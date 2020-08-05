《看懂好電影的快樂指南》：性別意識、種族歧視，電影中的「意識形態」如何影響我們？

文：原點出版社提供，摘錄自愛德華．羅斯（Edward Ross）《看懂好電影的快樂指南》

性別意識、種族歧視都是一直以來備受社會討論的話題，近期又更是因為南韓的N號房事件與WHO秘書長譚德賽等等吵得沸沸揚揚。為什麼這些議題總是不斷地重複呢？正是因為他們無處不在！甚至連我們熟悉的電影，其實也無聲無息地「置入」了某種特定思想……

Photo Credit: 《看懂好電影的快樂指南》，原點提供

「只要能控制美國電影這個媒體，我不再需要其他東西就能將整個世界轉變為共產主義。」

我們都知道，電影遠不只是娛樂，在它的表面之下還藏著意識型態， 對於形塑我們看世界的方式發揮著巨大作用。它們大部分可能看起來是無關政治的，但在表面背後，藏著你應該過某種生活的暗示。

不論是核心家庭、異性戀、民主或父權制，主流電影中這些價值都被呈現為佔支配地位的意識型態，就好像它是「對生活的一種真誠而自然的表現」，而非硬加在社會之上的一套體系。

能讓男性「安心」的浪漫！西部牛仔歷久不衰的原因

在1950年代與1960年代，西部片是好萊塢極為興盛的類型，令觀眾著迷的，是影像裡的白人男性拓荒者為保護家園和家人，而與野蠻的印第安人、不法之徒以及惡劣環境進行抗爭。

政治理論家史蒂芬．梅克薩（Stephen Mexal）指出，西部片為當代觀眾提供了一個神話化的美國歷史，讓他們更能理解美國在冷戰時期所扮演的角色。

西部片將美國歷史展現為一場代表文明與自由的正義鬥爭，這為也為冷戰背書，將意識型態戰爭轉變為道德戰爭。同時，隨著非裔美國人民權運動（Civil rights movement）與女性主義興起，西部片則在這個「男性權勢衰敗」的時代裡，提供了令人安心的父權社會景象。

利用正直的男性英雄，好萊塢西部片提供了一幅反動的美國圖景：一片由白人而建、也為白人而建的土地，一場將當下的不平等與歧視正當化的神話。

在雷根當政期間，好萊塢電影充斥著反映政治形勢的故事，「圍繞在反女性主義、暗中的種族歧視、階級特權、保守宗教、傳統的價值觀與生活方式」。

1980與1990年代早期的電影則被肌肉猛男主導，他們極為暴力地將法律握在自己手中，以保護美國利益，並強化保守的家庭觀念。

同時，像《致命的吸引力》（Fatal Attraction, 1987）和《第六感追緝令》（Basic Instinct, 1992）等片，利用性解放的、殘忍的職業女性角色，將女性獨立與不負責任、甚至是精神錯亂劃上等號。

多年來平權之路已取得大幅進展，而這些保守影像仍在重新提倡性別角色與發揚傳統家庭觀念，將主流娛樂當成自己的意識型態藍圖（ideological blueprint）。

為了結婚拋棄自己？迪士尼不會說出口的意識型態

即使是最無傷大雅的闔家歡電影，也有著重要的意識型態作用。迪士尼的動畫電影被全世界的大人與小孩喜愛，這些電影在塑造年輕人的世界觀方面有著重要影響。

從《白雪公主》（Snow White and the Seven Dwarfs, 1937）到《美女與野獸》（Beauty and the Beast, 1991），迪士尼將它的女性角色刻畫成需要拯救的少女，對她們來說婚姻是人生的終極目標。

如蘇珊．懷特（Susan White）所說，《小美人魚》（The Little Mermaid, 1989）中愛麗兒被展現得「跟一個養成中的快樂家庭主婦差不多」，而她對艾瑞克王子的愛情渴求，必須付出「無言的」代價。為了嫁給艾瑞克王子，愛麗兒必須放棄她的家、她的朋友、她的家庭，此外，或許還有最重要的：她天生的美人魚形態。

就像懷特所說，在這個「對女性魅力的期待，比以往更強調以削切肉體的方式達到完美體態」的時代裡，這是一幅令人擔憂的畫面。

在迪士尼電影中，種族歧視也佔據著重要位置。從《小飛象》（The Dumbo, 1941）裡非裔美國人風格的烏鴉，到《阿拉丁》（Aladdin, 1992）裡的阿拉伯人，迪士尼電影經常繪以露骨且負面的種族刻板印象建立他們的角色。

Photo Credit: 《看懂好電影的快樂指南》，原點提供 本畫格中的烏鴉，其中一個名字就真的叫作「吉姆．克勞」（Jim Crow，crow 即烏鴉之意），在種族隔離時期的美國，這是一個被廣泛認為是代表黑人的種族主義詞語，將黑人與白人隔離開來的法案就以這個名字命名（譯註：即吉姆．克勞法〔Jim Crow laws〕，也稱黑人法，是1876年至1965年期間，美國南部各州以及邊境各州對有色人種〔主要針對非洲裔美國人，但也包含其他族群〕實行種族隔離制度的法律）。

不論有意與否，在這些種族刻板印象與保守性別角色裡，迪士尼電影促使年輕人建立起種種期待，很多孩子甚至在學齡前，就被灌種族、性、性別等意識型態價值觀。

湯姆和印地安人、同性戀與阿拉伯人，永遠在英雄的對立面

電影英雄們代表並符合主流意識型態，反派們則經常反映出主流價值對邊緣族群的焦慮。

從殘忍的同性戀、好色的黑人，到瘋狂的職業婦女、野蠻的美洲原住民，主流電影反覆將邊緣族群描繪成是對社會與現狀的一種威脅。這是最簡單的社會控制，一種具象化的暴力形式，它告誡邊緣族群，他們因為不順從而應受懲罰；並告訴主流族群應該去恨誰。

對文化批評家傑克．沙欣（Jack Shaheen）來說，很少有族群像阿拉伯人那樣被肆意貶低，他們常常被描繪成「野蠻的、殘忍的、未開化的宗教狂熱分子和貪財的文化『他者』，執著於恐嚇文明的西方人」。

關於電影史上對非裔美國人進行的種族主義式描繪，這本頗具啟發性的著作提供了絕佳的洞見。在書中，唐納德．柏格爾（Donald Bogle）列出了 5 種主要的種族主義原型：

湯姆（The Tom）：奴隸式的、忠誠善良的角色，以博得白人觀眾的喜愛，為非裔美國人做出一種「好榜樣」。

黑鬼（The Coon）：頭腦簡單、懶惰、懦弱的角色。

黑白混血兒（Mulatto）：通常是一個悲劇的、有自毀傾向的混血女性角色，她既無法融入黑人，也無法進入白人的世界。

黑人姆媽（The Mammie）：通常是個身材肥胖、舉止粗魯的女性，像母親一樣照顧白人角色。

巴克（The Buck）：身形十分健碩的黑人男子，好色、暴力以及不向白人意志低頭組成了他的角色性格。

很不幸，許多這樣的原型在今天仍繼續被使用。也許不像以前那麼普遍，但仍一如既往地潛伏在電影中。

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主流電影裡，從《法櫃奇兵》（Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, 1981）這樣的動作大片到《阿拉丁》這樣人人喜愛的動畫片，阿拉伯人長期以來都是方便的僵化反派，這是一種想像上的異域文化，其可見的差異使他們輕易成為被污蔑的標靶。

對沙欣來說，這種「具有破壞性的描繪變得如此流行，以至於觀看這類刻板印象影視作品的觀眾，會逐漸認為作品裡的阿拉伯人就是現實生活裡的阿拉伯人」。

藉由《魔鬼大帝：真實謊言》這類電影，好萊塢極大地扭曲了美國人對阿拉伯人的觀感，或許在這過程中，也讓美軍捲入的中東戰爭正當化。

電影的力量是無可否認的。電影走在自己的道路上，儘管不會直接導致暴力、歧視、伊斯蘭恐懼症、種族屠殺，但也確實在塑造我們的世界觀。

就像馬修．阿爾佛德（Matthew Alford）所說：「不是所有人在離開戲院後就會馬上從軍或去搶劫外國人。但積累在人們身上的影響確實是顯著的──而且自電影誕生初期，既有的權力系統就已如此假設了。」

當核心家庭、異性戀情侶、以暴力解決問題等畫面在銀幕上被千萬次地強調，電影在我們面前就攤開了一幅為我們打造「正常」生活方式的藍圖。不過這幅藍圖並非固定的，而主流電影呈現給我們的畫面也是多面的、矛盾的，且永遠在變化。

因此，電影的力量不只是教導我們去遵從，而是讓我們去探索不同的世界觀，為我們傳播思想，並挑戰我們認為理所當然的社會規範。

書籍介紹

本文摘錄自《看懂好電影的快樂指南：我們都需要的電影懶人包，讀了小史、認識經典、分析類型、更懂了理論》，原點

作者：愛德華．羅斯（Edward Ross）

譯者：灰土豆

【作者介紹】

主修電影，是影癡也是專業漫畫家。曾為大學、博物館、慈善機構與研究機構創作出許多科學主題漫畫，並有一個漫畫創作工作坊。目前居於愛丁堡。 如同許多影迷，愛德華．羅斯從小就被電影的魅力深深吸引，每週五放學都會騎車去電影院，電影院放什麼，他就看什麼。第一次看《侏羅紀公園》（Jurassic Park, 1993）令七歲的他驚奇萬分，很快，他就看了他能找到的一切電影，從此踏上「影癡」（film-nerd）之路。

【本書特色】

從主流到非主流，從好萊塢到藝術片，從諾蘭到塔可夫斯基到高達以及約翰卡本特；從經典到最新潮流，認識電影關鍵字＋主題＋經典片單：類型片、表演學、導演作者論、第四面牆、時間片、身體恐怖、女性主義、紀傑克、意識型態、科技恐懼。用漫畫影像連結你熟悉的電影場景，直接帶你進入經典名片的關鍵精髓。看懂電影史，也看懂經典之作、電影類型以及電影理論。一本抵多本！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航