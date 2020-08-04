「清邁藝術文化中心」建築慶百年：除了肩負傳遞傳統藝文的工作，更要參與公眾議題

Photo Credit: 女子＠清邁

6月29日下午去參加古城中心的清邁藝術文化中心建築百年慶祝活動，從館長和當初參與修建工程的責任工程師的講座中，以及後來幸運拿到官方印製的百年特刊裡，聽到、看到一些故事，覺得有趣，也來跟大家分享。

Photo Credit: 女子＠清邁 慶祝活動當天在天井處掛上說明並展示修建之初的工程照片。

關於建築背景

以下年份以佛曆為主，數字減543為西元年。

2462 年之前

根據清邁藝術文化中心出版的特刊中說明，在建築興建之前，曾為清邁城市柱的舊址（註1）。再往前推，孟萊王以降的第9任國王，曾經從南邦將「玉佛」請來供奉於หอพระแก้วร้าง（現今文化中心所在地，目前只留下一方八角佛塔），後來才再移往柴迪隆寺（佛曆2011–2096）。

2462年6月30日（1919年6月30日）

在清邁納入暹邏（泰國）之前，這裡曾為各代清邁貴族的行宮或居所，成為暹邏蒙通／特區系統旗下帕亞（西北）特區（註2）一部分之後，改為帕亞（西北）地區暨清邁府行政中心，並在2462年6月30日正式啟用，也就是今天慶祝此建築一百歲的起點。而當泰國政府取消蒙通／特區系統後， 2475年再次更名為清邁府行政中心。同年興建地方法院於行政中心對街，也就是現今的「藍納民俗博物館」。

2524年（1981年）

因為行政工作需求、人員增加，地方政府決定另覓新行政中心，並將所有單位人員遷離原址。

Photo Credit: 女子＠清邁 圖一：建築整修前。圖二、三：整修中。

2534 ~ 2545年（1991 ~ 2002年）

2534年，清邁市政府擬定建物的整建計畫，並同時啟動「清邁藝術文化暨傳統寺廟推廣中心。當時由政府官員與行政人員，以及地方人士、各界學者與專業人士等一起參與規劃與執行，但實際開始整修工程是從 2540年底啟動，到2543年才結束，接著開始展覽廳的內部工程，直到2545年（2002）完工。是年 4月10日，清邁文化中心開門歡迎市民參觀，5月5日，由詩琳通公主主持開幕典禮。

11年後，清邁文化中心館方將對街的建築重新整修後開放為「藍納民俗博物館」，並將文化中心後方的「清邁歷史中心」，在行政工作上整合為清邁古城博物館區（เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่），共同推廣清邁歷史文化或藝術等相關知識給地方民眾和外國訪客。

Photo Credit: 女子＠清邁

Photo Credit: 女子＠清邁

2561 年（2018）

清邁藝術文化中心在內部常設展展覽廳整修後，重新開放。

其他相關歷史大件事

2525 年（1982），開始進行三王像設計與製作。

2527 年（1984）1 月 30 日，泰國拉瑪九世王蒲美蓬偕王后北上為三王像揭幕。

2529 年（1986），民眾聚集在三王像前廣場，為抗議素帖山纜車的興建計畫。此為清邁市民開始關心地方公共議題的重要開端。

Photo Credit: 女子＠清邁

Photo Credit: 女子＠清邁

現在、過去與未來

慶祝活動前講座中，當初負責修復工程的工程師ปานเทพ วิริยานนท์先生提及修建過往。在他們開始重修建物之前，政府單位遷離的那將近十年間，這幢洋式建築幾乎被閒置為蚊子館，因此，先解決已吸入大量濕氣、滲水嚴重的牆面與二樓地面問題，為首要任務。

但將近六、七十年的建築，要怎麼修舊如舊，當時沒有前例可循，工程團隊想方設法找地方建寺師傅、工匠，以及工程師自己來自中國海南有建築背景的父親幫忙，解決了建築架構的問題，才能開始加上帶有地方樣式的屋頂，試圖保留並修復各種具時代感的建築裝潢細節，像是訂製每間展覽室門的古早落地門鎖等，逐一勾勒出外觀樣貌，之後再依序整理各個展覽室。

Photo Credit: 女子＠清邁 清邁藝術文化中心館長 สุวารี วงค์กองแก้ว

在內容規劃的部份，從約莫1996年就參與重建計畫的現任文化中心館長สุวารี วงค์กองแก้ว 女士則表示，當時先問自己與團隊，博物館建立的目的是什麼？若要當做觀光點吸引旅客，當時清邁周邊已經有很多觀光活動與景點，要跟那些地方競爭是沒有機會，也不想只是展示收集文物這麼呆板。最後決定從「認識清邁」這個出發點開始，從建城為起點，再分出生活、信仰、傳統文化等主題，而展品與訊息就跟著這些分項逐一建立。

工作初期，สุวารี วงค์กองแก้ว女士就發現要推廣藝術文化或是相關計畫，不能只是單打獨鬥蒙著頭做，必須和更多地方單位合作，聯手規畫。時至今日，藝術文化中心，或說是整個博物館區已經不只是單純藝術文物或歷史文件展示，或是肩負傳統藝術文化傳遞工作，更多是參與地方活動，或甚至公眾議題（尤其是環保議題）。

Photo Credit: 女子＠清邁

Photo Credit: 女子＠清邁

Photo Credit: 女子＠清邁

逗留清邁的這段時間，我也參與了多次藝術文化中心主辦的工作坊，許多清邁重要的祭祀或節慶儀典也都由館方協辦，並於三王像前或文化中心與歷史中心之間的草坪舉行；TCDC每年的設計展的主題展場，博物館區一定是重頭戲；還有古城中心第一個小農市集等。後來由地方環保團體發起的種樹活動，或是丟掉吸管的減塑活動等，館方都在社群媒體上協助分享或幫忙計畫推動。最近一次去聽清邁霧霾論壇，館長女士也在聽眾席之列。

Photo Credit: 女子＠清邁 清邁藝術家ต่อลาภ ลาภเจริญสุข，當年還是大學生時曾參與館內展示模型製作。現亦為 Gallery Seescape 藝廊策展人。（攝於 2014.12 TCDC 設計週）

即便館方參與的事務早已超過文化中心責任範疇，但สุวารี วงค์กองแก้ว女士認為，文化中心未來應該要與市民有更緊密的連結，不只是來使用場館，透過場館展覽來認識清邁而已，要兼備為市民重要的交流中心。畢竟從一開始，場館的成形也是在地人們一起投入心力，像是大家的孩子，打一出生，就攜手撫養、漸漸磨成現在這個即將成年的樣子。

至於未來，她一直秉持著與時俱進，和工作團隊時時關注跟著時代改變需要加強的重點，同時也不忽略即將消失或需要被看重和維護的文化與文物等，這樣才能讓博物館不偏離自身角色卻也不會因此受限。

Photo Credit: 女子＠清邁

這篇文章很長，不只是私心對清邁藝術文化中心的喜愛，更是對能有這樣的場域衷心感謝。無論是在哪個國家、哪座城市，這些文化保存、記錄歷史與提供創意馳騁的地方，都應該被珍惜。因為，「文化」可大可小，可輕可重，可以虛無飄渺的論述，也可以是踏在地上的真實。無論是要拿來賣或是延續。而「歷史」，若沒有記錄，灰飛湮滅只是遲早，就算當下被竄改被掩蓋，只要有蛛絲馬跡留存，總會有再被認識理解的一天。

註釋：

文化藝術中心旁的 วัดอินทขีลสะดือเมือง（Wat Inthakhin Sadue Muang）名稱 Inthakhin 意指城市柱（เสาหลักเมือง），即為歷史見證。 帕亞（西北）特區，มณฑลพายัพ，或譯帕亞省，範圍包括現今的清邁、南奔、南邦、湄宏順、清萊、楠、帕等，也就是昔日為藍納王國的範圍。

本文獲作者授權刊登，原文請見：清邁藝術文化中心建築百年

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒