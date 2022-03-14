2022/03/14,
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越南確診人數破600萬，官方擬放寬無症狀確診者照常上班減緩經濟衝擊

越南確診人數破600萬，官方擬放寬無症狀確診者照常上班減緩經濟衝擊
越南衛生部提議讓無症狀確診者以及接觸者可以照常上班。越南確診數近來暴增，專家擔心若確診者與接觸者都要隔離，越南將面臨缺工困境。圖為位於河內市的中央肺病醫院。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

越南確診人數在13日突破600萬、共4萬1385人染疫病亡。根據現行規定，確診者必須隔離7天。越南衛生部預防衛生局前局長陳得夫認為，衛生部提議讓無症狀患者與接觸者去上班是合理的，如果這些人都要去隔離，將面臨無工可用的困境。

（中央社）越南衛生部近來提議，允許無症狀的確診者以及接觸者在隔離期間還是可以上班。有官員對此呼籲，必須要有一個支持的機制，來保障這些患者的福利。

越通社（VNA）報導，越南勞動總聯團勞資關係處副主任胡氏金銀（Ho Thi Kim Ngan）表示，讓確診者與接觸者繼續上班的這項提議必須獲得科學支持，證明繼續工作不會影響身體健康。

她說，即使勞工在確診後願意繼續上班，但他們還是病人，工作條件必須安全與衛生。

胡氏金銀強調勞工的權益時說，在很多國家如果有人在工作場所感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），企業都會將這一情況視為職業意外事故。

她說：「如果沒有支持的機制，這些勞工就會寧可選擇不去工作。」胡氏金銀表示，如果確診者與接觸者獲准繼續工作，必須要是出於自由意願。

胡氏金銀指出，每個人確診後的病情不一樣，有一些人只有輕微症狀，有一些則是會嚴重影響身體健康，如果工作會影響到健康，勞工有權拒絕上班。

越南婦女至市場買菜
Photo Credit: 中央社
越南3月2日起每天都有超過10萬人感染COVID-19， 首都河內市的病例數更屢屢高居全國之冠。圖為在河內市傳統市場購物的越南民眾。

根據越南現行規定，確診者必須隔離7天，完整接種疫苗的密切接觸者則須隔離5天。南部的隆安省（Long An）是越南第一個拍板允許確診者與接觸者可在自願情況下繼續上班的省市。

越南衛生部預防衛生局前局長、越南公共醫療事故緊急應變中心資深顧問陳得夫（Tran Dac Phu）認為，衛生部提議讓無症狀患者與接觸者去上班是合理的。

他說：「越南正在鬆綁隔離措施，現在越南有許多患者與接觸確診者，如果這些人都要去隔離，將面臨無工可用的困境。」

陳得夫指出，放寬隔離規定並不意味減少疾病防控。衛生部建議讓確診者與接觸者去上班，最終的決定權仍在企業、地方主管機關手上，如果防控措施做得不好，全廠都會變成確診者與接觸者，結果就是沒人可以去上班。

他建議，當這些確診者與接觸者去上班時，仍需要例行的健康監測，當他們有異常健康跡象，就要立即篩檢以便採取適當的治療或隔離措施。

越南有約9800萬人口，近來確診數激增，4天前確診數才達到500萬例，今天就突破600萬、共4萬1385人染疫病亡。官方宣稱，全國63省市中有62個的疫苗覆蓋率超過9成。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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