七夕情人節將近，示愛別只會說「You are the apple of my eye」

七夕情人節又要到啦!想跟心儀的他/她告白,卻只會說I love you. 想表達濃濃愛意卻還是只會說You are the apple of my eye. 快學學這些深情的英文告白,找回熱戀的感覺吧!

1. I was infatuated with you at first glance.

當我第一次看見妳時,我就深深地為妳癡迷了。

infatuate當動詞就是指「讓人著迷到沖昏頭」的意思,而在愛情方面就會用「be infatuated with+人」來形容對某人的「癡迷」,可以用來代替用到爛的fall in love with somebody或have a crush on somebody。

2. I was completely taken with you.

我完全被妳迷住了。

take這個字本身就有「拿走」、「帶走」的意思,所以這句話直接翻譯其實就是「我整個人都被妳帶走了」。而completely在這裡是作為加強語氣來使用。另外還有一句出自《征服情海》的經典名言也用到了complete這個字唷!

3. I wish I knew how to quit you.

但願我知道怎麼戒掉你。

這句台詞出自李安執導的《斷背山》(Brokeback Mountain),電影中細膩刻畫著傑克與恩尼斯多年來難分難捨的情感,傑克便是在離去之際無奈地說出了這句話。quit意為「戒除」,用法為quit+N./Ving

My father’s year’s resolution is to quit smoking. 我爸爸的新年新希望是戒菸。

傑克說想戒掉恩尼斯其實就代表他對恩尼斯已經上癮了,但「I wish I knew」所使用的假設語氣也說明了要戒掉他是不可能的事。

4. We are most alive when we are in love.

當我們相愛時才感覺到我們真的活著。

本句出自美國作家約翰・厄普代克(John Updike)。alive(adj.)的意思是「活著的」,而這邊的most alive要表達的意思有點抽象,但就是指「真真切切地活在世上」,而不是過著行屍走肉的生活。

The rescue team has proved that all of the passengers in the shipwreck are alive. 搜救隊已證實這起船難沒有乘客罹難。

5. I think we are meant for each other.

我想我們是命中註定的一對。

mean單一個字當動詞是「意為」、「意指」,當形容詞則有「刻薄的」、「吝嗇的」的意思。而be meant for each other這個片語的意思是「命中注定」、「天造地設」,絕對是情人節最實用的片語之一啦!同義的句子還有:

We are meant to be(together).

我們注定要在一起。 I believe it’s destiny.

我相信我們的相遇就是命運的安排。

6. It’s like in that moment, the whole universe existed just to bring us together.

就在此刻,整個宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇一樣。

本句出自2001年的浪漫喜劇電影《美國情緣》(Serendipity),講述男女主角一次又一次的擦身而過,但最後又被緣分帶回對方身邊的故事。bring sb./sth. together意指將某些人事物「連結」、「集合」、「團結」在一起。

This charitable program brings these warmhearted strangers together. 這個公益活動將這些熱心的陌生人集結在一起。

這句經典台詞除了要表達「宇宙的存在就像是為了要讓我們相遇」之外,也表露出了「浩瀚宇宙之內,我的眼裡只有你」的浪漫含意唷!

教了大家這麼多耍浪漫的經典台詞,快點學幾句去跟你/妳的阿娜答重新找回熱戀的感覺吧!筆者小V在這邊祝大家七夕情人節快樂!

