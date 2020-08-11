《解碼青春期》：青春期的孩子對待我們，就像雲霄飛車的安全壓桿一樣

文：喬許．希普

打破青少年的魔咒需要時間。

1、安排你們的專屬時間

如果你看重和孩子的關係，那麼你應當把與他相關的事當做頭等大事。你要留出專門的時間和他們在一起。你可以每個月選擇一個專門的、固定的時間（例如：每個月第一個星期五的晚上），留出那個時間，與孩子單獨交流。

專家建議：先提前在你的日曆上標注出你們約定的日子。

前陣子，我突然意識到，如果我非要等到有整整一週的自由時間才去度假，那麼我可能永遠也度不了假。生活總是會以某種方式侵佔你的排程。所以，現在我會優先規劃我的假期，我會提前用鋼筆標記在日曆上。（「鋼筆」指的是「紅色」字體，「日曆」指的是「Google日曆」）。那個星期對於其他安排來說是禁區。對和孩子約定交流的日子，你完全可以採取同樣的做法。檢查你的排程，然後把它標注在你的日曆上。

2、絕不取消約定

不要讓任何事打擾這一晚。取消約定比壓根不約更糟糕。如果你很難對其他人說「不」，直接告訴他們：「很抱歉，我那個時間有約會了。」或者說：「真抱歉，我那會兒有一個重要的會議。」沒錯，你確實有一個重要的會議，這不是撒謊。千萬不要取消約定。

專家建議：嚴肅認真對待，絕不取消約定

你一定要確保自己讀過第二條了。除非有人死了，或者你骨折住進醫院了，否則，連取消和他們約會的念頭都不要有。我告訴你，那樣做，你會失去他們的信任。

3、讓約會變得有趣

不要花費整個晚上的時間去探討如何讓你們的關係變得更好。這幾乎從不奏效。把時間用來做一些你們都很喜歡的事。實際上這樣做才會讓你們的關係變得更融洽。列一個清單，寫出你最想做的事情，也讓孩子列一個同樣的清單。看百老匯音樂劇，看當地的體育比賽，周邊名勝古跡一日遊，去他們喜歡的超酷、超有意思的餐廳，什麼都行！對照雙方的清單，然後一起規劃做這些事情的時間。

專家建議：注意細節。

你是成人。所以，你得積極主動的去買票，去做其他準備事宜。

4、要有心理準備，這個約會可能不會那麼順利

你必須相當成熟，因為青少年很有可能會激怒你。生活中沒有什麼美好或重要的事情，是毫不費力或沒有阻力就能完成的。生活中不必花費氣力就能自然生長的，恐怕只有滋生的真菌、蔓延的野草和不斷增長的體重了。因此，對於碰壁，你要有心理準備。

青少年可能會對你無禮、冷淡你、疏遠你，或者沉默寡言。恭喜你！你擁有的是一個貨真價實的青少年。你必須迎難而上。要相信，你們在一起的時間是一個播種的過程。不斷實踐，你會做得愈來愈好，就像你做其他事情一樣。不要灰心喪氣。如果你感覺你們之間什麼事都沒發生，那太好了，這就是最好的效果！

專家建議：有針對性地去訓練，而不只是嘗試。

如果我讓你現在去跑馬拉松，你很可能做不到（除非你是一個有耐力的優秀運動員）。如果我告訴你，去跑馬拉松非常非常重要呢？這能幫助你跑完全程嗎？如果我鼓勵你「竭盡所能」而且「真真正正去努力」呢？會幫助你跑完42公里嗎？不會。因為你不是「嘗試」去跑馬拉松，你得去「訓練」。

每個月都是一個變好的機會，都是一個構建、改善你和青少年彼此關係的機會。這些是訓練步驟。所以，採取行動吧。現在就開始訓練。

你有兩個選擇

我曾見到過一些父母，他們和孩子的關係已經糟糕到令人難以置信的地步，他們的情形似乎讓人絕望。我也看到，那些有意識優先考慮孩子的父母，無論在時間上還是精力上都會特別關注他們的青少年。通常，在這樣的付出下，我們總會收到切實的回報。

我不敢保證事情會十全十美。但是我敢保證，情況會有所好轉。

最困擾父母的事情，就是那種使人不安的感覺：我原本能做更多。後悔是一種很強大的力量。把你的時間和注意力集中在孩子身上，你將能安心坐下來，並且做出一個問心無愧的評價：「我盡我所能了」。

我不確定結局會是什麼樣子。我沒有特異功能，也沒有一輛1985版的迪倫羅飛天跑車。但我知道，你有兩個選擇：

選擇一：盡你最大的努力去幫助他

選擇二：逐漸擺脫他，然後認輸

我並不認為選擇二可以成為一個選項，就像我覺得你根本不會選它一樣。

你那十幾歲的孩子值得你多花些時間。我知道這很難，因為你不會在孩子身上迅速看到實效，抑或出現一點點改變可證明你正在做的事情是有用的。有時候，你甚至覺得好像沒有人會注意。但那不是真的，即使你覺得很像真的。

沒有人會為你正在做的事情而頒發獎章給你。當一根雲霄飛車上的安全壓桿，是一種吃力不討好的事，不是嗎？但是，從實實在在的人身安全角度來說，在那個巨大的、複雜的雲霄飛車的所有零件中，最重要的就是那個安全壓桿了。

讓我們都來好好做安全壓桿吧。

青春期的孩子會像我對待雲霄飛車上的安全壓桿一樣，不斷考驗你，看看你是否可靠。

相關書摘 ▶《解碼青春期》：每個孩子距離成功，只差一個關心他們的成人

書籍介紹

本文摘錄自《解碼青春期：與青少年好好溝通、互相理解 讓彼此和諧共處》，親子天下(教)出版

作者：喬許．希普

譯者：李崢嶸、胡曉宇

親愛的爸媽，請不要把青少年視為難題，而是應該當成機會：一個養成健全人格孩子的機會，一個讓你們重新好好了解彼此的機會。作者喬許是全球青少年勵志專家，常受邀至各大專院校與知名媒體演講，幫助許多家長認識青少年，也幫助無數青少年找尋自我。

事實上，從小在寄養家庭長大的他，曾一度放棄自己，但因為有個人從未放棄過他，才讓喬許有了今天的成就，並將自身的經驗與心得，集結成冊。

本書從建立正確思維模式，到診斷不同年齡青春期的孩子，最後以逐項解答的方式，探討各種青少年與父母可能會碰到的問題，幫助家長解碼青春期孩子的內心世界，直面青少年的尷尬話題，打開彼此的心窗。

Photo Credit: 親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航