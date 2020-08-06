想申請教職或學術工作，寫求職信時要注意什麼？

文：Steve Wallace

我正在申請台灣跟國外的教職，請問要怎麼寫求職信呢？ ──國立台北科技大學的博士生

求職信的用意

除了一份清楚、客觀的簡歷之外，學術工作申請通常需要一份額外的寫作品來推銷自己。對多數的學術工作而言，求職信中必須說明聘用您的原因，所以只有單單一兩行的文字是不夠的。求職信一定要為職缺量身打造，符合職缺的需求。

有些求職信或申請函，完全沒有提到申請者可以為科系或實驗室做什麼。反之，信裡只是更多關於申請者本人的資訊，常常是重述整個簡歷。有時求職信不斷重伸「得到這份工作會對求職者有多大的助益」，以及「貪戀於在這個大學工作對求職者的職涯與福利有多好」。

多數博士班學生、準學者、甚至博士後研究員深陷於在告訴別人他們的個人成就與學術表現，這個立場太過自我中心，卻忘了告知雇主他們對科系或實驗室，可帶來的付出與貢獻。

為了避免這種狀況發生，您應確保您的求職信可以呈現出您對系所能有的貢獻。

不論您申請的大學或科系，最好都從您的研究與發表這點開始說明，包含能增加科系產出的發表

接著是告知您能教授什麼課，或開授什麼新課

再者從您過去的資歷，證明自己足以成為該科系的高效學術管理者和好夥伴

最後，呈現您自己在大學團隊工作中有令人愉快的工作態度

通常科系主任是主要的雇用者，而他們最想要知道是您對科系能有什麼貢獻。（延伸閱讀：在學術寫作裡敘述研究貢獻以及展現個人風格）

為何出版仍是關鍵

對任何學術工作而言，最重要的是證明您有很強的研究與出版能力，這兩者是相輔相成的。很多學術人員很會做研究但無法被出版，淪為許多科系或研究室的隱藏版專家。或者他們僅和大團隊或與合作者一起發表，甚至有些人只有負責寫作或投稿。

有時這樣的工作需要很長時間才能完成，時間拖長了，最後的研究是以書章節的形式出版，藉此好避掉刁鑽艱難的同儕審查。

有些人看似要成為多產的出版作者，早早就開始準備。因為他們博士班有四年，或許還有博士後研究的時間，可以在就業市場論文完成出色的手稿、論文。

同時，這時許多資深的教職人員提供關於研究要如何做的免費且仔細地指導。但當教學、學術管理與家庭生活都開始壓迫著研究者，且當他們必須要開始更獨立的學著去找研究主題，又常常被臨時的指示或頻繁換工作而打斷，工作的速度可能大幅下降。又或者他們可能沒有獲得研究金，或投稿的文章被拒絕，且無法修改後再投。（延伸閱讀：是什麼阻礙使我們無法完成論文寫作？）

對於永久性或終身職的工作，尤其是在一流大學中，正在看您的簡歷或履歷的終生職學者和研究負責人，首先要避免任命一個這一類的潛在非出版作者，或者看起來可能會變成那樣的人。

科系主管的確想要好的老師來填補他們立即的需求，但這些人也需要能夠滿足研究條件，以免主管受到學校研究委員會的壓力。您未來的潛在同事，希望選擇可以與他們一起工作和生活的人，也許是可以成為出色的共同作者或共同研究者的人。但他們還希望有人在研究成就和學術聲譽方面，增加其系所或實驗室的外部學術認可。

對他們來說，錄取您是否會對他們已經營多年的工作場所建立聲譽？還是模糊？還是腐蝕，都是需要考量的問題。

對於某些國家來說，良好的出版記錄所對應的規範非常明確，並且在所有大學中都相當適用。（延伸閱讀：取得教職或升等的最佳途徑：出版專書）

在英國，政府對研究的審核，要求每位學者每五年提交四份研究「產出」進行評估，評分範圍從4顆星（世界一流）、3顆星（國際優秀）、2顆星（國際佳或全國優秀）到1顆星（全國佳）。許多知名學者沒有或只有一些4顆星，多數人有一些3顆星和一些2顆星，這和他們的程度與大學有關。

這裡想表達的訊息是，您的出版策略應該是有六篇可以被打星號的作品，越高越好，其中一些作品中可以有四篇紮實的出版品，讓您想要的大學或工作認可，所以有其他不太夠格的論文，在這裡就派不上用場。

在澳洲，一個政府系統（ERA）對學術成果進行排名評估，而另一個系統（HERDIQ）對出版物，特別是排名前三分之一的出版物，會進行計數，以分配政府資源。在這個系統中，理想情況下您會在國際上被發表和引用，可是這對只能應用於單一國家的研究來說很難做到；因此產量很高、擁有很多項目更為重要。

相較之下，在美國與多數歐洲大學系統裡，出版的標準每個大學都不同。

他們反映出學校的現狀和雄心，以提高研究和引用排名，這是整個大學排名的關鍵處。一些美國大學可能仍會重視學術中研究，工作進展緩慢但較為基礎或者是能產出更具聲望的研究，因此很多人將重點放在「承諾」上，並且能夠「投資」以產生長期影響。但這些常常是頂尖大學，而且關於出版，他們也有很高的內部要求。

如果您要從現在幾乎不可避免的臨時博士後或「兼職教師」身份，過渡到更為罕見的職業軌道，那更需要面對以上。而一旦您踏上了職業軌道，獲得終生職也仰賴累積有好的質量的出版品。（延伸閱讀：我應該在業界研究室工作或在大學擔任教職？）

總之，記得確保您的簡歷有如實紀載您所有的出版品，尤其是那些對您評審委員有影響的出版品。

本文經WALLACE華樂絲授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航