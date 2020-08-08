《有一種分手叫不遺憾》：被分手的人覺得「我不夠好」，提分手的人面臨當壞人的壓力

文：AWE情感工作室、文飛（Dana）

分手／被分手的人，在想什麼？

被分手的人：我不夠好

被分手的人會有的狀況，不外乎是會想要緊緊抓住對方，希望對方不要離開。因為一旦對方選擇離開了，就會感覺自己一無是處，未來一片黑暗與遺憾。

被分手的人會擁有很多疑問，為什麼對方會真的想離開？到底自己哪裡不好？我都已經做這麼多了為什麼還不夠？為什麼對方忍心就這樣離開？會有各式各樣的矛盾與想不通的地方，被分手的人很容易胡亂定義整件事的因果關係，很常見的就是把問題都連結到「我不夠好」上面。

這樣的連結看似很合理，「因為我不夠好，所以對方如何如何」，好像一切都講得通，然後就會覺得「只要我變好，那就可以怎樣怎樣。」我們開始拚命的想要讓自己「變得更好」，然後發現自己真的變得更好之後，對方也不見得改變主意，就又開始了無限崩潰，覺得明明自己已經「改變了」，為什麼對方還是無動於衷？難道不管我再怎麼好，我本身就是不夠好嗎？那我應該怎麼辦？這就是一個很難跳出的邏輯陷阱。

被分手的人會比較傾向想要去解決問題，而提分手的人則會覺得問題已經沒有解決的餘地。也因此雙方彼此很難達成共識，被分手的人會覺得你為什麼不跟我一樣努力想辦法解決，而提分手的人會覺得你為什麼要一再的給我這麼巨大的壓力。

一般來說大部分的人會認為提分手的人會過得比較好，但我認為提分手的人受傷也很深，只是他們面臨的痛苦跟被分手的人不太一樣。

提分手的人比較不會陷入情緒崩潰的痛苦，其實是因為他們以為自己「有選擇」，他們認為自己擁有自由。但那份自由不見得是真實的，如果他們提分手的時候發現對方沒有自己想象中崩潰、沒有自己想象中表現出難以接受，甚至是很平靜、不被這個決定影響的樣子，那他們可能會一瞬間亂了陣腳，因為他們以為在這段關係的權力結構中自己是占上風的。

除非提分手的人從來沒有對這段關係真正動過情、用過心，很清楚自己是在利用對方對自己的情感，不然都會因為對方被分手卻沒很難過而大受動搖。他們對於「權力結構」的判斷錯誤，所以我們可以知道他們沒那麼痛苦的原因是「擁有權力」的感覺。他們會覺得自己如果想回來，對方就會接受我回來，我跳進去又跳出來，看你能怎樣。因此被分手的人痛苦會如此的顯著，是因為認為自己「沒有選擇」。

提分手的人：這個決定是對的嗎？

提分手的人，面臨的是當壞人的壓力，以及如果對這個選擇感到後悔，是不是再也沒有重來的餘地，因為自己表面上是傷害對方、放棄這段關係的人。提分手的人都會在對方越變越好的過程中，懷疑自己是不是做錯了決定，他們也會很迷惘，深怕自己犯下無法彌補的大錯。

因此提分手的人會有的狀況，會是「不知道這個決定是不是『對的』，很怕自己到時候後悔時，對方已經真的走了」。因此，提分手的人會大大地受到被分手的人的狀態影響。

但為什麼通常想挽回的人卻很常覺得明明自己已經改變了，對方還是無動於衷呢？明明我那麼努力展示我的改變，對方還是不想回來？因為這是被分手的人自以為的改變，而不是足以改變關係權力結構的真實改變。真正的改變可以動搖關係的權力結構，使提分手的人動搖。

在提分手的人還沒有確定這個決定是否「百分之百正確」之前，都是依靠被分手的人的狀態來確認這個決定是否正確。如果被分手的人越來越沒安全感，給提分手的人越來越多壓力，那提分手的人就會越來越確定這個決定是對的。如果被分手的人越來越有安全感，給提分手的人越來越多愉悅，那提分手的人就會開始越來越覺得當初不該提分手。

如果你是正在考慮、困擾要不要分手的人，當提了分手之後你很可能會面臨上述的狀況。要如何解套？我個人認為不要把分手視為兩個人關係的完結篇，去客觀的想想分手這件事是否會幫助到彼此？ 如果你內心知道讓彼此「一個人」一段時間對關係是有幫助的，那就去做吧。如果你害怕到時候對方真的離開你會後悔，會「怕」自己遇不到更好的對象，那問題其實是你其實不清楚自己要的是什麼樣的關係，而且也不認為自己有資格去要。

如果你現在會考慮是否要分手，就是因為這段關係已經不能給你想要的，你能做的是去試圖用至少三種不同的方式嘗試跟對方溝通（大家可以去參考溝通的書籍來找不同方法，本書重點不在溝通。有機會我會寫一本書來談論這個主題，因為這主題很大，要講的話會過於離題），如果真的不行，那就是該離開的時候了。因為對方是一個無法溝通的對象，那不讓對方經歷一些足夠的痛苦跟挫折，對方學習到溝通基本的「尊重」是一件機率很低的事。

很多人會以為長久關係的關鍵是「溝通」，但我並不認為如此。因為「創造溝通的意願」和「尊重瞭解彼此的差異」比溝通的方法還要重要太多太多了。溝通的方法再多，缺乏尊重彼此不同、不要試圖同化對方的基本理解，溝通再怎麼樣都不會成立。

很多人都以為自己在溝通，但事實上他們執行的並不是溝通，而是名為溝通的同化、責任歸屬與指責、用方法來強加自己的價值觀到對方身上，想要透過「溝通」來讓對方聽自己的。

若是兩個人都想分手的，也都覺得分手是個正確選擇的狀況，那通常不會有什麼太大的問題，也不太需要來看這本書。

相關書摘 ▶《有一種分手叫不遺憾》：分手應該是交往前就決定好的事

書籍介紹

本文摘錄自《有一種分手叫不遺憾：練習停止內耗，走出不安和失控，戀愛需要理解彼此、成全自己》，時報文化出版

作者：AWE情感工作室、文飛（Dana）

如果你不知道該怎麼面對分手／被分手，

下一段戀愛就將重蹈覆轍上一次的問題。

你說過「我值得更好的人」嗎？代表你在否定過去愛上他的自己；

你覺得「都是我不夠好」嗎？連你都深信自己不好，他也會覺得你不好。

很多時候，我們之所以會分手，是在一起前就注定的結果，

關係教練Dana教你如何在分手經驗當中剖析自己，直視自己血淋淋的傷口。

明白隱隱作痛的所在，我們才能不再遺憾。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航