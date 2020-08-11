《社會向左，資本向右》：「我們自食其力」，真的嗎？談聚集經濟與公共財

文：保羅・柯利爾（Paul Collier）

課稅及都會：「我們自食其力」，真的嗎？

課稅應該遵守道德及效率。道德在兩方面很重要，第一是道德的本質，再來是課稅若不符道德，會面臨抗拒及逃稅。效率重要的原因，在稅捐會塞進價格裡頭，例如消費者購買產品付的錢，就會高於生產者賺到的錢。如此的稅捐塞子會扭曲資源的分配，所以傷害了效率。

左派、右派意識形態認為，它們知道課稅已經極化及毒害了我們的政治，稍微動用實用主義，就能讓我們頭腦鬆綁：明智的新稅，可以就道德及效率兩標準上，擊敗現有稅制。

一項稅捐的道德基礎，就稅制而言，可能比效率更重要。稅務行政極其仰賴自願繳稅。要分析道德立論，標準的哲學方法便是務實析理。雖說務實析理是課稅政策的重心，但它不屬傳統的經濟學理論系統。結果便是經濟學家大致忽略課稅的道德面向。他們出任財政部顧問時，經常建議開徵破壞承諾的稅，原因在他們認為那些承諾真是愚蠢（他們的判斷很可能沒錯）。的確，經濟學家顯然在想，他們只消考量過收入不均，就已解決道德課題；而收入不均，是透過標準的功利派計算方式來分析的。

誠如海德特所見，大多數人認為公平（fairness）的重點在「按比例」（proportionality）及「賞罰」（desert），而非平等。然而它們遭到忽視。賞罰？算了吧，若是懶人的錢比勤勞工作的人少，那麼轉移金錢還是能提升「功利」。應不應得？算了吧：假如有人努力存退休金，退休時錢比一生花在海灘度假的人多，錢轉給後者還是提升「功利」。責任？算了吧：此時你應該全部都懂了。功利派經濟學家應留心，有些金錢轉移會有抑制效應，因此沒有效率，但他們不會承認那麼做是不合道德的。這種瞠目無視更廣大道德考量，其實是更大現象的例子，也就是「西高工富發」。

一旦我們認定，賞罰這個命題在稅務設計很是重要，那麼它對聚集經濟所得的利益，就有強大影響。最早瞧出這一點的人，是十九世紀美國記者兼政治經濟學家亨利．喬治（Henry George）。他闡述完自己的思想後，便引起轟動。

亨利．喬治的宏大思想

喬治提出道德論據，支持對聚集經濟衍生的利潤進行差別課稅。他瞧出何以利潤因道德而有差別，歸結出合宜的政策，是向都市土地徵收加值稅。

讀者可以提出一系列問題而領略他的洞見。先由「誰由聚集經濟獲利？」開始。為了理解通透，眾所公認工業革命是這樣的：一開始，大家都是農夫。工業發軔於新城市，人們搬進來，到工廠工作。工廠的聚落成長，人們變得比務農時更有生產力，「聚集而增益」（gains of agglomeration）指的，便是這種額外的生產力。額外生產力反映在工資，原因是企業彼此競逐工人。但是，為了在工廠工作，人們必須住到附近，因此得向擁有土地、城市在土地上頭形成的任何人，租借土地。

所以，搬去城市取得的利益，便是較高的工資減去地租（為了讓事態單純，我們假設：除了工資比他們原先務農來得高，人們在都市的生活與鄉間並無不同）。只要務農及工業間的生產力差異，要比地租來得高，更多人願意搬到城裡。但隨著他們那麼做，地租不斷被催高，過程持續到地租高到吃光整個生產力差異為止。到此時節，人們再沒誘因想搬過來；用經濟學術語來形容的話，就是我們達到平衡。

但更興奮的是：我們歸結出強勁的一句話，而回答我們的問題：「聚集經濟的利益全以地租而歸給地主。」位居政治光譜右端的人或許會心生不安，但請放心，這項分析並不是馬克思主義：喬治並非社會主義者。但他是精明的經濟學家；他死後多年，兩位經濟學者證實他的結論為定理。他們很得體地把它稱為「亨利．喬治定理」（Henry George Theorem）。

喬治接下來提出第二個問題，那在傳統經濟學框架裡是無法理解的，「地主夠資格取得那些利益嗎？」雖說經濟學家無法領會，但其他人倒是能懂。我們倒不需要什麼定理就能回答問題：我們要的只是務實析理。要了解某人是否夠格取得一筆收入，我們得回溯，找到導致他們取得收入的行動。只是，當我們由聚集經濟回溯利益時，會發現衍生利益的行動，每個在城裡工作的人都有參與；整體生產力的上升，人人都有貢獻。

由聚集經濟而產出的利益，是因為大批大批的人群互動而來的，因此是集體成就，而造福大家，經濟學家把這件事稱為公共財。那麼，地主在過程中扮演什麼角色？他們做的一切，很可能只是躺在沙灘上曬太陽。的確，他們消磨時光的方式，很可能就是那樣。他們收取到那筆收入，原因只在於擁有土地，而人們湊巧群聚於那裡罷了。他們的活動，並沒參與聚集而衍生利益。用經濟學叫人困惑的術語，它被歸類為「經濟租」（economic rent）。

重點在於：按理性的道德標準，地主們沒那麼夠資格取得自己土地升值而衍生的利益，因為利益遠大於他們為土地付出的心血（假使有的話），也非反映他們經由儲蓄而累積的資本收益。這倒不是說他們半點資格也沒有。身為土地的合法擁有人，他們有權依財產權而取得聚集經濟而生的利益。但這一點，與所有城市勞工集體有權取得那些利益相衝突了；集體有權是依據賞罰。理性標準發生這樣衝突的時候，實用主義會叫我們妥協，而非陷入固執己見。課稅介入之時機，正在於此。

假設社會同意，向一些賞罰與有權應得相符的人，課徵一定稅率，比如自耕農，他生產的農作物，既是他工作又是他擁有那塊農地的成果。假如公認稅率在百分之三十好了，那麼要決定因土地升值而取得的收入，該徵多高稅率，而反映聚集經濟所生的利益，我們應該把稅率訂在比百分之三十高得多。這可以反映這件事：地主對這種收入的主張權，力道遠弱於自耕農對自己收入的主張權。此外，唯有藉著向聚集經濟的增益課稅，使用這些稅款來造福整個城市，那麼造出那種增益的勞動人口，才能收到部分利益——而按上述分析，是他們應得的。

亨利．喬治的點子很早便用上務實析理，立足於區別出租金與其他形式收入之間的賞罰。他仔細分別出土地升值而生的租金，以及資本所得，而他認為後者理直氣壯：他的主張既非馬克思主義，也不是民粹。

喬治的觀點離經叛道嗎？相反地，他的道德良知轟如雷鳴，《進步與貧窮》（Progress and Poverty）變成整個十九世紀美國最暢銷的一本書。

很不幸……

亨利．喬治建立強大的道德立論，向都市土地的增值開徵重稅。雖然在大眾間取得迴響，他的政策卻從未妥善落實。那些因為擁有大城市中心區土地而發大財的人，反對因此而課稅。相形下，地主們沒整理出可資抗衡的道德論證，而採取的手法，是由他們暴增的財富撥些出來，去收買政治影響力。在英國，西敏公爵（Duke of Westminister）擁有中倫敦很多土地，他輕鬆地出任上議院議員，也成為英國最有錢的人。在美國有個人，他核心生意是交易紐約土地，是目前的總統。

開徵這種稅，時機永不嫌晚。選民目前教育程度遠優於亨利．喬治的時代，所以，建立一個政治同盟而克服既得利益的抵抗，應該較為容易。此外，自一九八○年代以來，大都會大幅成長，反映出聚集經濟的利益大為增加。請記住，這一點是源自經濟複雜度大躍進，還有伴隨而生的技術異化加大。故此，目前聚集經濟可以拿來課稅的利益，遠大於亨利．喬治的時代，所以公共政策對此毫無作為，就變得愈發荒唐。我們沒課徵這種稅捐，反而卡在老舊意識形態造成的稅務爭執裡。

然而，掛在本節文章之首的「很不幸」，倒不是悲嘆當前公共政策的缺陷。它講的是同一種複雜性升高，既推動都會由聚集經濟取得新的利益，同時還讓亨利．喬治定理失效。他提議說，我們可以透過向土地徵稅而抓到新增利益，目前不再正確。向這些利益徵稅的立論依然強而有力，但要那麼做，必須聰明地重新設計稅制。

支持前面兩個句子的研究，立論很新穎：是我同事雲拿保斯跟我研究一件乍看並不相干的事情，因而湊巧發現的（做學術研究經常發生這種事，令人稱奇）。我打算讓讀者感受一下發現新成果有多興奮，這些思想可以表達得相當簡單：的確，我們便是這樣子湊巧發現的。你可以參透兩個簡單的場景，便抵達這個主題的經濟思想最前沿：

場景一：都會中，工人的技術不同，住屋需求也不一樣

場景一是我們由務農走向工業的故事變種，相異之處，只在這一次有著不同技術及住屋需求的人，各自決定要不要搬到大都會。大都會提供的高連結力，讓技術更有生產力：你愈是高技術，那麼身處都會區更能提升你的生產力。但隨著人們搬進城裡，租金催高一如既往，那麼，誰會搬去，而誰又留在家鄉？狀況相當清楚，搬進大都會而受益最多的，是擁有高技術的單身人士。

所以，專精企業法規的律師長時間於辦公室工作，而不工作的夜晚則待在城外，接下來再回到她的小套房，要比起於小鎮工作，生產力遠大得多，而且她不用把自己相應可觀的收入，花很多在租屋上頭。在經濟學研究裡，找出那些兩種選擇並沒造就差異的人，經常很有用。本案例中，選擇便是搬進大都會及留在小鎮。我們曉得，對他們而言，生產力的益處，恰恰好被必須多付的租金給抵銷，但這些人是誰？有些只是半技術工，他們單身，只要小套房就行，但他們賺的並沒比留在小鎮多很多。其他便是擁有高技術，但因為他們家人很多，需要很大的住居處所，而租金耗光他們額外的收入。

這些人對本研究很重要（經濟學把他們稱為「邊際人」（marginal），原因在他們只算勉強願意住到大都會。假如地主要收更高的房租，這些人就會搬走，地主就會欠缺房客。這些邊際人決定房東能索取多少租金。前述的企業法律師為自己小套房付的租金，跟租借隔壁小套房的單身半技工是一樣的。我們在此歸結出重點：那位企業法律師能夠取得聚集經濟的某些利益。

泛言之，因為技術及住居需求的差異，很多聚集經濟的利益不再歸給地主，而由高技術單身、不需要太大房舍的人拿走。雲拿保斯與我模擬大都會如倫敦或紐約發生的狀況，發現聚集而生的利益，大約半數由那類人取得，而非地主。若是我們再加入另一層差異，也就是列入較小城市，那麼地主取走的利益成數進一步下跌。最重大的後果便是：不管政府向地主課多重的稅，都無法取得聚集經濟的大部分利益。

這種新狀況很不妙，原因在支持課稅的道德論調依然很強。我馬上勾勒第二個場景，以便瞧出這一點。

場景二：大都會需要法治

這幕場景更逼近事實好幾步，而且點出的重點更強而有力。世上有兩種產品，即食物及勞務，還有很多國家。食物在各地都能生產，但勞務只能在那些有法治的國家產出。讀者大可把法治設想成代表政府在很多方面都管理完善。接下來，法治仰賴一般公民的合作，一起努力支持它。假如每個公民袖手旁觀，把守法留給別人做，也就是說，假如人人都想不勞而獲，法治這項公共財就不會出現。碰到這種場合，人們在大多數社會裡都想不勞而獲，法治這項公共財就不會出現。結果便是，唯有很少數擁有法治的社會能生產勞務；別的社會裡，大家只生產食物。

聚集經濟的利益適用於勞務，但是不適用於食物，因此在那些少數有法治的社會裡會出現大都會，而勞務在當地生產。因為能夠生產勞務的國家沒那麼多，因此勞務在世界市場銷售，溢價會比食物高。所以勞務出口國，比起食物出口國，會更為富饒。

接下來，我們探索哪些人在出口服務的國家，會受益於這種富饒。假設所有國家當中，工人有兩種：一是異常聰明的人，二是剩下來的芸芸眾生。再假設聰明無益於務農；相形下，聰明可能對生產服務很珍貴，但端賴多少聰明人群聚在一起。一個聰明工人在服務業裡受孤立，並不比一個農夫更有生產力，但愈多聰明人聚集在大都會裡，他們變得愈有生產力。最後，我們加入常見的租金現象：聰明人擠住到都會裡，租金升高。

那麼，誰由群聚經濟獲利，而他們夠資格拿嗎？誠如前一個場景裡，利益由生活於都會的工人及地主分享，我們大概猜得出這種區分想怎樣，但就當前目的而言，它並不重要。在這個場合裡，重點是只有一群人，堪稱夠格取得利益，毫不含糊，原因在只有他們肩負著對產生利益至關重要的行為，他們就是全社會的一般公民，集體維持了法治。但他們沒取得一絲一毫利益，有些利益被服務部門的聰明工人拿走，剩下的歸給地主。因為這群守法公民道德上很明確，有權拿到利益，但半無所獲，那麼課稅就有堅強理由。只是，跟前一光景一樣，單是土地稅無法課徵到大都會聰明工人拿走的利益。

這兩個光景有一重要的共通特色，就是獲利於聚集經濟的聰明工人真誠相信，自己有資格獲利。他們的信仰基礎，憑的是這樣的事實：自己收入高是因為生產力高。接下來，他們相信生產力高，是因為他們發展出很高的專業技能（場景一），不然就是因為他們異常聰明（場景二）。這些主張裡，實情含金量都夠，以至於它們對那些人如此方便好用，他們如此信仰可想而知。但這並非全部的實情。

大都會的生產力，端賴整個國家已提供的公共財，比如法治，還有過去投資於基礎建設而提升聯繫力。這些事物雨露均霑，但它們造福都會區技術工大到不成比例。由更基本面來看，聚集經濟依其本質，是集體造成的。它們是數百萬工人互動的成果，並非個別高薪員工努力的成就。技能超好的人有權保留自己高生產力的一部分，但不是全部。另外，他們應得的部分，也不比沒住在大都會、生產力沒因他人而增加的人，來得更大。

書籍介紹

本文摘錄自《社會向左，資本向右：新世代的階級與貧富裂痕，尋找修復的終極解方》，聯經出版

作者：保羅・柯利爾（Paul Collier）

譯者：潘勛

比爾・蓋茲「2019年夏季必讀五書」

資本主義正在撕裂我們的國家、社會與家庭

造就整個世代全新的集體焦慮

世界知名經濟學家保羅・柯利爾

深入剖析資本主義的困境

闡明改善之道及如何達成務實的願景

牛津大學、哈佛大學經濟學權威

TED演講近200萬次點閱

英國《金融時報》（Financial Times）經濟類推薦選書

一股新的力量正在分裂社會：大城市和郊區小鎮、核心地區和邊境、擁有專業技能的菁英與缺乏教育者、富裕國家與發展中國家。隨著這些分歧的加深，也漸漸令人們對戰後崛起的社會民主失去道德義務。目前為止，這些裂縫只能透過民粹主義和社會主義復興得到回應，也導致美國川普當選總統、英國脫歐付諸實行，和德國民意重返極右派的懷抱等現象崛起。

我們總是聽聞太多對資本主義的批判，但至今仍沒有任何人提出有效的解決方案。透過這本充滿熱情與激烈辯論的作品，經濟學家保羅，柯利爾描繪如何以原創及道德的方式來治癒這些傷痕，透過經濟、社會和文化，以冷靜的實用主義取代狂熱的復興運動。其中他也揭露身處於這些分歧當中的親身經歷，包括從藍領階級的雪菲爾德區搬到競爭激烈的牛津，在英國與非洲兩地間往返工作的經驗。

他所提出的解決方案借鑒於全球最傑出的社會科學家，向我們展示如何從資本主義中獲得自我救贖，藉此擺脫二十世紀的智慧包袱。

本書特色

繼托瑪．皮凱提（Thomas Piketty）的《二十一世紀資本論》之後，對資本主義的經典論述。

詳細闡述當今資本主義所面臨之困境，並以現狀為例深入剖析，跨足家庭、企業、國家、世界四個層面。更提出具體可行的解方，以及可供未來社會擘畫之願景。

貧富、城鄉差距的問題在歐美已蔓延，台灣社會的情況雖較樂觀，但問題也已逐漸在各層面浮現。認知此一事實，並借鏡國外的思想與作法、超前佈署，提升整體的社會福利，是每一位公民都可以盡的一份心力，同時也是一份責任。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰