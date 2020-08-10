印度洋大博弈：中俄印「三國志」合縱連橫，誰會是最後贏家？

印度洋大博弈及中、印、俄三國關係

早在19世紀西方殖民帝國時期至20世紀初，屬於大英帝國的印度（當時包括巴基斯坦與緬甸），與俄羅斯帝國在中亞與西亞的兩國中間地帶，展開外交和軍事的競爭，雙方爭奪控制權衝突過程被歷史學者稱為「大博弈」（The Great Game）。

20世紀大英帝國式微，1947年印度獨立後，蘇聯與美國在二戰後成為冷戰敵對方，雖然當時執政者傾向社會主義，並模仿蘇聯進行五年計畫，但卻同時宣布印度為不結盟國家，且未加入兩大陣營之一。冷戰後，美國獨大，1991年蘇聯瓦解。印度在中國崛起的壓力下也力圖經濟發展。

川普（Donald Trump）執政後，在美國孤立主義抬頭，世界領導者的地位逐漸式微；歐亞大陸的三大強國：中國、印度、俄羅斯之間的地緣政治關係發展，成為歐盟之外，最重要的政治經濟的主導力量。

近期中印邊界衝突事件發生期間，印度國防部長立刻飛往莫斯科，表示印俄兩國為「特殊優先戰略夥伴關係」，並加速對俄國武器的採購的作為讓人回想冷戰期間，印俄聯盟對抗中巴（中國－巴基斯坦）聯盟的外交軍事博弈。在今日，中俄關係早已不同以往，走向解凍。在中印邊界衝突後，俄羅斯於六月立刻以第三國身分召開三國協商會議，而美國也強力拉攏印度加入印太戰略夥伴，新的印度洋地緣政治博弈也走向新的一頁。

冷戰時期印度、中國、蘇聯的關係

1945年二戰結束後，美國與蘇聯化友為敵形成冷戰對抗時期，而英國則是交出由18世紀以來的世界霸權，美國遂成為西方勢力的領導者。1947年英國放棄印度主權，將原印度殖民地一分為二，印度次大陸分為印度與伊斯蘭教為主的巴基斯坦，從此印巴兩國爭鬥不斷，兩國皆視對方為最主要的軍事假想敵，印度在外交關係上也以此假設為基礎，實行對鄰國遠交近攻的政策。

印度建國政黨國大黨（Congress Party）領導人賈瓦哈拉爾．尼赫魯（Jawaharlal Nehru）奉行不結盟主義，初期對西方陣營與蘇聯採取等距外交，但印度身為脫離殖民帝國的第三世界國家，在建國初期50年代，尼赫魯與蘇聯及中國共產黨的領袖有十分友好的關係。

1954年尼赫魯訪問北京與毛澤東會面，當時印度稱中國為兄弟之邦（Hindi Chini Bhai Bhai）。此時中國也在蘇聯老大哥的領導下，與印度相互友好合作。以歷史的觀點來看，中印這兩個亞洲大國皆有自傲的文明及歷史，加上毛澤東與尼赫魯皆是專斷霸道的創國者個性，至今看來，實在的反映出大國相鄰往往互不相讓的情形。

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1959年西藏領袖達賴喇嘛出走，印度提供了達賴流亡政府的政治庇護，這使得中印關係直轉急下，中印西藏邊界衝突不斷。

事實上，赫魯雪夫於1959年拜訪北京時，便警告毛澤東不得對印度採過激的對抗，避免印度倒向美國陣營，但中共1958－1961的大躍進造成中共內部政權不穩，毛澤東鋌而走險，於1962年10月發動中印邊界戰爭，中國在發動突襲後一個月決定撤退，意圖「教訓」印度，從此中印由兄弟之邦成為敵對鄰國。中國也自此之後，與巴基斯坦形成戰略關係對抗印度。

更重要的是，中國與蘇聯也因此失和。毛澤東開始批評赫魯雪夫的蘇修路線，蘇聯進而決定與中國決裂，撤回對中國的顧問及援助。在印度洋戰略上，形成了蘇聯與印度聯盟對抗中國與巴基斯坦的聯盟。1971年印度於蘇聯宣布簽署「The Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation」正式與中巴聯盟形成決裂。

1971年東巴基斯坦（現為孟加拉）宣布獨立，巴基斯坦政府以軍隊鎮壓，印度支持東巴基斯坦的獨立運動，並進軍東巴基斯坦發動突襲，獲勝後支持東巴基斯坦獨立建國，國名為孟加拉。印度軍事行動獲得蘇聯支持，使得中國不能出兵支持巴基斯坦，巴基斯坦政府在遠水救不了近火的情況下，失去東巴基斯坦領土，在這你來我往的情況下，使得印巴之間種下兄弟反目成仇的歷史原因。

後冷戰時期印度洋區域戰略聯盟

冷戰後，蘇聯解體，中國逐漸崛起。印度在90年代經濟停滯的背景中，也開始政治及經濟改革。911恐怖攻擊後，美國進攻阿富汗及之後伊拉克戰爭，為打擊恐怖主義，美國企圖開始進入中亞，印度也再次進入美國地緣政治的核心。

俄羅斯在普亭（Vladimir Putin）執政後，再度燃起與全球霸權競爭的企圖心。克里米亞事件後，俄羅斯在受到西方經濟制裁情況下，開始加強與中國的政治經濟合作關係。近年來中美戰略對抗，也造成中國試圖與俄羅斯聯盟，共同壓制美國。

在此地緣政治動態下，印度成為各方勢力的籠絡對象，美國以亞太戰略希望納入印度為夥伴，俄羅斯說服中國同意印度成為金磚國家（BRICS）及上海合作組織（SCO）會員國。印度總理莫迪（Narendra Modi）在新加坡香格里拉會談宣稱：印度希望廣結善緣，與世界做朋友。但此次在中印邊界衝突再起，中印如何做朋友，自然引起世界的矚目。

中國一帶一路對印度的戰略威脅

中國一帶一路主要戰略在於確保中東能源由印度洋，經麻六甲海峽及南海到達中國港口。在印度洋部分，中國經由一帶一路基礎建設外交，在斯里蘭卡建設漢班托塔（Hambantota）港、在巴基斯坦建設瓜達爾（Gwadar）港，至非洲紅海岸吉布地（Djibouti）建立軍事基地，印度視這些一帶一路的基礎建設，為中國在印度洋對印度包圍的珍珠鏈。

尤其中國最重視的中巴經濟走廊，不但是中國在印度洋的出海口，加上中巴公路由中巴邊界穿越地區為印度及巴基斯坦的爭議邊界區，這使得印度對中國的中巴合作，懷有極高的敵意。

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俄、印、中三國合作與共同平台

冷戰後，俄羅斯與中國的關係逐漸回溫，尤其在普亭與習近平執政期間，發生兼併克里米亞與中美貿易摩擦的重大事件，使得俄羅斯與中國政治利益一致對抗美國。此外，依照歷史與外交利益，俄羅斯長期以來積極推展俄、印、中三國合作，希望能形成對抗美國的歐亞（Eurasia）聯盟。

根據地理，中國為東亞最大國家，印度是南亞最大國家，俄羅斯為東歐北亞最大國家，依照俄羅斯的邏輯，三國若形成合作聯盟將能稱霸歐亞大陸。但大國博弈，各不相讓。中印、中俄都有複雜的邊界及地緣政治的歷史衝突。目前俄羅斯雖然不再是蘇聯老大哥，但其軍事上，仍然足以讓中印兩個當年的小老弟，向其靠攏。

在經濟上，三國皆為金磚會議主要成員，這使得俄、印、中領袖可以以此平台進行最高層協商，成為三國重要的合作平台。在反恐及中亞地緣政治上，上合組織也是重要協商的討論平台，由於巴基斯坦也是上合組織成員，印度與巴基斯坦的衝突，也期望藉由此平台進行協商。此外，俄、印、中也定期舉辦三國外長會議，在地緣政治及相關外交事務上進行意見交換，這也是為何俄羅斯積極參與亞洲事務的重要因素，期望在三國之間保持自己決定性的地位。

美國印太戰略對南亞地緣政治影響

美國自川普當政後，正式與中國在全球地緣政治進行對抗，在東亞太平洋與南海區域，美國進行島鏈包圍，日、韓、台、越、馬來西亞與新加坡皆可稱為是美國盟友。但南亞是美國軍事外交較弱的地區，伊斯蘭國家與美國的隔閡，與印度與俄羅斯的歷史友好關係，使得美國在印度洋相對中國影響力，較東亞偏弱許多。

此次中印邊界衝突所造成的地緣政治影響甚為深遠，對未來中美的對抗，甚至後冷戰時期的美、中、俄、印軍事外交皆有重要指標意義，這也是俄羅斯會積極介入協調的主要原因。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航