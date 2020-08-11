《頂尖名校必修的理性談判課》：如何在談判中應用「贏家的詛咒」？

文：麥斯．貝澤曼（Max H. Bazerman）、瑪格里特．妮爾（Margaret A. Neale）

贏家的詛咒

美國知名的喜劇演員格魯喬．馬克思（Groucho Marx）曾經說過，他不想加入任何會接受他當會員的俱樂部。為什麼？因為如果他的申請資格被某間俱樂部接受，就可以看出這間俱樂部的標準低到連他都進得去，那他才不想加入！多數人沒有馬克思的洞察力，經常在談判的過程中出價，卻不知道對方如果接受這個價格具有什麼涵義。想想以下情境：

你在異國旅遊，看到有個商人在賣一顆很漂亮的珠寶。你以前也買過珠寶，但遠遠稱不上專家。經過幾番討論，你開了一個自認很低的價格，商人馬上就接受了。現在這顆寶石是你的了。你有什麼感覺？

大多數的人都覺得很不舒服，這就稱為「贏家的詛咒」。不過，你為什麼會主動開一個你不希望被接受的價格呢？現在，再想一下上述問題。

以併購案為例

你代表甲公司（出價收購者），考慮是否以透過公開出價收購對方股票的方式，併購乙公司（目標）。你計畫要以100%的現金買下乙公司的股票，但是不確定要出多少錢。最主要的問題在於：乙公司的價值完全取決於油田開發計畫的結果；事實上，乙公司能不能活下去就看這個結果了。如果計畫失敗，由現有經營團隊所管理的這家公司就一文不值；但如果計畫成功，這家公司每股的股價可能高達100美元。股票價值從0到100美元的機率都一樣。

根據所有評估的結果，乙公司若脫離目前的經營團隊改由甲公司來管理，會有更高的價值。不管目前這家公司價值多少，若由甲公司收購，乙公司的市值會增加50%。如果計畫失敗，不管由誰來管理，這家公司的股價都是0美元。如果油田開發計畫能夠讓乙公司的股票在現有團隊的管理下，每股價值50美元，那麼在甲公司的管理下，每股將價值75美元；如果每股目前價值100美元，在甲公司的管理下，每股將價值150美元。以此類推。

甲公司的董事會成員要求你判斷該出價多少，來買下乙公司的所有股票。在油田探勘的結果揭曉之前，就一定要馬上出價不可。從各種跡象來看，只要價格有利可圖，乙公司就會很樂意被甲公司收購。此外，乙公司希望能不計一切代價，避免其他企業以同樣的方式收購公司股票。你知道乙公司在你出價之後，會等到油田探勘有了結果，並在這個結果傳到媒體以前，決定是否接受你的出價。

所以，你（甲公司）在出價時不知道油田探勘的結果，但是乙公司會先知道，再決定是否接受你的出價。另外，只要甲公司的出價比目前的股價來得高，乙公司就會接受。

作為甲公司的代表，你的出價範圍從每股0美元（等於不出價）到每股150美元。你要出多少錢收購乙公司的股票？

這個「併購案」練習的邏輯很接近買寶石的問題，我們相信格魯喬．馬克思的心得可以協助你解決這兩個問題。在「併購案」中，你不確定乙公司的價值。你只知道這家公司在現有經營團隊的管理之下，價值介於0到100美元之間，每個價值的可能性都一樣。既然乙公司在被收購之後股價會增加50%，那麼進行這筆交易看起來很合理。

這個問題分析起來很簡單（如我們所簡短描述的），但直覺上卻很令人費解。圖表7-1是123名波士頓大學MBA學生所做出的判斷，多數人出價在50到75美元之間。他們是怎麼做出這個決定的？

Photo Credit: 先覺出版提供

圖表7-1顯示了一個很普遍卻不正確的思考流程：「這家公司的平均價格對乙公司來說是50美元，對甲公司是75美元，所以在這個價格區間交易，雙方都有利潤。」如果乙公司也同樣擁有不完整的資訊，那麼這個說法很有理性。但是，你知道乙公司在接受或拒絕你的出價前，就會先知道自己真正的價值。現在，我們來思考是否要每股出價60美元：

如果收購者每股出價60美元——也就是乙公司的價值介於0到60美元之間的時候，那麼有60%的機會對方會接受。既然從0到60美元之間，所有價格的可能性都一樣高，那麼平均來說，乙公司在接受60美元的出價時，平均價格是30美元，被收購後會漲到45美元，那出價的人每股就損失了15美元。因此，每股出價60美元並不明智。

同樣的推論也適用於0美元以上的所有價格。甲公司不管出價多少，只要對方接受，那麼平均會賠掉25%。如果收購者以任何金額出價（可以用你的出價替代），而對方接受了，那就表示這家公司的現值介於0美元和你的出價之間。因為這個價格區間裡，每個價格的機率一樣高，所以期望值就是你出價的一半。既然這家公司對收購者來說價值會增加50%，那麼收購者的期望值就是出價的75%。因此，不管價格是多少，最好的策略就是不出價（每股0美元）。

當然，你還是有可能賺到錢，但是賠錢的機率是賺錢的兩倍，圖表7-2就可以看得很清楚。如果你每股出價60美元，那只要對方的現值低於60美元，就會接受你的出價。唯有當這家公司的每股股價高於40美元，才有機會賺錢。這個計算方式可以用任何金額替換。平均來看，你出多少都會賠25%。

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「併購案」的矛盾之處在於，儘管這家公司對收購者的價值較高，但是任何0元以上的價格，對收購者來說期望報酬都是負的。這個矛盾是因為：目標（乙公司）在該公司對出價收購者（甲公司）最沒有價值的時候，最有可能接受出價。

這個問題的解答實在太反直覺了，所以123名波士頓大學的MBA學生之中，只有9人正確地出價0美元。我們曾經讓麻省理工學院的碩士班學生、企業執行長、合格會計師和投資銀行家參與這項實驗，結果都很類似。就算是沒有底薪、必須完全倚靠績效獎金的人，表現也沒有比較好。

儘管多數人都有分析能力，可以按照這個邏輯發現最理想的出價其實是0美元，但大多數的人都還是出了個價格。他們在做決定的時候，忽略了任何結果都要對方接受了才算數；而對方最有可能接受的時候，就是買家最不想要這商品的時候。

在談判中，「贏家的詛咒」最重要的部分，就是通常有一方——特別是賣家，擁有比較多的資訊。儘管大家都很熟悉「買家自負」的口號，可是當對方知道得比較多時，你就很難應用這個想法。當面對資訊比你更充分的對手時，你的期望報酬就會劇烈下跌。

在談判中的應用

很多讀者在看了「併購案」之後覺得很失望，因為他們沒有提出正確答案：出0美元。他們往往批評這個問題太違反自然了。不過，在真實世界裡我們也能夠輕易地發現贏家的詛咒，例如：

你剛被公司調到一座新城市，人生地不熟的。這座新城市裡的房市對買家比較有利。你不想搬兩次家，所以決定一開始就先買房。你對這座城市裡的房地產沒什麼研究，朋友推薦你一位「非常優秀」的房仲。在兩天之內你就看了11間房子，相中了其中一間，決定要出價了。你一出價對方就馬上接受了。你買對了嗎？

你的資訊很有限，你看了市場上另外10間房子，接受了房仲的建議。如果你買了房子，他的收入自然會增加。你現在知道賣家同意了你的價格。你從這個事實中得到了什麼訊息？或許這間房子的價值沒有你想的那麼高？或許賣家更清楚當地房市還有房子的真實屋況？賣家掌握了更多資訊，最可能在你出價高於房子真實價格的時候接受。顯然，這個邏輯可以應用在雙方資訊不對等的任何情境上。

在二手車市場也可以看到贏家的詛咒。經濟學家喬治．阿克洛夫（George Akerlof）在其文章〈檸檬市場〉（The Market for Lemons）中談到了「次級品」市場：二手車品質良莠不齊，但多數買家沒辦法分辨中古車的品質好壞。所以無論中古車的品質如何，賣家都可以賣到一樣的價錢，因此價格無法反映出中古車的真實價值。好車的賣家由於無法得到合理的售價，就比較不願意賣車。漸漸地，市場裡看不到好的中古車，只剩下最爛的中古車任價格反映其品質。（編按：美國俚語，出廠後出現瑕疵問題的汽車稱為「檸檬車」。）

將這個觀念推展到極致，阿克洛夫於是認為二手市場裡的好貨比實際數量要少。購買二手商品的人不會想到賣家為什麼選擇性地出售這些商品，因此很多買家在出價前不明白自己的資訊劣勢，結果以高於市價的金額成交，落入贏家的詛咒。

要避免贏家的詛咒其實有方法。提供高品質商品或服務的賣家（不管是新品或二手商品），都可以有所作為，讓買家對品質安心。例如汽車經銷商要提供商品保證；組織要維持商譽，讓你信任他們的產品或服務；消費者到了陌生的城市比較願意住在連鎖品牌的旅館裡，因為品牌名聲讓他們對服務品質有一定的信心。

顯然，談判雙方若有點關係，也可以解決或減少贏家的詛咒，因為賣家可能不想因為占買家便宜而傷了雙方的關係。因此，很多人會向親戚朋友買中古車；很多公司會開放公布欄，讓員工可以買賣二手商品，如此不但可以省下廣告費和上架費，還可以讓買家對商品真正的價值產生信心，而且賣家會曉得，如果他們刻意販售瑕疵品，那麼全公司的人都會知道。

政府干預也有助於破除贏家的詛咒。美國有些州政府或地方政府便立了消費者保護法〈檸檬法〉，在中古車市場保護買家，促進交易。

很多人不完全清楚，在交易時獲得正確的資訊到底有多麼重要。請專業技師公正地鑑定中古車、請專業鑑價師評估房價、請獨立的珠寶匠鑑定珠寶的價格，這些做法都很有價值。為了保護自己，你必須發展出專業、借用別人的專業或聘用別人的專業來補足缺少的資訊。很多人都不喜歡付這種費用（如估價）來證明他們原先的判斷本來就是對的，他們覺得花這個錢得不到什麼東西。但如果人們在買中古破車、溢價的房子或是用染色玻璃造假的紅寶石前，能夠把獨立、客觀的鑑定當成是避免買到次級瑕疵品的保險，他們的行為就會更加理性。

結論

我們發現，能夠從對方觀點進行思考的人，在模擬談判中最成功。聚焦於對方的觀點，能夠讓自己更能預測對手的行為。多數人很難這樣思考。整體而言，人們在談判過程中經常以為對方不會改變，忽略了如果可以從對方的決定來思考，可以獲得許多寶貴的資訊。

第二章「20元美鈔競標」的案例中也有提到這種傾向。為什麼會下場競標美鈔？因為大家都看到了早點進場的機會，卻沒想到其他人如果都下場了，拍賣會有什麼結果。但如果你認真地想一下其他人，就能採取更理性的行為。在「併購案」中，若讓受試者先扮演賣家的角色，等到他們當買家的時候，行為就會很理性。在談判中，如果雙方都能理解並且解釋對方的觀點，就更有機會達成決議。

書籍介紹

本文摘錄自《頂尖名校必修的理性談判課： 哈佛、華頓商學院、MIT指定閱讀，提高人生勝率的經典指南》，先覺出版

作者：麥斯．貝澤曼（Max H. Bazerman）、瑪格里特．妮爾（Margaret A. Neale）

譯者：葉妍伶

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談判這件事，既富有挑戰性，又讓人感到興奮。

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航