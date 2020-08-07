《休息的藝術》：熱水澡、冰水浴，哪個比較有益身心健康？

文：克勞蒂亞・哈蒙德（Claudia Hammond）

泡澡真是萬靈藥

如果說了這麼多，還是不足以說服你泡一個長長的澡可能有益身心健康，那麼試試下面這份發表在雜誌上，就只是簡單題名為《溫度》（Temperature）的研究如何？研究人員表示，男性泡澡一小時，燃燒的卡路里等同於散步半小時。這句論述聽起來似乎太美好了，實在難以置信，但請記住，水溫必須始終保持在攝氏四十度，所以要是你想在家裡試試這一招，就得不斷補充浴缸中的熱水。實驗結果倒是挺顯著的：參加實驗的男性身上配戴的葡萄糖檢測儀顯示，他們泡澡時能量消耗比率提升八○％。

這麼一來，有沒有其他研究主張乾脆放棄運動，只要泡澡就好？真可惜，沒有。同一批受試男性騎乘健身車燃燒的卡路里更多，所以若從健身運動的角度來看，研究人員單單只是建議，泡熱水澡可視為新陳代謝失調族群的補救藥方，因為他們已經無計可施。即使如此，熱水澡所提供的強大力量著實讓人印象深刻。

有人建議，熱水澡或許有益你的心臟功能。最近有項研究詢問日本銀髮族一星期泡幾次澡，答案從零到嚇死人的二十四次都有！簡直和古羅馬人旗鼓相當了。不過重點是：那些一星期泡澡超過五次的族群（我覺得這是平均水準），多半有一顆強壯的心臟，而且循環系統也比較健康。

但務必當心泡澡時間不可過熱、過長。奧地利哲學家路維希．維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）喜歡自己的浴缸裝滿滾燙的熱水，還到處吹噓自己可以承受高溫。拿這一點說嘴實在有點奇怪，畢竟毫不讓人意外，這恐怕不是一個好點子。

在熱愛泡澡成痴的東京，法醫辦公室曾提出報告，二○○九年至二○一一年短短兩年間就有三千二百八十九例與沐浴相關的突然死亡案件，數量多得嚇人。大部分死者超過六十歲，而且都是發生在冬季。幾乎一半的案例顯示與心臟問題有關，四分之一則與酒醉有關；但是讓人擔憂的反而是，三分之一的案件無從解釋。在眾多可能性之中，有一項是泡熱水澡的時候溫度太高了。

如果把這份「日本泡澡大屠殺」數據，和其他個案研究一併考量——二○○六年，韓國有一名男性糖尿病患者泡澡三小時結果中暑，併發多重器官功能衰竭；四年後類似的案例也發生在中國，一名患者泡完溫泉後死亡；一九八五年，阿拉斯加有一群人使用被污染的浴池泡澡，導致毛囊發炎——你可能會覺得泡澡終究不是那麼理想的休息之道，或者無法提供你尋覓的理想休息類型。不過，幸好泡澡引發的死亡事件很罕見。

儘管如此，要是你擔心過熱問題，要不要試試看沖一場冷水澡？這是故意搞矛盾嗎？最近冰水游泳可說是大行其道，有很多人按讚浸泡在冰水中好處多多，說是可以讓你頭腦清醒、精神百倍，還可以提振精神。我有幾名朋友住在蘇格蘭東部福斯灣（Firth of Forth）的小鎮，一直試圖說服我在元旦那天一起下海游泳，他們說這是當地傳統，而且非常「刺激」。聽他們說完後我暗忖，這真是有夠痛苦的慶祝法，所以我說，謝謝你們的好意啦，我有自己的傳統養生妙招，可以搞定跨年夜狂飲的後果：一整天賴在床上就好。

事實證明，科學站在我這一邊。長期以來，熱水浴和冷水浴對健康有何影響，一直都是公說公有理、婆說婆有理，但是多數研究都聚焦頂尖運動員，以便找出比賽後最佳的肌肉恢復之道。不過在此我很開心向各位報告，證據顯示，冷水浴的好處相對附之闕如。英國網球明星安迪．穆瑞（Andy Murray）對大家發誓，每次他打完球賽都要沖澡、進食、按摩，然後坐在八度至十度的冷水柱下方八分鐘。他不是唯一這麼做的人。奧運女子七項全能金牌得主潔西卡．安妮絲——希爾（Jessica Ennis- Hill）為了肌肉恢復，也曾站在裝滿冰塊的大垃圾箱裡。

穆瑞和安妮絲－希爾相信，降低體溫、血流與肌肉組織的發炎症狀，可以加速運動後的體能恢復，所以將身體浸泡在冰水裡；這就像是為了減輕肌肉拉傷後產生的疼痛和腫脹，於是在大腿中夾一袋冷凍豌豆。如果是偶爾受傷，這種做法效果很好，但是專業運動員和業餘運動控同樣都希望鍛煉肌肉，所以這時如果嘗試壓抑發炎症狀，反而可能適得其反。倘若血流減速，有可能會在疲勞或受損後拖累肌肉自我重建的能力。

雖然有些專業人士經常噗通一聲就跳入冰水浴池，但這種做法的隨機對照研究，卻遠比你想像中來得少。一支來自澳洲、挪威和日本的團隊想比較冰水浴和一般許多運動員常做的溫和暖身運動，由於這場研究太複雜了，廣召大量受試者參加實在太不切實際，最終只能選擇九名活躍的男性參加。他們分別在不同日子進入實驗室，開始實做一連串複雜的弓箭步、蹲馬步、冰水浴、慢騎單車、血液檢查甚至大腿組織切片檢查。

測試結果顯示，如你所期，運動後肌肉中的發炎反應標記增加了，但是沖冰水浴完全沒有改變發炎程度的效用，也無助肌肉休息和恢復。這道結論對我很管用，我絕對不沖冰水浴、不洗冷水澡，也不在元旦那天跳下福斯灣冰泳。

書籍介紹

本文摘錄自《休息的藝術：睡好睡滿還是累？比睡眠更能帶來活力與幸福的10道休息建言》，商周出版

作者：克勞蒂亞・哈蒙德（Claudia Hammond）

譯者：吳慕書

揮別心累，快速充電，

你需要真正的放鬆休息！

時代雜誌、新科學人雜誌、先驅報、星期日電訊報、觀察家報，各大媒體一致好評！

榮登《書商》雜誌編輯選書！

今日，忙碌已成為榮譽的獎章，但我們也因此感到精疲力竭。

諸多研究已清楚顯示睡眠不足有何影響，但「休息」獲得的關注尚不足與睡眠相提並論。

如今已有證據顯示，花時間放輕鬆有助我們做出更妥善的決定、降低憂鬱沮喪的風險、強化記憶力。

我們應該開始認真將休息視為一種自我照護的方法，把休息當成必需品，本書可以幫助我們搞清楚怎麼去做。

《休息的藝術》借鑒了克勞蒂亞．哈蒙德所作的「休息測試」（The Rest Test）突破性研究，

這是一項有史以來針對休息所進行的規模最大之全球性調查，對象包括了來自135個城市的18000人，

是英國廣播公司廣播四台（BBC Radio 4）與惠康博物館（Wellcome Collection）合作的計畫。

儘管休息的定義因人而異，倘若我們都能參考眾人的回覆，找出一紙個人專屬的處方箋，

那麼我們的休息便不會僅是「睡覺」，而是真正能讓我們感到處於舒適的放鬆狀態中。

休息是我們放鬆、平靜心智、讓身體養精蓄銳的方法。

你獲得多少休息，與你所感受到的健康與幸福感有直接的關聯性。

本書《休息的藝術》細數前十大人們認為最有益於休息的活動，仔細調查每一樣活動的功效，

諸如看電視、靜觀、泡澡、步行、發呆、閱讀……等等看似平常但廣受歡迎的休息之道，

檢視這些研究結果背後的科學論據，藉此建立起真正行得通的「休息」方法，

為更有益於休息、更為平衡的新生活提供一份實用的藍圖。

休息是一種藝術，儘管如何最充分休息取決於個人的偏好與選擇，

透過本書的研究與實踐指南，你也能輕易挑選最適合自己的休息成分，

提高你充分休息、感受幸福的機會，在現代忙碌生活中好好享受悠閒時光！

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰