕育出猜疑,而猜疑孕育出戰爭。

那確實是一場史無前例的戰爭。西元前四八○年,也就是大約在希羅多德寫作他的《歷史》(編按:又稱《希臘波斯戰爭史》)四十年前,波斯國王薛西斯(Xerxes)率領大軍入侵希臘。這類軍事冒險一直是波斯人的專長。那幾十年間,勝利——快速壯觀的勝利——看來是他們與生俱來的特權。他們戰無不勝的氛圍反映在他們前所未有的征服範圍與速度上。

波斯人原本只是沒沒無聞的山地部落,生活範圍侷限於今天伊朗南部的平原和山區。然後,在僅僅一代人的時間裡,他們橫掃中東,粉碎大批古老王國和著名城市,建立起一個從印度延伸至愛琴海海岸的帝國。經過這一系列的征服活動,薛西斯成了世界上最有權勢的統治者。他能動用的資源看似無窮無盡,多到讓人感到麻木。歐洲將要等到一九四四年夏天的諾曼第登陸(D-Day),才會歷經另一次同等規模的入侵。

與波斯這個空前未有的世界主宰相比,希臘人儼然是小國寡民,而且嚴重分裂。希臘只不過是個地理名詞:不是一個國家,而是由一批爭吵不休和經常互相暴力相向的城邦所構成。的確,希臘人自視為一個民族,由相同的語言、宗教和風俗統一起來;然而,耽溺於彼此攻伐看來才是各城邦最大的共通點。波斯人在崛起早期時發現,要征服住在今日土耳其西部的希臘人(包括希羅多德的故鄉)十分輕鬆容易。就算是希臘本土的兩大強權——初生的民主國家雅典和軍事化的國家斯巴達——看來都裝備低劣,難以有效作戰。所以當波斯國王決定征服生活於其龐大帝國西部邊境的分裂民族時,結果看似已然注定。

令人震驚的是,面對這支有史以來最龐大的遠征軍,本土的希臘人成功擋住了進攻。入侵者被趕了回去,希臘捍衛了自己的自由。在希臘人自己看來,他們如何打敗一個超級強權,始終是個最不尋常的故事。他們究竟怎麼做到的?為什麼做得到?起初又是什麼原因,導致波斯人想入侵希臘?這些問題在四十年後依然緊迫,促使希羅多德運用全新的體裁對這段歷史展開研究。歷來首次,有位歷史家不是把一場衝突歸因於傳說中的古代或某些神明的喜怒,而把它解釋為一些他可以親自驗證的原因。

他因為只採用尚在人世的報導人或見證人提供的材料,而成為第一個人類學家、調查記者和海外通訊員。他好奇心不知疲倦的成果不只是一部論述,還是對一整個時代氣度恢弘、多樣化且兼容並蓄的分析。希羅多德形容自己從事的工作為「探問」(historia)——這是「歷史」一詞最初的含義。他在人類第一部歷史著作的開篇這樣寫道:「我在這裡寫下它們,是為了讓過去的記憶得以保存下來。我的手段是記述希臘人和異族人的非凡功績,首先是再現他們如何走向戰爭。」

當然,歷史學家總愛主張自己處理的課題意義重大。希羅多德的情況則是,他的主張歷經了兩千五百年的考驗。在這段期間,這些看法依靠的假設——波斯人和希臘人的大戰具有無可比擬的重要意義——得到了確認。例如穆勒(John Stuart Mill)指出,即使被看成為英國史的一部分,馬拉松之戰仍比黑斯廷斯之戰(Battle of Hastings)更重要。出乎人們對一個德國哲學家的預期,黑格爾(Hegel)以一種更雄渾的口吻宣稱:「整部世界史的利益戰慄地懸於一線。」

事實的確如此。任何有關不屈反抗的傳奇故事都讓人熱血沸騰,更何況故事中的取勝希望是如此渺茫。當波斯人試圖征服希臘本土時,攸關重大的不只是那個被薛西斯視為恐怖主義的國家——雅典的存亡。若被一個外族的國王征服,雅典人將永遠沒有機會發展出他們獨一無二的民主文化。很多讓希臘文明非常殊異的特徵將消失不見。如此一來,羅馬繼承與再傳遞給現代歐洲的遺產將變得無比貧乏。若希臘人戰敗,西方不只將輸掉它爭取獨立和生存的第一場鬥爭,甚至也不可能有「西方」這樣的實體出現。

無怪波希戰爭的故事會成為歐洲文明的起源神話,並被視為自由戰勝奴役、公民美德戰勝專制主義的原型。顯然地,在宗教改革之後,隨著基督教失去號召力,馬拉松和薩拉米斯戰場上的英雄事蹟開始激勵許多理想主義者,並被認為足以完全取代十字軍,成為西方美德有教育性的典範。它們也更符合原則性,因為畢竟是出於防衛而非侵略,是為自由而非宗教狂熱而戰。

其中一個插曲——「四千人對抗三百萬人」的溫泉關之戰——特別具有神話力量。出於一時之念發起戰爭的亞細亞大軍;決心不成功便成仁的斯巴達國王李奧尼達(Leonidas);還有他手下三百勇士視死如歸的勇氣:在這則故事中一應俱全。早在十六世紀,法國大文章家蒙田(Michel de Montaigne)即主張,雖然希臘人打過的其他勝仗「都是天底下最輝煌的勝利,但加在一起都比不上李奧尼達國王和他的戰士們在溫泉關的光榮犧牲。」

兩百五十年後,拜倫勳爵(Lord Byron)驚見,當日的希臘淪為土耳其蘇丹(Turkish Sultan)治下的一省,確切知道從歷史書的哪一部分才能找到最激昂人心的戰爭號召。

大地啊,把斯巴達人的遺骨 從你的懷抱裡送回來一些吧! 只給我們三百勇士中的三個也好, 好讓溫泉關之戰歷史重演!

拜倫勳爵日後將身體力行,模仿李奧尼達的榜樣,為解放希臘的光榮事業而死。拜倫之死(現代第一回真正有意義的名人之死)為李奧尼達增添了光彩,有助於確立溫泉關作為為自由殉道的楷模。小說家威廉.高登(William Golding)在一九六○年代初期造訪溫泉關時也曾納悶,何以儘管斯巴達自身是那麼「不美麗且殘忍的城市」,溫泉關卻讓人激動不已?

首先,這不僅是因為人類精神——猶如酒杯會隨著小提琴聲發生共鳴——會直接對一個關於犧牲和勇氣的故事產生反應,而且還因為在非常久遠的歷史長河中,這支隊伍站對了邊。李奧尼達具有意義的一小部分在於,我能前往任何我想去的地方,寫任何想寫的東西。他的貢獻在於讓我們擁有自由。

這番話既感動人心,也是一個事實。但若我們冷靜反省便會知道,高登的讚美之辭也可以為希特勒(Adolf Hitler)所用。對納粹(Nazis)來說,溫泉關之戰也是希臘歷史最輝煌的篇章。三百名守護溫泉關的勇士被希特勒視為真正「主人人種」(master-race)的代表,是專為戰爭而生養,他們是那麼純正的北歐人種,以至於根據「元首」一個異想天開的猜測,他們出了名難喝的肉湯乃源自於石勒蘇益格——荷爾斯泰因(Schleswig-Holstein)。

一九四三年一月,史太林格勒血戰方酣之際,希特勒把德國第六軍團比擬為斯巴達三百勇士,後來,第六軍團的司令官投降之後,狂怒的希特勒又說,他士兵們的英勇行為「被一個沒骨氣的懦夫一筆勾銷。」德國軍隊也因此失去了一個創造自己新溫泉關的大好機會。

從納粹也像蒙田、拜倫和高登那樣熱烈認同三百勇士這點來看,意味著任何把斯巴達人描述為自由捍衛者的做法,大概都沒道出全部的真相。真相一如往常,比神話更複雜且引人入勝。若薛西斯成功征服希臘並佔領斯巴達,那確實是這個自豪城市自由的末日,因為波斯國王把所有屬民都看成奴隸。然而即使被勞役,依然有程度之分。對他們的鄰居來說,這種被斯巴達人看成比死更悲慘的命運說不定反而是一種祝福。

因為正如希特勒充分意識到,斯巴達的偉大建立於對鄰邦的無情剝削上,是對待「劣等民族」(Untermenschen)的最佳榜樣(納粹將在波蘭和被佔領的俄羅斯殘忍地起而效尤)。幾乎肯定的是,擅於利用屬民敵對關係的波斯君主將皇恩浩蕩地解放並保護斯巴達的鄰邦。對那些世世代代受苦於斯巴達人壓迫的人來說,薛西斯的統治可能會讓他們覺得彷彿獲得了自由。

這確實是一個重大且能塑造歷史的弔詭:在某些情況下,人們可能會歡迎一個外國強權的併吞。薛西斯當然就像希臘人眼中的他那樣,是個專制的暴君,是有千年歷史的伊拉克、阿卡德(Akkad)、亞述和巴比倫傳統的繼承人:這些王國總把強者征服弱者視為理所當然。鐵腕統治是伊拉克帝國風格不變的基調。不過,波斯人的帝國雖然也建立於「攻破城牆、騎兵衝鋒和剷平城市」當中,但它卻在擴張過程中,發展出一些更細緻的策略去應付統治天下所面臨的挑戰。透過確保和平與秩序,波斯國王為「分而治之」的政策提供最佳的榜樣,也為自己和人民贏得歷來最大的帝國。

事實上,他們劃時代的成就在於,證明了多民族、多文化和世界規模的帝國可能存在。也因此,他們在歷史長河中的楷模作用肯定比特殊且轉瞬即逝的雅典民主實驗可大可久地多。波斯諸王建立的政治榜樣將啟發一個又一個帝國,甚至在進入伊斯蘭時代後依然如此:自稱世界主宰的哈里發們(caliphs)正呼應了薛西斯的聲稱。事實上在某個意義下,波斯古代君主建立的政治榜樣將在中東地區持續至一九二二年最後一位哈里發(土耳其蘇丹)失位為止。賓拉登的明確目標當然是中興哈里發國,恢復其對世界的統治。

然而,古代波斯的影響力相較於希臘,總是間接、迂迴和地下化。一八九一年,年輕的英國國會議員寇松(George Nathaniel Curzon)參觀薛西斯宮殿的遺址——這座宮殿在溫泉關之戰的一百五十年後,遭復仇心濃厚的亞歷山大大帝付之一炬,自此成為焦土。寇松以雄渾的拜倫風格寫道:「對我們來說,它充滿歷史的嚴肅教訓。矗立於事物停止存在的篇章中。這些沉默的巨石發出聲響,向我們訴說廢墟無法言說的痛苦。」

七年後,已升格為凱德爾斯男爵(Baron Curzon of Kedleston)的寇松被任命為印度總督(Viceroy of India)。因此,他以莫臥兒皇帝(Mughals)繼承人的身分展開統治——莫臥兒的統治者樂於自稱波斯國王的總督而非國王。雖然由自覺的斯巴達式寄宿學校的產品統治,但「英屬印度」(Brisith Raj)同樣徹底浸染於「只有東方能夠提供之光怪陸離的排場和炫耀」中,而這終究是源自於薛西斯皇宮已然消逝的虛假恭維。大英帝國也許會因為把自己想像為雅典的繼承人而自鳴得意,但它無疑也受惠於雅典的死敵。

波斯是波斯,換言之,雅典是雅典——二者有時會狹路相逢。他們也許是文明初次衝突中的對手,但他們的影響力之漣漪卻漫過千年,直至今日,而且更多是複雜化而非釐清東、西兩方的分野。例如,假設雅典人輸掉了馬拉松之戰,城邦遭到毀滅,那麼將不會有柏拉圖(Plato)的存在;若沒有柏拉圖,也不會有他投射在後來所有神學上的巨大影子,因此,把使命感帶給賓拉登的伊斯蘭教也不太可能出現。

反過來說,當小布希總統大談什麼「邪惡軸心」時,他黑白分明的世界觀追根究柢,是來自古伊朗先知瑣羅亞斯德(Zoroaster)。雖然薛西斯的戰敗斷然讓希臘人——也因此讓所有歐洲人——意識到自己的獨特性,波斯和希臘對歷史的影響並不能全然為「東方」(East)和「西方」(West)這樣僵硬的觀念框架住。一神教和天下國家(universal state)的觀念,以及民主和極權主義的概念,全都可以溯源至波希戰爭的時期。它允許被稱為世界史的軸心。

然而,今天人們常常忽略這段歷史。格林(Peter Green)在三十多年前出版的精彩作品《薩拉米斯之年》(The Year of Salamis)是最後一本為非學院讀者而寫的波希戰爭長篇記述。後來,他曾以一貫的風趣機智指出這方面著作的短缺:

有鑑於希臘人在波希斯戰爭中的勝利一貫被形容為歐洲歷史的基本轉捩點(雖然當今這種觀點的鼓吹者沒有明確主張,若不是希臘人得勝,清真寺和宣禮塔就會在歐洲大行其道,但我們仍可以在字裡行間感受到這一層意思),這種闕如就更加難以理解了。

格林大概沒去過鹿特丹或馬爾摩(Malmö)。再者,雖然現在就連雅典都看得見清真寺和宣禮塔(minaret)(有很長一段時間,雅典都是歐盟國家首都中,唯一沒有可供穆斯林做禮拜之處的地方),但格林表達的困惑仍然有效。波希戰爭也許是古代史,但它也是(以一種它在二十世紀不曾有過的方式)當代史。

然而,被格林形容為難以理解之事並不全然地難以理解。不論波希戰爭的故事多麼重要、影響深遠且富戲劇性,那並非一個容易拼湊起來的故事。雖然它是我們能夠細部重建的第一個衝突,但這並不意味,希羅多德告訴我們有關的一切。很遺憾地,事情遠非如此。歷史學家固然可以憑藉其他古代作者的作品填補空白,但進行這件修補工作必須極端謹慎。很多資料來源都是寫成於它們講述事件的幾百年後,甚至上千年後,而且很多是作為詩歌或戲劇,而不是為了「探問」(enquiries)而寫。

艾瑞絲.梅鐸(Iris Murdoch)在她的小說《美好與善》(The Nice and the Good)中注意到,早期希臘史「對於有紀律的心靈構成了一個特殊的挑戰。它是一個只有很少道具的遊戲,而遊戲者的本領在於把遊戲規則弄複雜。」極少成為小說主角的古希臘歷史學家喜愛引用這段文字,因為他們為自己設定的任務——設法從一鱗半爪的證據重構一個消失的世界——在某個層次上確實和遊戲相似。我們永遠不可能確定,薩拉米斯之戰這樣的戰役發生了什麼事,因為任何詮釋都必須依賴充滿矛盾和空白的資料來源,相當於要拼好一個壞一半的魔術方塊(Rubik's Cube)。不論如何研究、轉動和重新安排每件已知的事實,你就是不可能把它們全部兜攏,找到一個根本的解法。

但即使薩拉米斯之戰是出了名的難以捉摸,但至少在史實上,又比其他研究題材——比如早期的斯巴達史——豐富許多。一位知名學者坦承,斯巴達早期歷史是「一個挑戰最傑出思想家的謎團。」另一位學者則形容,這方面的研究需要「智力體操」。還有一位,乾脆把他的著作取名為《斯巴達幻影》(The Spartan Mirage)。

不論希臘史的史料多麼七零八落,至少它們是希臘人自己所寫。至於波斯人,除了一個重要例外情況之外,卻完全沒寫過任何我們可稱之為對真實事件的記載。當然,有些帝國官僚刻寫的陶板流傳了下來,再來,還有宮殿牆上的皇家公告和東倒西歪的皇宮廢墟本身。但若我們企圖要搞懂波斯人和他們的帝國,在極大程度上,我們必須仰賴他人的作品。這些作品主要是來自希臘人——一個常被波斯人侵略、佔領和劫掠的民族,所以難望對波斯人的個性與成就有所公道描繪。

總是富有好奇心且心胸開闊的希羅多德是其中的例外。一個憤怒的愛國者喊他作「蠻族熱愛者」(Philobarbaros),這個詞彙相當於我們今日所說的「自由派老好人」。不過即使是希羅多德,在他談及一些偏遠地區、他不懂他們語言的民族時,有時一樣會失之精確,不是帶有偏見,就是不乏把波斯早期的歷史當成童話來對待的傾向。這一切都沒有讓現代歷史學家的工作變得輕鬆一些。

面對這些挑戰,回應顯然分為三種。第一是直接接受希臘人的偏見,把波斯人描繪為柔弱的懦夫,卻不知怎地征服了世界。第二種反應是把希臘人所寫關於波斯的一切視為種族主義(racism)、歐洲中心主義(Eurocentrism)和其他一堆思想錯誤的表現。第三種也是最有建設性的反應,則是探索他們對大敵的扭曲可在多少程度上,反映出波斯人的真貌。過去三十多年來,一群令人敬佩的學者採取了這種態度,並得出為人矚目的研究成果:整個波斯帝國變得如此具體實在,以至於(借一位歷史學家的話來說)「你可以用腳趾去戳。」這種成就能與給圖坦卡門(Tutankhamen)開棺來相提並論。

不過,波斯人仍然被包裹於層層的迷霧之中。這種情形大概不會讓人太驚訝。沒有一副黃金死人面具可以給他們的被再發現(rediscovery)一張臉——有的只是學術大部頭著作和期刊。波斯研究比希臘研究更依賴對可得證據的最嚴格篩選、對史料最仔細的分析,以及對推測和替代方案最精細的掂量。這是一個幾乎每個主張都可以引起爭論的領域,而某些課題——最惡名昭彰的莫過於波斯諸王的宗教信仰——是那麼陰險的泥淖,足以讓最著名的學者臉色發白。

常言道:天使卻步處,愚人搶爭先(Fools rush in where angels fear to tread)。話雖如此,但我仍希望我企圖溝通學院世界和大眾讀者的嘗試,不會像是薛西斯架設來連接歐洲和亞細亞那條兩英里長的浮橋一樣,只是虛榮心作祟,而貽笑大方。讀者必須謹記,本書描寫的許多細節都不確定且充滿爭議,而在文中突然出現的數字通常是對陳述所作但書的註腳編號。不過,雖然我們斷然不可能決定性地重構一個如此遙遠的時代,但比我們的無知更讓人震驚的是,我們有可能做出那樣的嘗試。

我在本書想提供的不只是敘事而已,因為我的野心是沿著希羅多德的腳步繼續走下去,企圖描繪出整個世界走向戰爭的全景圖,遑論東方或西方。讀者在被帶到希臘之前,會先被帶到亞述、波斯和巴比倫,在讀到斯巴達軍國主義(Spartan militarism)或雅典民主制度的興起前,會先讀到第一個全球性君主國的崛起。只有到了全書的中間,才會開始進入波希戰爭本身。

如此一來,一個傳統上只有單方說法的故事便可從另一方面來看;而我希望,嘗試湊合許多散落且模糊的證據、對那些戰爭的新記述,都足以對戰爭為何會發生,以及有何人參戰等問題提供一個新的解釋。畢竟它就像古代文學中能找到的任何史詩一樣雄渾有力,只不過,儘管有許多無法確知之處,它都不是神話,而是歷史的素材。

