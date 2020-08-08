《有一種分手叫不遺憾》：分手應該是交往前就決定好的事

文：AWE情感工作室、文飛（Dana）

缺乏「自我覺察」的能力

經過兩年的沉澱與思考，我發現我跟前男友的問題，其實一直都跟著我們，並不是我們認識之後才發生，而是那個種子一直都在那。我們因為在一起變得更加在乎對方，而引起了內心各種惡魔，因為對彼此產生了執著，創造了讓那個「問題種子」發芽的環境與空間。就算不是遇到他，是遇到其他人，也會有一樣的問題發生，因為我們會喜歡上誰、跟誰在一起，也是因為這個種子。

在我和前男友的例子裡，我們的課題，源自於我們在原生家庭中對於愛的不滿足，而我們也會因為這個不滿足，被某種特定氣質、類型的人吸引，並且透過那個個體產生不切實際的浪漫投射。而這種類似充滿占有慾與不安全感的強烈吸引，也只有在我們內在匱乏的時候才會產生。

也是因為產生這種強烈吸引，分離的時候才有辦法產生巨大痛苦，痛到足以讓我們願意去面對自己該去面對的內在匱乏。如果我們不夠喜歡一個人，跟對方在一起、分離都不足以產生難以忍受的情緒，當然也就沒有意識到問題的機會。

因此很多人會開始思考，覺得自己是不是應該選「自己沒那麼愛的對象」，以為這是解決問題的方式。但在我的觀點看來，這樣的思維同樣只是在逃避問題。我的第一個男友就是如此，交往短短兩個月，分手時我也一點感覺也沒有。直到遇到了我真的投入全心去愛的那個男人，才痛到讓我不得不去正視問題。

而感情上分離的結果，對我來說也大到讓我不得不去正視人際關係中的問題，甚至是我工作的問題（畢竟我的工作跟人際關係還是脫離不了關係），與我父母的問題，幾乎痛到直刺我的問題核心。那種感覺我真的不會形容，真的是痛到靠北。

當你痛到靠北的時候你就會竭盡所能去做自己能做的事情讓自己脫離那個持續痛感的狀況。很多時候我的學生來問我問題，當他們認為自己「無法改變」的時候，我都會告訴他們這個觀點是需要調整的，要把認為自己「無法改變」的觀點修正成「其實是還不想要改變」。這也許也是一種比較嚴厲的觀點選擇，但對於去改變人際結果的層面來說，是絕對比前者有幫助的。

前面也有提到想法跟運作的差別，在這個案例中，就是運作「不選擇改變」但想法以為自己「想改變」。大原則就是我們要將運作視為真實的狀況，而想法只是我們為了逃避，在防衛機制啟動前提下的內容。

再舉減肥為例，當有些人明明「想法上」很想減肥，但每次看到好吃的，「運作」就是會忍不住去吃。這樣的人是真的想減肥嗎？的確，他可能常常產生「想減肥、想變瘦」的想法，或是「我當然不想要胖啊！」的想法，這也是源自於好壞對錯的框架產生的出來的問題。

會有這樣自我矛盾的人，都是把不屬於自己的框架架在自己身上。這樣的人會認為「不想減肥」是不好的、「胖子」是不好的，如果自己其實不想減肥，那別人會怎麼看我？那我不就變成一個懶惰又不上進的人嗎（他們也許是這樣連結的，每個人可能連結的內容不太相同）？那我就只好說自己「想減肥」，只是「沒辦法減」，把問題推到我「無法控制」的外力或說法上，如此一來我個人就減去某部分無法變瘦的責任承擔。既然不想減肥不好，我怎麼可能承擔無法變瘦的全責呢？

很多人會覺得如果接受自己「不想減肥」，就一定不會變瘦，但弔詭的是，接受自己其實不想減肥，反而不會受到食慾的控制，因為「需求」不再被壓抑，想吃的「需求」被看見了。需求只要被看見跟接納的當下，它對我們的影響力就會下降。如果承認自己「其實並沒有那麼想要減肥」才會減不下來，你就會發現「原來比起減肥要付出的代價，我其實現在更想要的是可以滿足自己的食慾啊！」

想法上不願意承認自己不想減肥，就是一種因為好壞對錯框架而必須壓抑自己真實需求的結果，當食慾上來我們馬上的反應都是「不行！」的時候，它就會因為被壓制而反抗力越來越大。因為我們不是自己做出選擇，不是因為自己的「喜好」做出的選擇，而是因為某個別人、社會給我們的框架才做的選擇。但如果食慾來的時候，你認為沒有什麼不能吃的，你才開始能夠真正選擇「不吃」，而且是真的「不想吃」。

我前幾天跟亞瑟去吃了Buﬀet，以前我去Buﬀet都會去吃一些我以前覺得「不能吃」的東西，就算我其實並沒有真的想吃，也會覺得「不吃很可惜」，例如披薩、炸物等等，那些在Buﬀet當中既占胃、不健康又不划算的東西。但因為我平常會壓抑自己「不吃」這些東西，所以到了可以吃的時候，我就會「不由自主」地去夾，然後後悔（笑）。

但這次去吃Buﬀet，我不再什麼甜點都想要吃，也對炸物失去興趣了，因為我前一陣子讓自己某一段時期去滿足自己，可以隨心所欲地吃炸物跟甜點。我給自己一段不再壓抑自己的時間，但為了不變胖，當我想吃時，如果發現吃得太頻繁，我就會告訴自己「我下禮拜再吃，但一定會吃到」。當我在Buﬀet看見那些我以前會不由自主夾的東西時，我就變得「捨得不吃」了。並不是不想吃或不讓自己吃，而是選擇這次來Buﬀet時不吃。

雖然這樣講可能會讓人覺得太過於犀利，但無法改變，其實是「比起改變，現在這樣的好處更多，所以選擇維持現狀」並不是「沒辦法」。所以學生問要如何改變時，我通常都只會回答：「不用急，當你夠痛就會自然改變了。現在還沒準備好要改變的話，就不用逼自己一定要改變，當你準備好了，自然就會去做了。」

回到正題，分手這件事其實某種程度上是已經「注定好」的，而這個注定好的原因，是因為我們在分手前，都活在自己的幻想裡，沒看清楚現實。課題會塑形我們面對所有正面或負面的事件的習慣解讀方式與傾向。

因此，當我們還未意識到自己的習慣與傾向，尚未取得「自我察覺」的能力時，才會說是「注定好的」。而只要當我們開始擁有了自我察覺的能力，就沒有所謂「注定好」的問題，這時候我們才能夠選擇自己想要的人生，創造自己想要的結果。

不是「稍微好過一點」就好了

雖然面對分手，我們必須承擔起責任，但這個承擔責任，並非去歸咎誰對誰錯，誰好誰壞。而就只是氫遇到氧會變成水，像化學反應一樣很單純的責任。水（分手）的產生只是一個現象，而氫跟氧都有創造這個結果的責任在，但並沒有「好壞對錯」的問題。我們必須學會純粹不帶有任何批判與既定觀點去看待一件事的發生。

為了搞清楚過去發生什麼事，也就必須具備這樣看待事物的精神：去除了好壞對錯，把每一件事都看成一個單純的「現象」，才有辦法更客觀看清楚事情的全貌。

因為當有「好壞對錯」時，我們就會想要逃避不好的，只想要看到好的，這是我們如果想要搞清楚「關係為什麼會變成這樣」時，一個很重要的、需要做到的前提。但這個前提會有程度上的差別，並非全有全無，就像我前面所描述的，我也不是一瞬間就看清楚，而是一層一層地去發現，拔掉自己還殘留的好壞對錯觀念，並且在一層一層剝開的過程中，越看越清楚。

在我生命中發生的事情，就是跟著我的潛意識的信念內容而產生的。當我的信念藉由運作的層次真正改變時，外在環境給我的結果也會跟著改變。

因此，如果想要改變自己感情關係中的結果，就必須抽絲剝繭地去瞭解自己潛意識（也就是運作）的內容長什麼樣子。並且了解外在環境之所以會顯現這樣的結果給我們，都是在告訴我們關於潛意識的內容。在這本探討關於「分手」議題的書裡面，中心主旨就是要找出「分手」這件事情要帶給我們，關於生命的訊息。

我個人會希望這本書並不是只是讓你在面對分手的時候「稍微好過一點點」而已，而是能夠在面對這段已經結束的關係時，感到平靜、感恩、充滿愛且沒有任何遺憾。

很多寫關於分手的文章，是要我們接受遺憾的存在。接受「人生就是有遺憾的現實」。但我並不這麼認為，我認為該找到一個使遺憾的感覺消失的觀點，而不是帶著悲傷跟某個過不去的東西生活下去。很多人面對分手，議題可能只有處理一半，就又投入了另外一段關係。他們可能選擇一段對自己來說安全的關係，可能選一個不會讓自己那麼想投入感情的人，但很穩定。在回想起分手的那個對象時，可能並不一定會有什麼太多反應，但假設如果對方再度出現（或是在新對象身上看到與前任有類似的狀況時），還是會大受影響，這樣等於我們並沒有真正去挖掘自己在這段結束的關係中要學習或瞭解的事。

我會希望大家都能夠帶著挖掘自身議題跟面對恐懼的覺悟，把分手的痛苦當成一個絕佳契機，好好地去處理自身議題。而不是只是「讓自己感覺變好」，就當作一切都沒問題了。

我發現能夠自產「愛」的能量，成為愛的源頭的必要條件是：釋放掉所有我過去認為「正確」的框架。這意思並不是說我得去做「錯誤」的事，而是學會純粹的不用對錯的框架去認識世界。

分手是我們自身的課題所帶來的結果，而我們可以透過和這個「能夠左右我們自我價值」的重要他人的互動中，發現重要的訊息。因為如果對方沒有可以左右我們自我價值的重要性時，存在於我們內心深處的問題根本沒有機會可以被發現。因為面對一般非親密關係的人際關係，我們隨時可以選擇不再繼續深入交往，而失去非親密關係的對象痛感也不會那麼強烈。

我們要弄清楚這段關係到底發生什麼事，只要能夠回頭看這段關係所發生的所有事件、情緒，都能有「嗯，事情變成這樣真的很合理」的感受時，我們就更能夠去「接納」分手的這個結果。

要了解分手的這個結果不是突然發生的，而是在相處之中一點一滴累積的。我們會放不下分手的這個結果，很大的原因就是「不知道為什麼對方、結果或自己會這樣」，如果我們不知道為什麼對方會做這些選擇，就代表分手前我們活在自己為對方（或自己）創造的幻象裡，並且認為對方應該要有別的反應跟選擇，認為結果應該不一樣。

相關書摘 ▶《有一種分手叫不遺憾》：被分手的人覺得「我不夠好」，提分手的人面臨當壞人的壓力

書籍介紹

本文摘錄自《有一種分手叫不遺憾：練習停止內耗，走出不安和失控，戀愛需要理解彼此、成全自己》，時報文化出版

作者：AWE情感工作室、文飛（Dana）

如果你不知道該怎麼面對分手／被分手，

下一段戀愛就將重蹈覆轍上一次的問題。

你說過「我值得更好的人」嗎？代表你在否定過去愛上他的自己；

你覺得「都是我不夠好」嗎？連你都深信自己不好，他也會覺得你不好。

很多時候，我們之所以會分手，是在一起前就注定的結果，

關係教練Dana教你如何在分手經驗當中剖析自己，直視自己血淋淋的傷口。

明白隱隱作痛的所在，我們才能不再遺憾。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航