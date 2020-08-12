創造高效斜槓人生、平衡工作與生活，現在就能開始的2個好習慣

身兼多重職業身份的謝震武，他一天的行程忙碌而緊湊，不是在工作的事務所整理專案、連續開好幾個會議，就是前往攝影棚錄影，準備晚上就要播出的節目。

尤其主持政論節目需要做很多功課、研讀大量的資料，謝震武更因此利用通勤的零碎時間看資料、順節目的邏輯。在抵達攝影棚後，也往往是一邊梳化一邊閱讀綱要；專注準備的他，在上場開機後立刻轉換成自信專業的樣貌，侃侃而談、機智反應。

除了本業以及手上的兩個帶狀節目《新聞面對面》、《震震有詞》，謝震武還接了廣告代言，或出席公益活動。一天同樣也只有二十四小時的他，如何一絲不苟的完成所有待辦事項，並活出精彩的斜槓人生？

他分享了兩個好習慣，而且幸運的是，看起來我們都可以做得到。

習慣一：嚴謹的時間管理之術

作為一名專業人士，謝震武很早就習得專注的本領，並且有效的運用時間。他在《謝震武寫給年輕人贏在終點的五堂課》著作中，分享了關於管理時間的兩個方法：

方法一、四分法：分辨事情的輕重緩急，依序完成「緊急且重要」、「緊急但不重要」、「不緊急但重要」、「不緊急也不重要」的事情。

這種將事情的緊急與重要程度，分成四個象限的方式，即是非常著名的「時間管理矩陣」，許多商業企管人士都會藉此提升效率，讓生活達到平衡與充實的雙贏。

方法二、六格表：將一小時畫分為六個單位，以每十分鐘為單位的方式規劃工作，依此檢視自己如何分配時間，是否有效率。

例如做業務的人，也許理應花1/3的時間經營既有客戶、花1/3的時間開發潛在客戶，並預留時間處理行政流程，或參加進修研習。

透過六格表的紀錄，即可以回過頭去看自己真正的時間分配，並檢視自己是否花太多時間與既有客戶應酬？或是花過多時間經營潛在客戶，卻沒有任何成效？又或是花時間在毫無意義的行政流程、交通問題等？

從六格表看出時間分配與工作效率，才有機會將問題排除。

謝震武從親身經驗分享，如果能培養上述的時間管理習慣，工作效率與生活品質一定會大幅提升，並且能空出更多的時間，留給家人、朋友，還有自己。當然，人生也不會再只有工作，還能擁抱更多興趣、休閒、夢想。

習慣二：13年來不間斷的保養堅持

在良好的時間管理下，謝震武的生活非常充實忙碌，工作也更需要全神貫注。尤其本業工作和節目主持，都常有突發狀況需要處理，此時更需要處變不驚、聚精會神，以迅速反應，解決問題。

如何不讓充實演變為操勞？

謝震武有一個長達13年的習慣，就是天天喝一瓶桂格養氣人蔘。

雖然看起來好像一句廣告詞，但確實是謝震武的親身感受。

常常遇到很多朋友問：「你工作量那麼大，為什麼精神永遠可以這麼好？」謝震武說，這是因為他習慣在早上飲用一瓶桂格養氣人蔘，行程較滿或是狀態勞累時，也會多喝一瓶。

而選擇在早上飲用養氣人蔘，是為了讓自己一早就能補滿精氣神，以滿滿的能量展開最有效率的工作與生活。

Photo Credit：桂格

入行工作多年，謝震武喝了13年的養氣人蔘，這期間的工作邀約愈來愈多，事業也如日中天。飲用桂格養氣人蔘對他而言，不只是重要的健康保養，更是日常必備儀式。

作為第一瓶獲得國家健康食品認證的養氣人蔘，桂格養氣人蔘採用優質人蔘，以溫潤而不容易燥熱的複合配方，長年來受到不少消費者的青睞，適合作為天天飲用的日常保養。唯有養好精氣神、將身體打底好，才能夠專注解決眼前的任務，並做好每一個角色。

建立高效／健康基礎，從一個好上手的習慣開始

許多高效率的成功人士，除了運用機智完成事情之外，他們也深知要有健康打底的重要性，所以平時就會培養運動、養生飲食習慣等。

就像謝震武，平常除了飲食控制、運動，以及定期健康檢查外，最主要的健康保養，就是每天喝養氣人蔘補氣、穩氣。畢竟，沒有了健康作為基礎，擁有再多知識或管理技巧，恐怕都是徒然。

Photo Credit：桂格

培養健康習慣，需要靠持之以恆。謝震武維持這樣的好習慣長達13年，不只顯現他珍愛身體健康的信念，更反映了對品牌的高度信任。

而最令人感到欣慰的是，謝震武所使用的方法，無論是嚴謹的時間管理，或是天天喝桂格養氣人蔘，這些習慣其實都相當好上手，也是一般大眾都可以展開的第一步。