「防疫」中國・對話劉紹華（上）：在審查之下，大家的文章常常活得比病毒的命還短

文:曾金燕

劉紹華,哥倫比亞大學社會醫學系人類學組博士畢業,現為中央研究院民族學研究所研究員,其研究從疾病的角度切入,例如愛滋、吸毒、或麻風病等,去分析當代社會變遷的本質與傾向,以及身處變遷中的個人生命經驗與轉型。此外,也從公共衛生與環境變遷面向,去理解如國家或市場等外力、制度在此變遷中所扮演的角色。

個人專著有Passage to Manhood: Youth Migration, Heroin, and AIDS in Southwest China (Stanford University Press, 2011),及其譯寫而成的醫療民族誌《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(群學出版社,2013)、《我的涼山兄弟:毒品、愛滋與流動青年》(中央編譯出版社,2015)。近年出版《麻風醫生與巨變中國:後帝國實驗下的疾病隱喻與防疫歷史》(衛城出版社,2018),《人類學活在我的眼睛與血管裡:從柬埔寨到中國,從這裡到那裡,一位人類學者的生命移動紀事》(春山出版社,2019)。