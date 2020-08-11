《解碼青春期》：每個孩子距離成功，只差一個關心他們的成人

文：喬許．希普

本文為《解碼青春期》自序

每個孩子都需要一個「羅德尼」

我是個孤兒，曾經生活黯淡，毫無希望。像我這樣的人，注定會無家可歸，也許會坐牢，甚至早早就夭折。看看統計資料就知道了，大約20％的孤兒最終無家可歸，能夠上學並拿到大學文憑的不到3％，只有50％左右的人在24歲前能找到一份有薪水的工作。

這還不夠，那時的我卯足了勁把自己的境況弄得更糟。我很頑固，經常做出愚蠢的選擇，並且怨氣沖天。這一切，都是我14歲時候的事。

那麼隨後發生了什麼事呢？羅德尼出現了。

搬去和羅德尼同住以前，我已經掌握了讓收養家庭把我踢出去的技術，而且速度快得令人瞠目結舌。我就像馮崔普上校孩子的翻版，用荒唐滑稽的行為趕走養父母。

沒錯，我剛剛提到的是電影《真善美》的內容，也就是說，我的目標就是被踢出去。我對自己的情形已經變得麻木，毫不關心，以致於把這樣的過程當成了一場遊戲。實際上，我一直在記日誌，在一本有著黑白斑駁封面的美德牌日記本上，記錄著我多快能被收養家庭踢出去的統計數據。

第一欄：我到達某個家庭的日期

第二欄：我被踢出去的日期

第三欄：為了被踢出去，我使用的策略

目標：刷新最快紀錄，這個記錄曾經一度保持在不到一周就被踢出去

實際上，我非常害怕，而日誌能讓我有一種控制住什麼的感覺。因為孩子說不出來的東西，會在他們的行動中體現出來。

我不相信任何人，特別是大人。我一出生，親生父母就拋棄了我。這使我淪為奧克拉荷馬州的一個孤兒。因為我生命中第一對成人沒有留在我的身邊，辜負了我的信任，我偏頗的認為隨後接觸到的所有大人也都一樣，他們是一丘之貉。

有段時間我住在教養院裡，一天晚上，一個大男孩偷偷摸進我們的房間，強暴了我和其他一些小男孩。沒有人來阻止這種恐怖的事情，沒有人介入干預。

對孩子來說，生活在一個他們不相信會有成人來照顧他們的世界裡太苦了。這讓孩子產生一種可怕的焦慮和孤獨感，讓孩子覺得這世界上的一切都不確定。

要應對這樣的重負太難了，在步入青春期之前的一段時間裡，我曾備受欺淩，感覺孤苦無依，生命毫無意義。我甚至吃過一瓶藥，想要結束自己的生命，因為我無法理解一個沒有人可以信任的世界。

重申一下，有些東西孩子不會說出來，但會在他們的行動中體現出來。

就在這個時候，羅德尼出現了。

做為孤兒，經常會碰到一些令人不快的事，其中之一就是人們把新「父母」隨隨便便強加於你。十分鐘之前，這些人對你來說完全是陌生人，然而，十分鐘之後，某個社會工作者說道：「喬希，過來見一下你的新媽媽和新爸爸。」

上七年級前的那個夏天，我出現在了羅德尼家門前的台階上。那年我14歲，肩負重擔，這份重擔不是指行李，而是情感負擔。很明顯，14年來形成的負擔當然不是羅德尼的錯，不過現在成了他要面對的問題。

乍看之下，羅德尼似乎根本不是我的對手。他沒有受過專業的心理訓練，沒有證書可以證明他對付得了像我這樣一個異常叛逆的青少年，也沒有什麼特別厲害的技巧或才能。他只是一個普通的中西部男人，肥胖的體型有點像小寫字母B，還患有嗜眠症。這可不是我編的，這一點千真萬確。有時候，羅德尼會在沒有任何預兆的情況下突然睡著，就像有線電視頻道突然沒有信號一樣，令人費解。過一陣子他就會猛地醒來，而且夜夜如此。

這絕對是我碰到過的最容易對付的對手。

善意的社會工作者臨別時給了我一些忠告，一些類似這樣的話：「別辜負這些好心人，行嗎？同時我要提醒你，縱火是違法的。」這些忠告對我來說不過是耳邊風。我搬進了羅德尼的房子，立即就開始實施我的遊戲計畫：讓他們把我從這裡踢出去，愈快愈好。

我開始了自己典型的序曲。設法讓人討厭；我到處挑釁，目中無人；我毫無感激之心，毫不領情；我粗野無禮；我從學校商店偷多力多滋玉米片；我在操場上聚眾飲酒，被勒令休學；我篡改學校的電腦資料，試圖修改自己的成績，第二次被勒令休學；我放火燒東西；我偷偷開著羅德尼的汽車兜風。

這些都是我的傑作。總之我是個威脅，是個惡作劇的瘋狂舞者。

三年後。

我還是甩不掉這傢伙！羅德尼就是不肯把我踢出去。

這讓我很惱火。

但是記住我是個孤兒，這意味著我肯定養成了一種不屈不撓的精神。說到底，不屈不撓只是有目標的固執而已。而當時我是有目標的。羅德尼還真跟我槓上了，因此我不得不升級遊戲來扭轉局勢。

我發現奧克拉荷馬州育空市，有一家小銀行能給我開一個支票帳戶。我先在帳戶裡存了大約100美元，然後著手開一些1萬美元左右的空頭支票。在我看來，支票被發現無法兌現之時，就是我重獲自由之日。有張空頭支票我用來支付了車險。在奧克拉荷馬，如果你不支付車險的話，當地的監理所就會暫停你的駕駛執照。

我開車去奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特旅行，在限速65英里的35號州際公路上，我以至少85英里的時速飛馳，越過了一輛警車。我沒有保險、沒有有效的駕照，於是，我被戴上了手銬、扔進了警車的後車廂，送進了監獄。

我犯法了，就要變成另外一種統計資料了。

一旦登記過了，他們就允許你打一個電話，我打給了羅德尼。

我：羅德尼。 羅德尼：唉。 我：是我。嗯，嗯，聽著。我真不知道該怎麼說這事，不過我做了一件蠢事，現在在斯蒂爾沃特的監獄裡。稍後我會解釋一切。你能來這裡把我保釋出去嗎？ 羅德尼：（長時間的沉默） 我：羅德尼？羅德尼？（我以為他的嗜眠症又發作了） 羅德尼：喬希，我會去保釋你。但是得等到明天。再見！（電話掛了）

我當時簡直要發狂。不過，我知道羅德尼，一位歷史老師兼一個中學的足球教練，有他自己的處事箴言：「不要把孩子從失敗或成功中保釋出來，因為這兩種情況都能讓他們學到東西。」

羅德尼說話算話，第二天早上他就跑來保釋我了。回家路上我們什麼也沒說，場面極其尷尬。要知道，我剛剛跟許多陌生人一起在監獄裡過了一夜，你在17歲的時候，肯定不會和其他被拘留的人閒扯。

車子在家門前的車道上停了下來，羅德尼說：「我們必須坐下來談談。」

我知道，三年後，我終於成功了，我讓羅德尼崩潰了。我腦子裡想著該如何收拾自己的行李，並在我的日誌上添加一個新的條目。

我得澄清一下，我並不怪羅德尼想把我踢出去。他寬厚仁慈，並且真正努力過了。因為我，他讓自己麻煩不斷。而我毫不領情、蠻不講理，徹頭徹尾都用刻薄卑劣來回報他。坦率說，換成是我，我也想把自己踢出去。

羅德尼和他的妻子克莉絲汀讓我在客廳裡坐下來，我們開始談話。

這種談話我以前聽過好多次。

羅德尼：喬希。你可以繼續惹事、繼續與我們做對、繼續……（他的聲調變了）你那笨腦袋瓜難道想不明白嗎？孩子，我們不把你看成一個難題，我們把你看做是一個機會。

然後是沉默。

「噢，不！」我心裡想著，「他在教訓我。我寧願被踢出去，也不想聽這樣庸俗透頂的煽情演講。」

但是，緊接著一波不同的情緒襲來，徹底擊垮了我的憤世嫉俗。我意識到，羅德尼已經證明了他的決心，他待我始終如一，而且非常堅定。他接受了我那塗滿了污點與記號的人生，還發現在他之前的成人所沒有發現的東西。

他預想到了我可能會變成的樣子。

我們不把你看成一個難題，我們把你看作一個機會。

這句話成了我人生的轉捩點。

關於「羅德尼」的研究

哈佛大學建立了「兒童發展中心」，就是想弄明白，如何改善他們所謂「孩子的結局」。他們著手研究孩子的適應能力，試圖釐清，是什麼讓一些孩子克服了嚴峻的挑戰，卻讓其他孩子在困難面前屈服？最終取得成功的孩子有什麼共同點？他們發現：

適應力強的孩子唯一的共同點是，能夠和給予支持的父母、看護人或其他成年人之間保持著至少一種穩定、忠誠的關係。這種關係能針對孩子的個人需求及時做出回應、給予支援、提供保護，減少孩子發展過程中受到的干擾。這種關係同樣會幫助孩子培養一些關鍵的能力，例如計畫能力、監督能力和調控能力，這些能力能讓孩子對逆境或順境做出適當的回應。

這項社會科學研究來自世界上最令人尊重的大學，證實了你我本能知道的一些東西。

每個孩子距離成功只差一個關心他們的成人。

每個孩子都需要一個「羅德尼」。

誰是你的羅德尼？

你也擁有一個羅德尼，對嗎？一個即使你不配擁有卻仍能看到你最好的一面的人，一個一心為你的人，一個適時訓你一頓的人，一個當你在生活中跌倒時願意聆聽你吐露心聲的人。你之所以是現在的樣子，就是因為那個羅德尼。

相關書摘 ▶《解碼青春期》：青春期的孩子對待我們，就像雲霄飛車的安全壓桿一樣

書籍介紹

本文摘錄自《解碼青春期：與青少年好好溝通、互相理解 讓彼此和諧共處》，親子天下(教)出版

作者：喬許．希普

譯者：李崢嶸、胡曉宇

親愛的爸媽，請不要把青少年視為難題，而是應該當成機會：一個養成健全人格孩子的機會，一個讓你們重新好好了解彼此的機會。作者喬許是全球青少年勵志專家，常受邀至各大專院校與知名媒體演講，幫助許多家長認識青少年，也幫助無數青少年找尋自我。

事實上，從小在寄養家庭長大的他，曾一度放棄自己，但因為有個人從未放棄過他，才讓喬許有了今天的成就，並將自身的經驗與心得，集結成冊。

本書從建立正確思維模式，到診斷不同年齡青春期的孩子，最後以逐項解答的方式，探討各種青少年與父母可能會碰到的問題，幫助家長解碼青春期孩子的內心世界，直面青少年的尷尬話題，打開彼此的心窗。

Photo Credit: 親子天下

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航