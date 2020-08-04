七夕情人節將近，示愛別只會說「You are the apple of my eye」

文：Vivian Chen

七夕情人節又要到啦！想跟心儀的他／她告白，卻只會說I love you. 想表達濃濃愛意卻還是只會說You are the apple of my eye. 快學學這些深情的英文告白，找回熱戀的感覺吧！

1. I was infatuated with you at first glance.

當我第一次看見妳時，我就深深地為妳癡迷了。

infatuate當動詞就是指「讓人著迷到沖昏頭」的意思，而在愛情方面就會用「be infatuated with＋人」來形容對某人的「癡迷」，可以用來代替用到爛的fall in love with somebody或have a crush on somebody。

2. I was completely taken with you.

我完全被妳迷住了。

take這個字本身就有「拿走」、「帶走」的意思，所以這句話直接翻譯其實就是「我整個人都被妳帶走了」。而completely在這裡是作為加強語氣來使用。另外還有一句出自《征服情海》的經典名言也用到了complete這個字唷！

3. I wish I knew how to quit you.

但願我知道怎麼戒掉你。

這句台詞出自李安執導的《斷背山》（Brokeback Mountain），電影中細膩刻畫著傑克與恩尼斯多年來難分難捨的情感，傑克便是在離去之際無奈地說出了這句話。quit意為「戒除」，用法為quit＋N.／Ving

My father’s year’s resolution is to quit smoking. 我爸爸的新年新希望是戒菸。

傑克說想戒掉恩尼斯其實就代表他對恩尼斯已經上癮了，但「I wish I knew」所使用的假設語氣也說明了要戒掉他是不可能的事。

4. We are most alive when we are in love.

當我們相愛時才感覺到我們真的活著。

本句出自美國作家約翰・厄普代克（John Updike）。alive（adj.）的意思是「活著的」，而這邊的most alive要表達的意思有點抽象，但就是指「真真切切地活在世上」，而不是過著行屍走肉的生活。

The rescue team has proved that all of the passengers in the shipwreck are alive. 搜救隊已證實這起船難沒有乘客罹難。

5. I think we are meant for each other.

我想我們是命中註定的一對。

mean單一個字當動詞是「意為」、「意指」，當形容詞則有「刻薄的」、「吝嗇的」的意思。而be meant for each other這個片語的意思是「命中注定」、「天造地設」，絕對是情人節最實用的片語之一啦！同義的句子還有：

We are meant to be（together）.

我們注定要在一起。 I believe it’s destiny.

我相信我們的相遇就是命運的安排。

6. It’s like in that moment, the whole universe existed just to bring us together.

就在此刻，整個宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇一樣。

本句出自2001年的浪漫喜劇電影《美國情緣》（Serendipity），講述男女主角一次又一次的擦身而過，但最後又被緣分帶回對方身邊的故事。bring sb.／sth. together意指將某些人事物「連結」、「集合」、「團結」在一起。

This charitable program brings these warmhearted strangers together. 這個公益活動將這些熱心的陌生人集結在一起。

這句經典台詞除了要表達「宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇」之外，也表露出了「浩瀚宇宙之內，我的眼裡只有你」的浪漫含意唷！

教了大家這麼多耍浪漫的經典台詞，快點學幾句去跟你／妳的阿娜答重新找回熱戀的感覺吧！筆者小V在這邊祝大家七夕情人節快樂！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航