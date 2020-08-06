掌握十大關鍵要素，讓你的LOGO商標成功帶來商機

文：哈利熊HoliBear

如果你的公司正打算創造一個LOGO，或是重新設計一個舊有的LOGO，你可能會陷入這樣的沈思：到底怎麼樣才能算是一個好的LOGO呢？又如何設計一款能夠抓到商品、人物或品牌精髓的LOGO呢？在哈利熊LOGO設計系列文章中，我們會帶大家看一些設計很不錯的LOGO，提供實用的法則，希望能激發你創作的靈感！

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

為什麼LOGO設計很重要？

品牌的LOGO通常是一個品牌與外界世界的第一個接觸點，當大家喜歡你的LOGO時，就更容易接受你的公司的產品。而一個好的LOGO設計則是結合了設計技巧，創意理念以及經驗的應用。

任何一個平面設計師都能夠設計出一款LOGO，但是一個能掌握各個方面的重點、精雕細磨的LOGO設計卻是費時的。當然，LOGO設計僅僅是建立品牌的其中一環，但是也不可否認的，LOGO通常也是人們辨識一個品牌時最重要的一個元素。

大衛．艾里的LOGO設計十大黃金準則

大衛．艾里曾說：「當我們看一樣東西時，我們不是先閱讀。我們會先注意到形狀、注意到顏色，如果這些都足以抓住我們的注意力，我們才會開始閱讀。」

所以身為一個LOGO設計師的職責，便是將品牌的精神融入永恆的形狀與色彩中，因為視覺是一個我們辨識品牌時一個非常重要對元素，可以連結我們所經歷的事件，以及我們所經歷的對象，也就是將我們的感知與品牌連結。

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當對的LOGO與好的產品互相搭配，且歷經一段時間後，就能夠成為公司的重要資產。比如說麥當勞的黃色M型LOGO，或是Nike的勾勾狀LOGO等等。

好了，那麼到底要如何設計一款成功的LOGO，進而有朝一日也能形成無價的品牌印象呢？

一、打下基礎

當一個設計師最有趣的事情就是你可以從每一個新的案子中學到新的知識。每一個客戶都是不同的，他們所在的產業、領域也不盡相同，他們的做事方式、思考模式也會有所差異。

所以如果想要和客戶在LOGO設計上達成共識，你就必須從「問對問題」開始，這些問題雖然看起來非常簡單，但是回答起來並不是那麼容易，這些問題可以讓你更深入的了解客戶的公司。你在這個階段所發現了解的東西將會奠定LOGO設計的重要基礎與方向！

二、將你的設計理念畫下來

如果你在夜深人靜時仍醒著，而你此時靈感滿滿，建議你拿支筆、拿張紙，把所有的靈感都紀錄下來！遠離平日的螢幕與電腦，我們可以靜下心來，讓你的筆尖隨著你的想像肆意的繪圖，別擔心，畫完草稿後，你隨時可以將它們電子化。

在你電子化你的作品前，要與客戶溝通你的設計方向時，你也可以選擇性的與客戶分享你的草稿，這樣可以讓客戶在沒有其他顏色與字體的干擾下，清楚整體的視覺化概念。

三、先用黑白色製作LOGO

你可以試著在設計的最後階段再來為LOGO上色，這樣可以讓你更專注於基本的設計概念架構上。有趣的色盤無法補救一個糟糕的設計點子，而一個好的設計，不用顏色也會很棒。試著現在在你腦海中想一個非常有名的LOGO，通常，我們會先想到型態，線條、形狀、理念，最後才想到顏色。比如說被咬一口的蘋果，四個連在一起的圈圈等等。

四、與品牌相呼應

一個LOGO必須與品牌的理念與內涵相互呼應。比如說，一個高雅的LOGO設計可能更適合用在高級精品、高級餐廳，而不是育幼院。一個以花及柔色系為主的LOGO設計，也無法符合男性健身房。所以在設計品牌的時候，你必須考量到非常多的元素，比如說品牌的理念、品牌的性格、品牌的客群等等，這也通常是整個LOGO設計最難的部分。因為好的設計師不只在設計，也是在「宣傳」。

五、設計一款簡單好記的LOGO

簡單的LOGO有助於人們辨識與記憶，特別是當現在眾多品牌爭相想打入客戶的心智的時候，你需要一款能讓客戶「看一眼就記住」的LOGO，所以LOGO不宜過於花俏。一個好的LOGO設計應該要專注於設計理念上，有一個「故事」，且不能過於複雜，因為LOGO通常會被應用於不同的尺寸與用途，網站的icon、包裝、大樓上的標誌等等。

六、讓你的LOGO設計與眾不同

如果你發現你的競爭者們都使用了同一種字體、同一個色調、或是同一種設計元素，那麼就做出一些新穎的設計吧！這是讓你在這個網路、資訊爆炸的時代，抓住客戶眼球的絕佳機會。而LOGO的創意也是整個設計中最具挑戰性的部分了。

七、考慮到更完整的品牌應用

通常，你不會單單看到一個品牌的LOGO，而是會搭配別的東西，比如說一個網站，一張名片，一個菜單或是一款程式icon等等。所以在展現你的LOGO時，應該要做不同的應用例子，讓客戶看到LOGO在不同的產品上會如何被應用與呈現。所以在做LOGO設計的時候，不妨退一步，從一個更寬闊的視野，考慮到品牌的每一款產品，每一種應用去做設計。

八、用「我是誰」去做設計

一個產品不一定要完全展示品牌在做什麼，而且事實上，業界也並不推薦這種作法，因為一個LOGO越抽象，越能恆久。所以如果你是做飯店的，並不一定要畫張床，如果你是開工廠的，並不一定要畫一個工廠，盡量去探索「我是誰？」，而不是「我是做什麼的？」

九、不一定要有圖案

往往不需要一個圖案，比如說Google。但是，也必須考慮到一個小尺寸的設計。比如說，從名字中取一個字，用同樣的顏色去詮釋，Google的縮小版，手機app上的圖示，就是英文名中的G。你像客戶呈現的LOGO應用也應該包含不同尺寸。

十、讓人會心一笑

在你的LOGO中注入一些創意，一些可以讓人「微笑」的元素。當然，或許不是每一個產業都適合，可能槍枝工廠或是菸酒商就不太適合。除此之外，要記住品牌要接觸的是「人」，有血有肉的人，所以你可以試著去觸發客戶「感性」的那一面。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航