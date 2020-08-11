曠世奇書《平安經》事件，暴露在中國做官不需要太多文化

中國有《三字經》、《道德經》、《生意經》，還有《家家有本難念的經》。唐僧西天取經回來，又帶來了《菩薩經》、《華嚴經》、《金剛經》等一大批經書。今天有中國官員搞出了一本《平安經》，聽名字，還以為是一部佛教經典；看樣子，藍底黑字的裝裱應該和其濃厚的文化底蘊相稱；打開一看，不由地驚嘆：真是一本曠世奇書！

《說文解字》有「奇」字，異也。不羣之謂。意思是不同，和別人不一樣。前無古人，後無來者。魯迅先生評價司馬遷的《史記》有「史家之絕唱，無韻之離騷」，筆者沒有魯迅這樣的學識，但是還是想評價一下這本曠世奇作《平安經》，不愧為「官家之絕唱，無味之臭腳。」

要是放在古代，誰敢寫這麼一本書，還堂而皇之公開出版，供人傳閱。大家都知道，清朝的乾隆皇帝有不少雅好，好鑒賞字畫，愛舞文弄墨，癡吟詩作賦。不過他這三大愛好基本上屬於票友級別，跟前輩皇帝相比更是相形見黜。論舞文弄墨，他不如宋徽宗，論吟詩作賦，他不如南唐李煜，鑒賞字畫更別提了，不知道多少名畫被他蓋章蓋到面目全非。

據統計，乾隆老爺子一生勤勤懇懇寫了四萬五千多首詩，可以說是著作等身了，但是你有背過或是讀過他的一首讓你印象深刻的詩嗎？好像沒有，這大概就說明問題了，詩仙李白、詩聖杜甫的詩那可是我們從小就信手拈來的。

不過，據說小學課本裡曾經收錄的一首叫做《詠雪》的短詩，就是乾隆老爺子和別人合作的，電視劇裡也曾經演過這樣的情節。那是大雪紛飛的一天，乾隆爺和紀曉嵐、和珅一眾大臣逛御花園，老爺子不由地詩性大發，脫口而出：「一片一片又一片，兩片三片四五片，六片七片八九片……」不巧，這時突然卡殼了，機靈的紀曉嵐接了句：「飛入蘆花都不見。」這一句頓時畫龍點睛，讓整首詩有了意境。

乾隆雖然愛寫詩，但是他還有自知之明，並沒有讓天下人手一本，競相傳閱誦讀。但是我們這位《平安經》的作者僅位列一省公安廳副廳長，在習大大的「四個自信」教育下，竟如此自信滿滿，真令人嘖嘖稱奇。

更妙趣橫生地是，這位作者的大名叫賀電，你沒聽錯，就是央視春晚主持人經常念到的「某某發來賀電」。這麼喜慶、吉利的名字在官場真能加分不少，如果賀電同志和范統同志一起被推薦為副廳長候選人，上級領導不至於提拔一個飯桶吧。如果把賀電和「某某平安」連繫起來，也是挺和諧融洽的，畢竟中國人都圖個吉利，更何況還是個官。

其實，事情爆出後，很多人關心，為什麼中國鼎鼎大名的兩家出版社出版了這本書？一家是人民出版社，目前否認，另一家是群眾出版社，承認出過，但是不願多談，裡面的烏龍似乎越鬧越大。

筆者更好奇，為什麼一個位高權重的廳長敢冒天下之大不韙出這樣一本無厘頭的書？翻開他的簡歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監，每一個拿出來都是響當當，這樣的人在中國可以說是人生勝利者了。為什麼一位博士會出這樣一本拉低自己知識水平的書呢？

雖說大難至易、大繁至簡，但是這樣一本由無數「XX平安」的詞語堆砌起來的厚達356頁的書，並沒有邏輯性、連貫性，更沒有文學、藝術、歷史的價值，難不成真如有些網友所說是本密碼書？《三字經》再簡單，它依然從天文地理講到人生哲學；孔乙己再迂腐落魄，也能向酒店老板炫耀「茴」字下面的「回」有幾種寫法；比他學歷低的高中生參加高考時，還能寫關於「酒」的作文，不出現一個「酒」字，卻能讓讀者流哈喇子。這位官員難道真是想侮辱大眾的智商，把我們都嘔心一番嗎？

以往我們也聽說，有官員為了委婉而隱晦地向人索賄，會不時在人面前炫耀自己的書畫作品，如果對方有所求，很樂意以遠高於作品實際價值的價錢收購。當然，買的人也不會對作品藝術價值苛求太多，最起碼要能看吧，不能像毛太祖孫子的那種蝌蚪文。如果自己真的沒那個造詣，請別人代筆署名也可以，難道忘了自己那博士學歷是怎麼來的嗎？

還記得讀小學的時候，語文老師每天都讓我們背誦默寫兩首古詩，也不給我們解釋意思，我們很不情願，經常向老師抱怨。老師有一次語重心長地說：「你們現在不懂沒關系，現在記住，以後你們長大就懂了。中國有句古話：熟讀唐詩三百首，不會吟詩也會抄。」

是的，不會吟詩也會抄啊。這位賀電同志，你不會像古人那樣用比喻、擬人、排比、誇張、借代、通感、典故，也可以學著抄啊。筆者真擔心賀電同志以後如何處理子女的教育問題，當你的孩子以後也只會用「平安」造句，那可怎麼辦，當然這更多是普通孩子的問題，畢竟他們的爸爸不是「李剛」。

當然，在中國做官不需要太多文化。毛澤東就曾經說過：「知識越多越反動」、「共產黨的幹部要和人民群眾打成一片。」不過，今天的人民群眾不像以前那麼好騙了，「平安、平安、平安……」可能不管用，還是讓他們念「哈利路亞」和「阿彌陀佛」吧！

責任編輯：羅元祺

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